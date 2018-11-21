Кашин подвергся массовым оскорблениям навальнистов

«По лбу Кашина стучит огромный член». Именно такими выражениями либеральная интеллигенция описывает очередной внутренний конфликт. Блогер Навальный и его «Навальныйюгенд» клеймят известного журналиста за ряд скандальных (по их мнению) высказываний. Однако во всей этой площадной ругани есть по крайней мере один приятный момент.

Второй день в российском «Фейсбуке» продолжается скандал в связи с заявлениями журналиста Олега Кашина. Некоторые из них (в адрес Олега Сенцова) он сделал в эфире телеканала «Россия». Кроме того, бурную реакцию вызвала написанная Кашиным статья в издании Republic, где он констатирует, что «расследование» Алексея Навального по поводу вероятных хищений в Росгвардии во многом повторяет аналогичное расследование ФСБ.

Два, как это модно говорить среди поклонников Навального, «зашквара» в один день вызвали беспрецедентную волну критики с одной стороны и выступлений в защиту Кашина – с другой. Причём другая сторона – это вовсе не какие-нибудь активисты прокремлевских движений, а такие же оппозиционеры, не сумевшие вызвать в себе достаточно сильную любовь к Навальному. И если Навальный на этот раз ругает Кашина – то они за Кашина, так же как в прошлый раз были за кинокритика Антон Долина, которого Навальный обвинил в недостаточно суровом осуждении телеведущего Сергея Брилёва.

Самый длинный и наполненный живыми образами текст по поводу очередного внутриоппозиционного конфликта написала Мария Баронова – активистка «Болотного» движения, экс-руководитель московского отделения «Открытой России» Михаила Ходорковского, девушка стремительная и внезапная.

«По лбу Кашина вот уже который день стучит огромный резиновый член, который превращает его в резкого и огрызающегося на все эти оскорбления человека. И вот уже молодой Навальныйюгенд, который раньше хвалил Кашина, пишет по приказу Навального о том, что с Кашиным-то все ясно, да и с либеральной прессой будет все ясно, если она будет давать Кашину слово», - живописует ситуацию Баронова.

По её мнению, все критики Кашина отлично понимают, что он пишет собственное, а не проплаченное кем-то мнение. Но поскольку они решают собственную «политтехнологическую задачу», то им выгодно обвинять журналиста в продажности.

Менее образно, но схоже по сути пишут сотрудники «Эха Москвы». Александр Плющев отмечает в своём телеграм-канале, что «если есть у «Эха Москвы» образ «либерального» или даже «оппозиционного» радио, любые элементы, разрывающие этот шаблон воспринимается в штыки. Я каждый день слышу: «Как вы терпите у себя NN?», «Зачем вы приглашаете XX?», «Почему даете слово YY?», «Как среди вас может работать этот ZZ?». Обычно это спрашивают большие сторонники свободы слова, кстати, либералы до мозга костей».

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В том же духе продолжает тему названная журналом Time одним из «человеков года» журналистка Татьяна Фельгенгаэур: «это же любимый тезис «никакой свободы врагам свободы». Причём, чем мельче повод, тем ожесточённее рвут на груди камертоны, заплёвывая белые плащи. Но свобода слова - она для всех. И не нужно уподобляться государству, требуя от СМИ отлучить того или иного автора. Это стыдно!»

Впрочем, Навальный и его сторонники на подобные призывы не реагируют, в полном соответствии с давно провозглашенным тезисом «не рефлексируем, распространяем!»

«Да мне кажется это одна из причин того, что все перестали смотреть дождь. Какие-то видеоколонки Кашина. Кому нахрен они нужны. И Репаблик поэтому в кризисе. Самомаргинализация» - пишет в комментариях к собственной записи в «Фейсбуке» Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены). Комментаторы тоже пытаются воззвать к жадности акционеров «Репаблика»: «Как только аффтор покинет редакцию, куплю самую премиум-подписку», - обещает дилер «Металлинвестбанка» Пётр Милованов.

«Репаблик стал очень зашкварным конечно. Новая тональность опусов Кашина стала причиной не продлевать подписку на Репаблик», - соглашается комментатор по имени Дмитрий Бадалян.

Сам Навальный в одном из комментариев предлагает Кашину бросить журналистику, и зарабатывать переводами с санскрита. Следует напомнить, что в советское время переводами зарабатывали многие диссиденты-интеллигенты, лишенные возможности официально печататься. Оппозиция регулярно обвиняет власть в намерении построить «неоСССР», но пока что советскими образами мыслят именно оппозиционеры.

Журналистка Зоя Светова у себя в «Фейсбуке» написала: «Слушайте, какое позорище этот Олег Кашин. Ссылку на видео из «России1» давать не буду. У него на странице посмотрите. Именно на «России 1» Кашин говорит о том, что российская интеллигенция не борется за обмен россиян на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах. Он говорит о том, что для Сенцова русские люди враги. Во-первых это вранье, а во вторых - это просто подлость. Он говорит о том, что голодовка Сенцова была сомнительной, типа вызывала споры. Что вообще Кашин знает о Сенцове и его голодовке? По мне так, невозможно совмещать работу на «Дожде» и такие подлые выступления на России 1».

При этом Светова стирает все критические комментарии и банит авторов, которые не согласны с её позицией и пытаются донести информацию о том, что Кашин говорил вовсе не то, что она ему приписывает. «У меня цензура на странице», - постулирует журналистка, правозащитница и мать троих журналистов.

На удивление тускло выступил Сергей Пархоменко, традиционно не жалеющий сочных ругательств для «зашкварившихся» оппозиционеров. Он обратился к Кашину с обезоруживающим, как ему показалось, вопросом: «Скажите, Олег Кашин, почему, когда ведущая сегодняшней программы на России-1, где вы участвовали в прямом эфире, задала вопрос: «Какая разница в смысле Сенцова, что он из себя представляет политически, если человек - террорист, и готовился и совершил террористические акты?» - вы не ответили ей одну очень простую и естественную вещь.

Что Олег Сенцов - не совершал никаких террористических актов.

Этого нет даже в предъявленном ему обвинении».

Кашин, разумеется, отвечать Пархоменко не стал, но один из комментаторов напомнил, что «Сенцову предъявлены обвинения в

- создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК),

- совершении двух террористических актов (пункт «а» части 2 статьи 205 УК),

- приготовлению к совершению двух террористических актов (часть 1 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК),

- в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222 УК)».

Пархоменко эту информацию тоже проигнорировал.

Проще и бесхитростнее всех выступил ещё один «человек года», недоубитый украинскими спецслужбами и походя пнутый Кашиным в эфире «России» Аркадий Бабченко: «Восемь лет штопаный сосал-сосал, чтобы его допустили обратно к кормушке, и насосал-таки. Допустили».

«Насосал» - соглашается бывший заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», а теперь украинско-татарский националист Айдер Муждабаев.

Сам же Кашин хранит спокойствие, коллекционируя наиболее яркие цитаты как защитников, так и ненавистников.

Российская либеральная оппозиция всегда была «серпентариумом единомышленников», и повторять в стотысячный раз про внутривидовую борьбу, которая ожесточённее межвидовой, наверное, не имеет смысла. Так же как и констатировать, что для Навального и его единомышленников демократия и либерализм – это исключительно власть тех, кого Навальный считает «демократами» и «либералами».

Но есть в этом всём безобразии один позитивный момент. Несмотря ни на что, в России, кажется, потихоньку начинает зарождаться действительно либеральная оппозиция. То есть стоящая на позициях свободы слова для всех, а не только для патентованных «борцов за свободу».

Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.