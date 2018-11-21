Кашин подвергся массовым оскорблениям навальнистов

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13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
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Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
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«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
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Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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          Кашин подвергся массовым оскорблениям навальнистов

          Журналист Олег Кашин рассорил российских либералов   13 декабря 2018, 21:40
          Фото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          «По лбу Кашина стучит огромный член». Именно такими выражениями либеральная интеллигенция описывает очередной внутренний конфликт. Блогер Навальный и его «Навальныйюгенд» клеймят известного журналиста за ряд скандальных (по их мнению) высказываний. Однако во всей этой площадной ругани есть по крайней мере один приятный момент.

          Второй день в российском «Фейсбуке» продолжается скандал в связи с заявлениями журналиста Олега Кашина. Некоторые из них (в адрес Олега Сенцова) он сделал в эфире телеканала «Россия». Кроме того, бурную реакцию вызвала написанная Кашиным статья в издании Republic, где он констатирует, что «расследование» Алексея Навального по поводу вероятных хищений в Росгвардии во многом повторяет аналогичное расследование ФСБ.

          Два, как это модно говорить среди поклонников Навального, «зашквара» в один день вызвали беспрецедентную волну критики с одной стороны и выступлений в защиту Кашина – с другой. Причём другая сторона – это вовсе не какие-нибудь активисты прокремлевских движений, а такие же оппозиционеры, не сумевшие вызвать в себе достаточно сильную любовь к Навальному. И если Навальный на этот раз ругает Кашина – то они за Кашина, так же как в прошлый раз были за кинокритика Антон Долина, которого Навальный обвинил в недостаточно суровом осуждении телеведущего Сергея Брилёва.

          Самый длинный и наполненный живыми образами текст по поводу очередного внутриоппозиционного конфликта написала Мария Баронова – активистка «Болотного» движения, экс-руководитель московского отделения «Открытой России» Михаила Ходорковского, девушка стремительная и внезапная.

          «По лбу Кашина вот уже который день стучит огромный резиновый член, который превращает его в резкого и огрызающегося на все эти оскорбления человека. И вот уже молодой Навальныйюгенд, который раньше хвалил Кашина, пишет по приказу Навального о том, что с Кашиным-то все ясно, да и с либеральной прессой будет все ясно, если она будет давать Кашину слово», - живописует ситуацию Баронова.

          По её мнению, все критики Кашина отлично понимают, что он пишет собственное, а не проплаченное кем-то мнение. Но поскольку они решают собственную «политтехнологическую задачу», то им выгодно обвинять журналиста в продажности.

          Менее образно, но схоже по сути пишут сотрудники «Эха Москвы». Александр Плющев отмечает в своём телеграм-канале, что «если есть у «Эха Москвы» образ «либерального» или даже «оппозиционного» радио, любые элементы, разрывающие этот шаблон воспринимается в штыки. Я каждый день слышу: «Как вы терпите у себя NN?», «Зачем вы приглашаете XX?», «Почему даете слово YY?», «Как среди вас может работать этот ZZ?». Обычно это спрашивают большие сторонники свободы слова, кстати, либералы до мозга костей».

          В том же духе продолжает тему названная журналом Time одним из «человеков года» журналистка Татьяна Фельгенгаэур: «это же любимый тезис «никакой свободы врагам свободы». Причём, чем мельче повод, тем ожесточённее рвут на груди камертоны, заплёвывая белые плащи. Но свобода слова - она для всех. И не нужно уподобляться государству, требуя от СМИ отлучить того или иного автора. Это стыдно!»

          Впрочем, Навальный и его сторонники на подобные призывы не реагируют, в полном соответствии с давно провозглашенным тезисом «не рефлексируем, распространяем!»

          «Да мне кажется это одна из причин того, что все перестали смотреть дождь. Какие-то видеоколонки Кашина. Кому нахрен они нужны. И Репаблик поэтому в кризисе. Самомаргинализация» - пишет в комментариях к собственной записи в «Фейсбуке» Навальный (орфография и пунктуация автора сохранены). Комментаторы тоже пытаются воззвать к жадности акционеров «Репаблика»: «Как только аффтор покинет редакцию, куплю самую премиум-подписку», - обещает дилер «Металлинвестбанка» Пётр Милованов.

