Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен.

Вот взмахнет Путин волшебной палочкой – и все моментально начнут любить и уважать друг друга в семье. Алкоголики бросят пить, наркоманы – ширяться, бабники – ходить налево, а игроманы – проигрывать семейные сбережения.

Все мужики сразу начнут любить жен (даже тех, кто весом за центнер и с целлюлитом, как у ананаса), случайно прижитых «по пьяни» и никому не нужных детей, а также тещ, которые просверлили им мозг во всех местах, а потом выели его маленькой ложечкой. Даже самому наивному идиоту очевидно, что защита «слабой» стороны в семейных отношениях (а таким даже в брутальной России может оказаться и мужчина) – вопрос не каких-то слов на бумажке, именуемой гордым словом «закон», а проблема исключительно экономики.

Ну и что, что жена будет иметь возможность либо посадить мужа, либо выселить его из квартиры. А кто ее с детьми кормить будет? Госдума? Генеральный прокурор? Путин? Даже он такого количества женщин с детьми не прокормит. Напомню, что добиться нормального (то есть более или менее справедливого) раздела совместно нажитых активов и алиментов на детей не смогли ни жена олигарха Мордашова, ни жена олигарха Потанина. Ни еще несколько дюжин жен олигархов рангом пониже.

А что ожидать рядовой среднестатистической женщине с двумя детьми, живущей в ипотечной квартире в районном городке средней полосы России? Что ее какой-то там омбудсмен из Москвы защитит? У меня недавно была пара случаев, когда моих старых добрых знакомых женского пола выперли из дома мужья абсолютно без всего: без детей, без машины, без денег, безо всяких прав на жилплощадь и безо всяких юридических перспектив.

Нет, разумеется, сейчас в комментарии придут «взрослые ответственные женщины» и расскажут, какие эти бабы дуры, и как надо было все сделать «по уму», и как надо брать мужиков за глотку.

В соцсетях это выглядит бойко и хорошо, только на практике почти никогда не работает: мужчина всегда поставит женщину в такие условия, когда она будет вынуждена ради сиюминутного удобства для себя и детей отказаться от всяких перспектив защиты своих интересов. В России очень многие умудряются прятать свои активы и доходы от ФСБ, МВД, налоговой, Контрольного управления президента, Счетной палаты и Навального, а вы хотите, чтобы женщины с этим справились?

Одним словом, хватит фантазий об «идеальных» законах, они работают исключительно в идеальных системах, а в России сначала необходимо обеспечить хотя бы минимальные экономические права женщин, чтобы хотя бы бывшая жена Потанина могла себе хоть что-то отсудить.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова