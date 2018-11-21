В Москве никогда не поставят памятник Каспарову

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Картина «Гебня вызывает инакомыслящих на беседы» считалась частью советского прошлого – в противостоянии сторонникам «западного пути». Теперь поведение коммунистов воспроизводят «свои» в ходе осуществления западного проекта. Подробности...

Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          В Москве никогда не поставят памятник Каспарову

          Владимир Путину выступил на открытии памятника Солженицыну в Москве   11 декабря 2018, 19:45
          Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
          президента РФ/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Чистым совпадением является тот факт, что памятник Солженицыну был открыт в Москве при участии Владимира Путина спустя два дня после завершения в Вильнюсе главного собрания «борцов с путинским режимом» – Форума свободной России. Зато это помогает как никогда отчетливо увидеть разницу между писателем, боровшимся с коммунизмом и вождями СССР, и нынешними псевдополитэмигрантами – и понять, почему в Москве никогда не появится памятник Гарри Каспарову.

          Шестой «Форум свободной России» проходил в Вильнюсе в минувшие выходные – несколько сот как уехавших из России, так и живущих в ней «борцов», обсуждали как же им ускорить падение «путинского режима» и организовать суд над ним. Подобные мероприятия уже скоро как три года организует в Литве Гарри Каспаров – самый известный в мире антипутинист просто в силу того, что других чемпионов мира по шахматам (да и просто чемпионов мира) в рядах отечественных борцов нет. В этот раз говорили о том, о чем и раньше – и были очень довольны собой.

          Каспаров заявил даже, что форум превратился в «самостоятельный политический субъект», «стал своего рода сообщающимся сосудом с российской действительностью. Чем меньше свободы в России, тем больше людей появляется на форуме»:

          «Форум - это отдушина, это возможность поговорить о насущных проблемах. Те разговоры, которые сегодня в России невозможны, но люди чувствуют, что в них есть потребность».

          Доволен был и теперь уже украинский телеведущий Евгений Киселев:

          «Мне кажется, что по сравнению с первым Форумом, изменился состав участников в лучшую сторону, стало больше серьезных, мыслящих людей, а не безответственных радикалов. Стало меньше тех, кто предлагает нереализуемые идеи, зовет на баррикады и обещает скорую победу над путинским режимом».

          Не очень понятно, что имел в виду Киселев – не было Альфреда Коха с Боженой Рынски, но были Муждабаев с Бабченко? Основной костяк все равно неизменен – Илларионов, Пономарев, Чичваркин, Троицкий, «старая гвардия» так сказать. Один из ветеранов, журналист Игорь Яковенко в конце работы форума даже представил доклад «Трибунал путинского режима». Там все прекрасно:

          «За всю многотысячелетнюю историю человечества до сих пор не было угрозы его существования подобной той, которую представляет путинский режим... Путинский режим пытаются осмыслить и изобразить в таких терминах, как «пропаганда», «агрессия», «аннексия», «оккупация», «война» и так далее. Ничто из этого никак не соответствует тому, что представляет путинский режим. В России нет никакой пропаганды, потому что пропаганда - это продвижение какой-то идеологии.

          А тут речь идет о совершенно уникальном способе переваривания народов, стран и континентов. Это совершенно другое явление, о котором надо говорить, надо его изучать, и в том числе - это одна из задач международного общественного трибунала. Вскрыть путинский режим и предъявить миру его чудовищное содержание».

          Какое же, хватит уже интриговать...

          Вы будете разочарованы - это «фашизм в современной квазидемократической упаковке».

          Собрание сумасшедших? Даже весьма близкий по ряду позиций к собравшейся в Вильнюсе публике журналист Олег Кашин не удержался от критики.

          «У Айдера Муждабаева, эмигрировавшего на Украину многолетнего топ-менеджера «Московского комсомольца», есть любимый тезис про кристаллизацию рейха (рейхом он называет Россию) – чем дольше Муждабаев живет на Украине, тем незаметнее кажутся ему различия между лояльными и нелояльными россиянами. На самом деле, считает он, лояльны и те, и другие, даже в российском либерале живет имперец, а многолетнее пребывание под властью Путина даже у самых устойчивых россиян отбило иммунитет к имперской политике; последний по времени случай кристаллизации рейха – неделю назад, когда Айдер Муждабаев обозвал нехорошими словами писателя и журналиста Виктора Шендеровича за то, что тот недостаточно почтителен к Украине. Прошли, считает Айдер Муждабаев, те времена, когда антипутинские взгляды могли извинять российского гражданина – нет, он такой же, как и лоялисты, разницы нет.

          Но и у самого Айдера Муждабаева и его друзей – тоже ведь кристаллизация. В эти дни Муждабаев модерирует дискуссии на очередном «Форуме свободной России» в Вильнюсе, и это мероприятие можно прокомментировать в тех же выражениях. До какого-то момента эмигрантские антипутинские форумы хоть и с оговорками, но можно было считать частью российского политического процесса...

          Эмигрантская антипутинская среда заведомо токсична, и дело совсем не в том, что тебя объявят по телевизору литовским или каким-то еще агентом – просто делить «прекрасную Россию будущего» с Айдером Муждабаевым и Андреем Илларионовым унизительно и, само собой, бесперспективно.

          Система координат уже совсем другая – вильнюсские спикеры оппонируют Путину уже не от имени Болотной, а от имени Украины, балтийских стран, большого Запада.

          Выступающий на вильнюсском форуме основатель постсоветской Литвы Витаутас Ландсбергис предлагает вешать на реях российских «пиратов Азовского моря», и он органичен рядом с Бабченко и Муждабаевым – только это уже не эпизод российской политики, а политика западная, частью которой становятся не только украинизированные бывшие россияне, но и все, кто оказывается с ними на одной сцене, включая относительно нейтральных в украинском вопросе экономиста Илларионова или политолога Морозова – безжалостный контекст превращает и их в украинских поддакивателей, единственная функция которых – публично радоваться, когда введут очередные санкции.

          Это действительно кристаллизация – среди людей, публично помогающих властям западных стран изобрести новые неприятности для России, все сложнее увидеть хотя бы немногих таких, кто желал бы добра России и ее людям».

          Кашиным движет разочарование: ну зачем вы порочите хорошую идею борьбы с Путиным?  Но главное он подметил правильно: там нет людей, которые любят Россию, хотят ей добра. И дело вовсе не в том, что они услужливо подсказывают Западу какие бы еще санкции ввести против России – это уже следствие этой нелюбви.

          Дело в том, что они и уехали из России как раз по причине своей нелюбви – не к Путину, как им казалось или как они хотели, чтобы казалось другим – а к народу и стране. Все остальное – лишь следствие.

          Это ведь не первая русская эмиграция за последние сто лет – были еще две волны. Первая, белая, уезжала во многом вынуждено, после поражения в гражданской войне – хотя были и те, кто сознательно оставался на Родине, чтобы приносить пользу своей родине и народу – и потом или погибал, или оставался жив, тут уж как судьба сложилась (за исключение, конечно, священства – которое было уничтожено почти поголовно).

          Вторая эмиграция, 70-х годов, была во многом еврейской и экономической – но в ней были и вкрапление писателей и диссидентов, действительно боровшихся против советской власти. И самым известных среди них был, конечно, Александр Солженицын. Хотя лауреат Нобелевской премии даже не уезжал из СССР, в 1974-м он был выслан вопреки своей воле. И вернулся лишь спустя двадцать лет, чтобы прожить на Родине последние 14 лет своей жизни.

          Во вторник исполнилось сто лет со дня его рождения, и в Москве открывали памятник Солженицыну. Выступал на открытии и Владимир Путин, вспоминавший свои встречи с писателем, «его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории»:

          «Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей. Но и будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии».

          Можно по-разному относится к Солженицыну, к его борьбе с советской властью и антикоммунизму. Можно даже упрекать его в том, что «целился в коммунизм, а попал в Россию». Но при всех его слабостях и грехах, Александр Исаевич, оказавшись на Западе за пару лет разобрался в том, что из себя представляет современное западное общество, а потом понял, что для Запада борьба с СССР это всего лишь прикрытие для русофобии и политики сдерживания России.

          Именно за неприятие русофобии во всех ее проявлениях от Солженицына и отвернулся и Запад, и наши тогдашние либерально-космополитические диссиденты. А их прямыми продолжателями - и идейными, и даже физическими - во многом и являются сошедшие с ума «борцы с путинским фашизмом». Часть из которых, впрочем, унесла из России не только свою русофобию, свое презрение к ее народу - но и добытые при разворовывании страны русские богатства.

          Солженицын всегда оставался русским патриотом, православным человеком, пытался понять русскую историю и ее законы, ощущал себя частью народа и хотел ему добра. Вот поэтому в Москве никогда не будет памятника Гарри Каспарову – потому что нет любви и чувства принадлежности к нашему народу.


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