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            Андрей Манчук

            Матюки превращают в москаля

            Андрей Манчук
            политолог
            		 9 июля 2019, 09:04

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            В Украине собираются объявить войну матерной лексике. Депутат Ольга Богомолец, которая представляет в парламенте уже практически развалившийся Блок Петра Порошенко, подготовила скандальный законопроект о «дематюкации» украинского языка. Она предлагает составить список запретных матерных слов, официально утвердив его на уровне Кабинета министров – а затем штрафовать за их использование в средствах массовой информации, а также в социальных сетях – к примеру, на YouTube или на Facebook.

            Штраф за нецензурную лексику может составить от 40 до 100 необлагаемых налогом минимальных доходов – а если у матерщинников не окажется денег, их могут посадить под административный арест или приговорить к двухмесячным исправительным работам с отчислением 20% зарплаты. Причем, вырученные от штрафов деньги достанутся Министерству культуры – что сразу же вызывает ассоциацию с известным матерным анекдотом про звонок в прачечную.

            Конечно, эта инициатива выглядит очередной попыткой безумного самопиара, которому с удовольствием предаются украинские депутаты. Однако, ее сразу же распространили на область внешней политики. Комментируя свой законопроект, Ольга Богомолец представила «дематюкацию» очередным актом борьбы против «российской агрессии», объявив бранные слова тяжелым наследием оккупационного коммунистического режима – который несет ответственность за все, что написано в общественных туалетах Киева или Львова. 

            «Украинскому языку исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня насаждают в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас… «Пусть бы тебя дождь намочил!», «А чтоб тебя беда постигла!» – вот истинно украинская брань, которая свидетельствовала о связи древних украинцев с пантеистическим миром природы. Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе вульгарности и пошлости», – на полном серьезе говорит об этом украинская депутатка, собирая одобрительные комментарии «порохоботов».

            В её утверждении нет ничего нового. Украинские патриотические политики любят матюкнуться в прямом эфире или на странице своего блога – однако, при этом, они считают матерные слова чужеродным заимствованием из русского языка.

            Фото: «Запорожцы», Илья Репин

            Это старый, но очень живучий расистский миф – по мнению украинских националистов, наши арийские предки отличались куртуазной вежливостью и не знали нецензурной лексики, которая, якобы, существует только у россиян – что, по их мнению, доказывает неславянское происхождение «московитов». Сторонники этой теории полагают, что мат пришел в Россию из угро-финских или из тюркских языков, в эпоху татаро-монгольского ига. А уже затем стал проникать из русского в украинский.

            Эти маргинальные и антинаучные взгляды активно популяризировала ультраправая партия «Свобода». В свое время она использовала в своей агитации плакат с изображением старика, который имел неприятную, и подчеркнуто «неарийскую внешность» – сопровождая его слоганом «матюки превращают тебя в москаля». И хотя вскоре стало известно, что на этой фотографии запечатлен польский пенсионер, тезис о «неукраинском» характере матерной лексики накрепко отпечатался в сознании каждого профессионального украинского патриота. Что, видимо, и подвигло Ольгу Богомолец на святую борьбу за очищение родной соловьиной мовы.     

            Разумеется, эти взгляды обусловлены гомерическим невежеством представителей украинской власти. Общеизвестно, что матерные слова, одинаковые для украинского и русского языка, относятся к самым древним и архаичным пластам индоевропейского лингвистического наследия. Они фиксируются в берестяных грамотах Великого Новгорода и Старой Руссы, датированные еще XII веком.

            А в «Русской правде» Ярославичей, которая официально считается сейчас в Киеве самым древним памятником украинской юриспруденции, был предусмотрен специальный штраф за матерное оскорбление женщин. Причем, эти драконовские санкции реально работали – в отличие от мертворожденного законопроекта Ольги Богомолец:  

            «Аще кто назоветь чюжую жену б***ю, а будеть боярьскаа жена великыихъ бояръ, за срамъ еи 5 гривенъ злата, а митрополиту 5 гривенъ злата, а князь казнить; и будеть меншихъ бояръ, за срамъ еи 3 гривны золота, а митрополиту 3 гривны злата; а оже будеть городскыихъ людеи, за соромъ еи 3 гривны сребра или рубль, а митрополиту такоже; а митрополиту такоже; а сельскои жене 60 резанъ, а митрополиту 3 гривны».

            Да что там – бранную лексику можно найти в хорошо изученных граффити киевского Софийского собора, где без проблем выцарапывали мирские фразы про блуд или воровство, которые прекрасно понятны любому современному человеку. Хотя, в понимании современных украинских патриотов, кирпично-каменная София представляется главным памятником национального и культурного наследия – который якобы демонстрирует историческое превосходство подлинных русов-украинцев над возникшими позже великороссами.

            Больше того – «русские» матюки можно встретить в стихах главного украинского классика Тараса Шевченко, а также у многих других украинских авторов. Ну а знаменитое матерное письмо запорожцев, адресованное турецкому султану – возможно, написанное еще в XVII веке, и однозначно известное в списках с XVIII столетия, – достаточно наглядно показывает, какие слова любили употреблять в обиходе украинские казаки.    

            «Ни один лингвист не считает мат татарским заимствованием. Такая легенда существует, но это не больше, чем легенда, распространённая в застольных разговорах: всем филологам, интересовавшимся этим вопросом, прекрасно известно, что все русские обсценные слова имеют древние индоевропейские корни и являются исконными», – говорил в своей лекции академик Андрей Зализняк, который посвятил свою жизнь расшифровке и популяризации берестяных грамот Древней Руси. 

            Конечно, авторитетное мнение известных ученых все равно не сможет искоренить расхожие обывательские байки, густо замешанные на старых ксенофобских предрассудках. Миф о «неславянском» происхождении русского мата весьма популярен даже в самой России – где многие считают матерные слова привнесенными и чужими. Что, в общем-то, наглядно свидетельствует о том, насколько плохо знают у нас историю своей культуры и своего собственного языка. 

            Законопроект Ольги Богомолец вряд ли пройдет через украинский парламент – хотя он надолго обеспечит пищу для многочисленных спекуляций на тему «оккупационного русского мата». Скорее всего, депутаты ограничатся введением практики административного наказания за употребление матерных слов в публичных местах – что уже давно стало нормой для многих стран. Ведь если этот закон вступит в силу, патриоты будут вынуждены штрафовать сами себя – а исполнение известной кричалки про российского президента пустит по миру тысячи украинских националистов. Которые давно не переживают, что матюки превращают их в «москалей»


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