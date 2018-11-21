Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам

«С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство?» «Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли». «Сорвался, конечно». Все это – оценки тех людей, которые поддерживают Навального. А вызвал он подобную реакцию безудержным хамством в адрес одного из своих либеральных соратников.

«Расследование» Алексея Навального о втором гражданстве телеведущего Сергея Брилева привело к очередному конфликту внутри либерального лагеря. Часть оппозиционеров выступила на стороне Брилева, что спровоцировало Навального на оскорбления и ложь. Теперь блогера обвиняют в клевете в адрес бывших сторонников.

Новость о втором гражданстве Сергея Брилева оказалась не новостью – телеведущий заявил, что уже 18 лет имеет паспорт Великобритании и не скрывает этого. А потом и объяснил, каким образом получил британское гражданство.

«Ощущает себя Моисеем, раздающим заповеди»

На стороне Брилева выступил и ряд представителей либеральной общественности. В частности, известный кинокритик Антон Долин. Он заявил, что не считает второе гражданство чем-то криминальным, это «нейтральный факт. Гражданство не обязывает ни к какой идеологической платформе».

В ответ Алексей Навальный сорвался на длинный истеричный пост о том, что Долин «завершил идеальный образ всей этой трусливой шушеры, которая и на Первом канале хочет шустрить и переживает, что их приличными людьми считать перестанут». Блогер утверждает, что Долин защищает своего начальника Брилева, и считает поведение Долина «омерзительным, лицемерным и холуйским».

Этот выпад наверняка прошел бы без последствий, если бы Антон Долин не был «своим» – рукопожатным членом либерального лагеря, сыном известной поэтессы Вероники Долиной и вообще человеком «с хорошим лицом». Он защищает режиссера Кирилла Серебренникова и прилагает массу усилий для освобождения Олега Сенцова, обвиненного в терроризме. Но Навальный обесценивает и высмеивает этот вклад кинокритика в кремлеборчество, называя Долина «оппозиционером по самой очевидной и безопасной теме: защита политзеков, фри Олег Сенцов».

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И здесь, как оказалось, Навальный зашел за флажки. Либеральная тусовка вступилась за Долина. «С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство? – возмущается журналистка Анна Наринская. – Как он смеет интерпретировать чужие поступки самым низменным образом?» Почувствовали себя оскорбленными и те, кто все лето провел в пикетах в поддержку Сенцова. Их задерживали и штрафовали, теперь же Навальный смеется над ними как над трусливыми оппозиционерами, не желающими рисковать собой.

«Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли», – буднично замечает исполнительный продюсер телеканала «Дождь» Светлана Гуляева.

Кинорежиссер Ксения Шергова пишет про Навального: «Разве не заметно, что он с каждым месяцем/днем все больше и больше ощущает себя Моисеем, раздающим заповеди?»

«Им можно плевать в суп»

Сам Долин возмущен не только тем, что Навальный «чудовищно агрессивно на меня напал за не совпавшую с ним точку зрения», но и тем, что блогер «наврал с три короба». Долин называет клеветой слова Навального о том, что кинокритик защищает Брилева как своего начальника. Дело в том, что Брилев руководит телевизионной частью ВГТРК, а программа Антона Долина о кино выходит на радио «Маяк», также входящем в состав ВГТРК. Но эти два направления никак не пересекаются. Долин попытался объяснить это Навальному, но получил в ответ новую порцию оскорблений.

Характерно, что крепчающее с каждым днем хамство блогера не могут не замечать даже самые преданные его сторонники. Но у них есть оправдание – ведь Навальный так страдал! Так, главред New Times Евгения Альбац поэтично намекает, что блогер «в тюрьмах манеры любви и сострадания к двуличным согражданам растерял». Журналист «Эха Москвы» Ксения Ларина также считает, что Навального надо понять и простить – он «сорвался, конечно». Но у него «есть право на разочарование в нас».

Очередной конфликт в либеральном лагере попытался погасить журналист и завсегдатай «Эха Москвы» Александр Рыклин, но выбрал бензин вместо воды.

Рыклин заявил, что Навальный должен извиниться перед Долиным за ложь о том, что Брилев является начальником кинокритика. «Но если бы на вашем месте был другой человек, плохой человек, я бы не считал, что Навальный должен извиняться... Потому что против них нет правил... им можно плевать в суп...» – вывел общую либеральную мораль Рыклин. Человек, с верой в глазах упрекающий других в лицемерии, теперь заявляет: «Да – я за двойные стандарты! (...) И если бы Навальный столь же резко и с теми же огрехами ответил бы какому-нибудь кремлевцу, реакция общественности была бы совершенно другой... Никто бы и ухом не повел...»

Таким образом,

Рыклин незатейливо рассказал то, о чем умеющие себя контролировать оппозиционеры предпочитают молчать. С теми, кого они считают врагами, можно использовать любые методы – клевету, провокации и оскорбления.

А «свои» должны держаться вместе и не устраивать «массовой драки у метро «Либеральная», как пишет Ксения Ларина.

Беда в том, что их предводитель Алексей Навальный существует в режиме осажденной крепости. Только на первый взгляд кажется, что его мир разделяется на «своих» и «чужих». Такого рода стычки, как с Долиным, Собчак, Кудрявцевым, Винокуровой и другими оппозиционерами, хорошо показывают, что мир Навального делится на него самого и всех остальных. Эти «все остальные» могут быть временно «своими». Могут быть спонсорами и бесплатными помощниками. До первой осечки. До первого несогласия. Любое мнение, выходящее за рамки риторики Навального, тут же маркируется как вражеское. А с врагами какой разговор?

У Навального – истеричный и агрессивный. Его ядерный чемоданчик – модный ноутбук, которым блогер пытается превратить в радиоактивную пыль всех инакомыслящих. Поэтому надеяться, что надолго окажешься «своим» для Навального, так же недальновидно, как и открыто присягать двойным стандартам.