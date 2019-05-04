Последний позорный список для России

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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...

Уважаемый чешский суд публично обгадился

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            Последний позорный список для России

            Антон Крылов
            журналист
            		 4 мая 2019, 15:22

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            Оказывается, возглавляемый Гарри Каспаровым «Форум свободной России» еще в 2017 году составил список людей, «ответственных за преступления режима».

            Раньше список находился на сайте ФСР, теперь для него сделали отдельную площадку. В новую редакцию списка вошли люди, «предавшие» борьбу с режимом – это устроившиеся работать на RT бывшая сотрудница Михаила Ходорковского Мария Баронова, журналистка уральского издания Znak.com Екатерина Винокурова, а также живущий в Лондоне журналист Олег Кашин, чья вина перед «свободной Россией» заключается в том, что он прокомментировал что-то на телеканале «Россия».

            Основная особенность этого списка заключается в том, что на него никто не обращает внимания – и если бы не курьез с «бывшими оппозиционерами», то, наверное, и не обратил бы. Попаданием на сайт украинского «Миротворца» русские патриоты гордятся, а тут настолько карманный междусобойчик, что, казалось бы, и говорить не о чем.

            Так, да не так. Потому что если нам в России понятно, что Каспаров не представляет никого, кроме себя самого и степень его влияния на политику сравнима со степенью его некомпетентности во внутрироссийских делах, в других странах это не так очевидно. Причем не только в США, но и, скажем, в Индии, где в разгар Чемпионата мира по футболу была опубликована статья, в которой детально приводились доводы Каспарова о том, почему мундиаль в России надо бойкотировать.

            Поэтому при всей кажущейся бессмысленности и, соответственно, безвредности Каспарова и его соратников, совсем игнорировать их все-таки нельзя, и причина не только в том, что иностранные СМИ выставляют их «известными оппозиционерами».

            Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

            Другой, не менее важный довод заключается в том, что составляя свои списки эти люди продолжают давнюю и очень вредную традицию раскалывания России на противоборствующие части. Сложно вспомнить исторический период, когда в нашей стране не было бы серьезных споров о том, куда двигаться дальше. Сперва княжеские междоусобицы. Потом выбор между Ордой и Орденом. Потом опять междоусобицы с участием татар. Потом противостояние Москвы и Новгорода. Опричнина. Смута.

            Только разобрались с наследием Смуты – церковный раскол, разинщина и почти сразу – петровские реформы. Потом почти столетие дворцовых переворотов. Небольшое затишье – и декабристы. После вялотекущего спора западников и славянофилов - и появление революционеров разной степени радикальности, и убийство царя. Снова небольшое затишье. Первая революция. Вторая и третья. Гражданская война. Большевистский режим и эмиграция. Репрессии. Диссиденты. Развал страны.

            Именно поэтому качество жизни в России было и пока остается ниже, чем в давно научившейся выпускать пар гражданских споров в политику Европе. Когда страна сама грызет себя изнутри – разумеется, не до уютных лужаек и качественных дорог.

            Современная Россия как-то постепенно учится преодолевать этот вечно ослаблявший страну самоубийственный спор славян внутри себя, когда оппонента считают врагом, которого желательно, как максимум, убить, а, как минимум, посадить. Собственно, именно поэтому стало возможно свободное перетекание журналистов из оппозиционных изданий в патриотические и обратно.

            Относиться к оппоненту с уважением все равно пока что получается плохо. Но очень символично, что многочисленные политические противники Дмитрия Быкова все равно пожелали ему скорейшего выздоровления - из-за уважения к таланту, да и просто из обычной человечности.

            Каспаров и компания – представители другой парадигмы. Им нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только мучительной смерти. Они радовались, когда разбился самолет и погибла доктор Лиза, они с замиранием сердца ждали, чтобы украинский снайпер попал в Захара Прилепина (не попал), они поддерживают Украину только по одной причине – официальная русофобия нынешней киевской власти.

            Очень важно, чтобы сама мысль о том, что граждан России в связи с их политическими предпочтениями можно люстрировать, ограничивать их передвижение по миру, не говоря уж о том, чтобы отправлять в тюрьму или расстреливать - навсегда ушла в прошлое.

            Составление подобных списков должно стать чем-то диким и неприемлемым в современной России – как, скажем, крепостничество или телесные наказания. Поэтому не надо игнорировать составляющих списки. Можно даже составить самый-самый последний в истории России позорный список – тех, кто участвует в составлении списков. И навсегда забыть эту вредную и глупую привычку. 


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