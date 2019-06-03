Климатическая бомба в головах

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Украину испытывают на готовность к миру с Россией

Возможно, Борис Шефир (слева) высказал вслух то, что Зеленский пока говорить боитсяФото: detector.media, Анна Марченко/ТАСС
Уходящая украинская элита угрожает новому президенту. Владимиру Зеленскому посулили, что у него «земля будет гореть под ногами», напомнили о судьбе Януковича. Истерику вызвало выступление бизнесмена Бориса Шефира, друга детства Зеленского, который призвал Украину к прямым переговорам с Путиным и потребовал отменить языковой закон. Пророссийская риторика на Украине звучит все чаще, а высказывание мыслей о развороте Киева к Москве уже не связано с риском для жизни.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело, как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...

Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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            Игорь Мальцев

            Климатическая бомба в головах

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 3 июня 2019, 09:00

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            Это началось не сегодня и не вчера. Помните, был такой герой борьбы против глобального потепления – Эл Гор, вице президент США, ему еще за победы в этом деле дали Нобелевскую премию. С тех пор концепция глобального потепления несколько раз меняла название – один раз, когда стало понятно, что вместо потепления некоторые страны вдруг получили похолодание, особенно зимой, потом вырулили на термин «глобальное изменение климата». Потом начали искать причину, какую-нибудь удобную подручную причину, которую можно не только предъявить публике, но и начать торговать нормами, квотами и повышать на что-нибудь налоги.

            Проблема не в том, что никакого изменения климата не существует. Как раз существует, более того, он регулярно меняется на протяжении миллионов лет. Об этом нам, например, сообщают ученые палео-климатологи, которые берут пробы океанического дна и на основании  изучения слоев в кернах понимают, как именно менялся климат. А менялся он циклично. Да вот только беда с этими палео-климатологами – тут лет восемь назад одному немецкому профессору так и сказали: со своей цикличностью изменения климата вы у нас останетесь завтра без финансирования исследований.

            Потому что сегодня надо доказывать только одно: что изменение климата – это деятельность рук человека. Но, если в начале кампании это выглядело именно как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции остальным миром, то сегодня это выглядит уже как стройная идеологическая система, которая пришла на смену социал-демократической и коммунистической.

            Взлет партии «Зеленых» в Германии на нынешних выборах в Европарламент это еще раз продемонстрировал. Причем, именно на фоне чудовищного разгрома социал-демократов, которые – старейшая партии Германии и она всегда была нацелена на защиту трудящихся. Исполняла волю пролетариата. Просто сегодня бизнес на защите угнетенных пролетариев стал для социалистов и левых совершенно нерентабельным. Классический пролетарий сегодня – это настолько защищенный со всех сторон, и, по сравнению даже с офисным планктоном – привилегированный класс, что впору от него защищать собственника. Особенно, в таких странах, как Франция.

            Коммунистическая идея себя полностью скомпрометировала в глазах огромного количества людей и на ней сложно делать бизнес.  

            Фото: Wolfgang Rattay/Reuters

            Но лево-либеральные граждане не для того встраивались в политическую систему, чтобы работать. Им нужна новая идеология управления массами. И она нашлась. Вся эта движуха с климатом – это же просто калька с коммунистических идей.  

            Рецепт удобный: берешь идею абсолютного добра, против которого ни у кого не должно найтись контраргументов (светлое будущее/чистое будущее), выстраиваешь псевдонаучное обоснование своей идеи (работы Ленина/кампания в СМИ), ждешь, когда идея овладеет массами, приходишь к власти, начинаешь давить несогласных. Сегодня мы живем в информационном обществе, так что некоторые пункты могут меняться местами. Например, давить несогласных начали раньше, чем пришли к власти.

            Когда реальные ученые начинают сопротивляться малодоказуемой идее о том, что во всем виноват страшный СО2, активисты просто выкидывают их из университетских аудиторий. Конечно, СО2 теперь занял место капитализма в борьбе. «Вот победим капиталистов/СО2 и заживем» – просто цитата из советских фильмов про гражданскую войну. 

            При этом СО2 – такая удобная вещь, что в его производстве можно обвинить любую отрасль, точно так же, как любого человека можно было обвинить в работе на капиталистические разведки. Сначала уничтожали энергетиков, потом решили, что во всем виноваты владельцы дизельных авто, потом поняли, что сельское хозяйство выделяет СО2. Когда они поймут, что любой человек выдыхает СО2 каждые несколько секунд своей жизни, то, боюсь, они предложат массовые расстрелы. Хотя, уже поняли – неслучайно же появляются «работы» вроде книги одной немецкой учительницы, которая пишет, что надо немцам отказываться от рождения новых детей, потому что они обременяют экологию. Раньше это по-другому называлось и носителей этих рацпредложений вообще-то судили в Нюрнберге.

            То будущее, которое нам описывают «зеленые», блистательно напоминает коммунистическую утопию: чистая энергетика для всех, все на велосипедах и никаких частных автомобилей, электромобили в общественном пользовании, но желательно пользоваться общественным транспортом, изъятие излишков жилья (я не шучу – только что такая инициатива поступила в Сенат Берлина), уничтожение буржуазной профессуры в университетах, торжество единственно верного учения. А в качестве тактических мер – введение новых налогов – экологический, топливный, энергетический. Многие из них уже внедрены, причем тайком – под видом чего-то другого. Например, в любом счете за электроэнегрию в Германии – 11 процентов «на развитие экологичной энергетики».

            «Зеленые», конечно, тут же начали выращивать комсомольцев/хунвейбинов – поросль совсем школьников, которые вместо учебы ходят на еженедельные демонстрации под лозунгами «Школьная забастовка против климата». Новые юные пророки климатического Апокалипсиса, типа шведки Греты Тунберг, говорят гладкими бессмысленными фразами, в которые аудитория сама должна вложить смысл. Это до боли напоминает речи какого-нибудь секретаря обкома КПСС на собрании партактива.

            Самое смешное, что именно в Швеции «зеленые» на этих выборах в Европарламент потерпели сокрушительное поражение. Потому что они столкнулись с разрушительной антигуманной идеологией чуть раньше, чем остальная Европа. После этого рассматривать на той территории шансы зеленых – примерно то же, что рассматривать шансы коммунистов в бывших коммунистических странах типа Венгрии или Польши. Спасибо, наелись.

            У шведов, в отличие от немцев, хотя бы есть здравый смысл, и они не уничтожили свою атомную энергетику по велению зеленых. И теперь, когда в 2025 году немецкая энергосистема по велению людей с велосипедами не сможет на треть обеспечить страну электричеством, шведы будут продавать атомную энергию Германии. Потому что, как и принято у коммунистов – за них всегда платят другие люди.

            Погодите, я сказал «коммунистов»? Я не оговорился. Тут намедни глава зеленых в Бундестаге, конечно – женщина по разнарядке – разоткровенничалась в прессе: «По сути, наша цель  построение коммунизма».

            Что и требовалось доказать.


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