Люди-флюгера не поспели за делом Устинова

Освободили актера Павла Устинова. За него впрягся «актерский профсоюз», и множество обычных людей, возмущенных несправедливым сроком, и профессиональные борцы за все хорошее против всего плохого тоже впряглись. Последних актер Устинов, однако, разочаровал, когда в интервью после освобождения под подписку о невыезде сказал, что не интересуется политикой. К тому же в его социальных сетях были обнаружены признаки симпатии к правящему режиму; этого было достаточно, чтобы вчерашний герой превратился в парию.

Относительно мягко высказалась певица Елена Ханпира: «Освободили обывателя с его обывательской позицией. Жалко усилий? Мне не жалко». Несколько другая атмосфера царит под роликом «Радио Свобода», где Устинов произносит роковые слова.

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«Господи, лучше бы я этого не слышал. Свободу Жукову, Котову, а этого обратно можете отправить, произошла накладочка», – пишет пользователь Влад Губенко. «Лучше бы кого-нибудь другого освободили, которому не все равно», – считает пользователь Фархад Бобоев. «Надо попросить, чтобы его все-таки закрыли, походу», – предлагает пользователь Дмитрий Корытин. Безымянные активисты требуют посадить Устинова обратно в тюрьму, проклинают его, называют вчерашний символ протеста бездарным актеришкой и никчемным человеком.

На все том же «Радио Свобода» выходит статья «Я не Павел Устинов». Там возмущаются поведением Устинова популярные оппозиционеры Александр Лучин («По новой информации Павел Устинов на митинге был координатором действий Росгвардии»), Филипп Масловский («Устинов не просто «случайный прохожий», а «бригадир», направлявший бесплатных оппозиционных баранов на Росгвардию»), Андрей Мовчан («Ситуация с Устиновым (ИМХО) схожа с голуновской только одним: это домашняя заготовка власти»).

Фееричный выход совершил Евгений Понасенков: «Я такого дерьмового паря давно не наблюдал: сталинист, путинист, гомофоб, идиотские агрессивные лозунги про «раиса вперед», сплошная дебильная качалка, сплошные бои, автоматы, камуфляж и т. д. Подобных гнилых быдляшек я бы лет на 20 изолировал от общества. Но на нем (благодаря вам) уже пропиарились попы, путинские пропагандисты – и Золотов уже радостно пожелал условный срок. Так что скоро эта агрессивная сталинистская гадость опять будет на свободе (то есть с автоматом и в качалке). Кто поддерживает беззакония – должен получить от них по полной программе. А вы, конечно, придурки полные».

Аркадий Бабченко назвал актера Устинова Хорстом Весселем; несколько раз на всякий случай – вдруг подписчики не поймут тонкой аналогии; с бабченковских подписчиков станется. Хлестко заклеймил: «Не интересуешься политикой – закрой рот и езжай куда везут». В общем, направление понятно: актер должен был расстелиться в благодарностях перед либеральной общественностью, поклясться в верности на собрании сочинений Сахарова и вступить в пархомбюро. Он же повел себя не так, как от него ожидали, и будет отныне вечно предан порицанию. Это вообще не односторонняя проблема, я скажу: некоторые патриоты-охранители выставили себя тоже не с лучшей стороны. Не догадавшись ознакомиться с соцсетями Устинова, из которых видно, что он бывший росгвардеец, патриот своей страны и знает, чей Крым, – с улюлюканьем поначалу бросились травить актера. Бездоказательно совершенно утверждать, что приговор в три с половиной года, притом что на видео очевидно, что Устинов не бил росгвардейца, – справедлив. Ну, потом уже выяснилось, что Устинова отпускают и вообще он патриот – и ребята поменялись местами со своими спарринг-партнерами.

А дело вообще в другом. Дело не в том, кто Устинов: либерал ли, патриот ли, кошечек любит или собачек, Пастернака или Мандельштама. Дело в том, что ему вынесли несправедливый приговор, и сейчас благодаря поднявшейся шумихе этот приговор пересматривают. И это хорошо. А то, что ему вообще вынесли несправедливый приговор, было плохо.

Вот бы в 2019-м растолковывать взрослым людям, что такое хорошо, а что такое плохо. Люди-флюгера, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет обчество, их конкретное обчество, потому что обчества у нас как минимум два, либеральное и патриотическое, – это фу как плохо. На фоне их продажные блогеры, которые за денежку обосновывают то одно, то другое, выглядят честными людьми – они, в конце концов, держатся одного принципа, принципа баблоса. Пустоголовые же хлопотуны, поспевающие за линией обчества, дискредитируют любую из идей, за которые они впрягаются.

Еще раз, на пальцах. Никому нельзя выносить несправедливые приговоры. Ни либералу, ни патриоту, ни нацболу, ни коммунисту. Увы, у нас все построено так, что либерал впряжется только за своего (доказательство тому, как верно подметил недавно Прилепин, – множество приговоров нацболам, которые прошли мимо широкой общественности). А если вдруг ошибется, как с Устиновым, то примется публично жалеть и каяться. Охранитель же из породы пустоголовых будет рвать зубами рубаху на груди, доказывая законность любого приговора, даже самого несправедливого – вот как с все тем же многострадальным Устиновым получилось.

Однако нужно выращивать поколение думающих русских людей, людей мыслящих, не идущих за стадом – иначе бесконечный клэш между одним обчеством и другим заведет страну в хтоническое никуда.