          «Репаблик стал очень зашкварным конечно. Новая тональность опусов Кашина стала причиной не продлевать подписку на Репаблик», - соглашается комментатор по имени Дмитрий Бадалян.

          Сам Навальный в одном из комментариев предлагает Кашину бросить журналистику, и зарабатывать переводами с санскрита. Следует напомнить, что в советское время переводами зарабатывали многие диссиденты-интеллигенты, лишенные возможности официально печататься. Оппозиция регулярно обвиняет власть в намерении построить «неоСССР», но пока что советскими образами мыслят именно оппозиционеры.

          Журналистка Зоя Светова у себя в «Фейсбуке» написала: «Слушайте, какое позорище этот Олег Кашин. Ссылку на видео из «России1» давать не буду. У него на странице посмотрите. Именно на «России 1» Кашин говорит о том, что российская интеллигенция не борется за обмен россиян на украинцев, которые сидят в российских тюрьмах. Он говорит о том, что для Сенцова русские люди враги. Во-первых это вранье, а во вторых - это просто подлость. Он говорит о том, что голодовка Сенцова была сомнительной, типа вызывала споры. Что вообще Кашин знает о Сенцове и его голодовке? По мне так, невозможно совмещать работу на «Дожде» и такие подлые выступления на России 1».

          При этом Светова стирает все критические комментарии и банит авторов, которые не согласны с её позицией и пытаются донести информацию о том, что Кашин говорил вовсе не то, что она ему приписывает. «У меня цензура на странице», - постулирует журналистка, правозащитница и мать троих журналистов.

          На удивление тускло выступил Сергей Пархоменко, традиционно не жалеющий сочных ругательств для «зашкварившихся» оппозиционеров. Он обратился к Кашину с обезоруживающим, как ему показалось, вопросом: «Скажите, Олег Кашин, почему, когда ведущая сегодняшней программы на России-1, где вы участвовали в прямом эфире, задала вопрос: «Какая разница в смысле Сенцова, что он из себя представляет политически, если человек - террорист, и готовился и совершил террористические акты?» - вы не ответили ей одну очень простую и естественную вещь.

          Что Олег Сенцов - не совершал никаких террористических актов.

          Этого нет даже в предъявленном ему обвинении».

          Кашин, разумеется, отвечать Пархоменко не стал, но один из комментаторов напомнил, что «Сенцову предъявлены обвинения в

          - создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК),

          - совершении двух террористических актов (пункт «а» части 2 статьи 205 УК),

          - приготовлению к совершению двух террористических актов (часть 1 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК),

          - в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222 УК)».

          Пархоменко эту информацию тоже проигнорировал.

          Проще и бесхитростнее всех выступил ещё один «человек года», недоубитый украинскими спецслужбами и походя пнутый Кашиным в эфире «России» Аркадий Бабченко: «Восемь лет штопаный сосал-сосал, чтобы его допустили обратно к кормушке, и насосал-таки. Допустили».

          «Насосал» - соглашается бывший заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», а теперь украинско-татарский националист Айдер Муждабаев.

          Сам же Кашин хранит спокойствие, коллекционируя наиболее яркие цитаты как защитников, так и ненавистников.

          Российская либеральная оппозиция всегда была «серпентариумом единомышленников», и повторять в стотысячный раз про внутривидовую борьбу, которая ожесточённее межвидовой, наверное, не имеет смысла. Так же как и констатировать, что для Навального и его единомышленников демократия и либерализм – это исключительно власть тех, кого Навальный считает «демократами» и «либералами».

          Но есть в этом всём безобразии один позитивный момент. Несмотря ни на что, в России, кажется, потихоньку начинает зарождаться действительно либеральная оппозиция. То есть стоящая на позициях свободы слова для всех, а не только для патентованных «борцов за свободу».

          Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.


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