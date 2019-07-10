Бытовое насилие победят только экономические права женщин

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...

Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

Проводы Жириновского со сцены

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
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Обсуждение: 11 комментариев
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            Дмитрий Гололобов

            Бытовое насилие победят только экономические права женщин

            Дмитрий Гололобов
            адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            		 10 июля 2019, 13:18

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            Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен.

            Вот взмахнет Путин волшебной палочкой – и все моментально начнут любить и уважать друг друга в семье. Алкоголики бросят пить, наркоманы  ширяться, бабники  ходить налево, а игроманы  проигрывать семейные сбережения.

            Все мужики сразу начнут любить жен (даже тех, кто весом за центнер и с целлюлитом, как у ананаса), случайно прижитых «по пьяни» и никому не нужных детей, а также тещ, которые просверлили им мозг во всех местах, а потом выели его маленькой ложечкой. Даже самому наивному идиоту очевидно, что защита «слабой» стороны в семейных отношениях (а таким даже в брутальной России может оказаться и мужчина)  вопрос не каких-то слов на бумажке, именуемой гордым словом «закон», а проблема исключительно экономики.

            Ну и что, что жена будет иметь возможность либо посадить мужа, либо выселить его из квартиры. А кто ее с детьми кормить будет? Госдума? Генеральный прокурор? Путин? Даже он такого количества женщин с детьми не прокормит. Напомню, что добиться нормального (то есть более или менее справедливого) раздела совместно нажитых активов и алиментов на детей не смогли ни жена олигарха Мордашова, ни жена олигарха Потанина. Ни еще несколько дюжин жен олигархов рангом пониже.

            А что ожидать рядовой среднестатистической женщине с двумя детьми, живущей в ипотечной квартире в районном городке средней полосы России? Что ее какой-то там омбудсмен из Москвы защитит? У меня недавно была пара случаев, когда моих старых добрых знакомых женского пола выперли из дома мужья абсолютно без всего: без детей, без машины, без денег, безо всяких прав на жилплощадь и безо всяких юридических перспектив.

            Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

            Нет, разумеется, сейчас в комментарии придут «взрослые ответственные женщины» и расскажут, какие эти бабы дуры, и как надо было все сделать «по уму», и как надо брать мужиков за глотку.

            В соцсетях это выглядит бойко и хорошо, только на практике почти никогда не работает: мужчина всегда поставит женщину в такие условия, когда она будет вынуждена ради сиюминутного удобства для себя и детей отказаться от всяких перспектив защиты своих интересов. В России очень многие умудряются прятать свои активы и доходы от ФСБ, МВД, налоговой, Контрольного управления президента, Счетной палаты и Навального, а вы хотите, чтобы женщины с этим справились?

            Одним словом, хватит фантазий об «идеальных» законах, они работают исключительно в идеальных системах, а в России сначала необходимо обеспечить хотя бы минимальные экономические права женщин, чтобы хотя бы бывшая жена Потанина могла себе хоть что-то отсудить.

            Источник: Блог Дмитрия Гололобова


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