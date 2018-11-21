Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам

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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Брекзит сулит британцам самые чудовищные последствия

Британии предрекают кризис страшней, чем в 2008 годуФото: Alberto Pezzali/Zuma/Global Look Press
Великобританию ждет самое сильное падение со времен Второй мировой войны, и это не досужие измышления дешевых аналитиков, а официальный прогноз Банка Англии. По крайней мере, именно так звучит один из его сценариев выхода страны из ЕС – так называемого Брекзита. При каких условиях может случиться такой апокалипсис и зачем британский регулятор нагоняет страхи на собственное население? Подробности...
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Как отвечать на запрет российским мужчинам во въезде на Украину

Туристический поток на Украину в России практически прекратился – в эту страну ездили либо к родственникам, либо по работеФото: Стрингер/РИА Новости
Тотальные ограничения Украины на посещение этой страны российскими мужчинами не могут не остаться без ответной реакции России. МИД уже заявил, что «зеркальных» мер, то есть аналогичного запрета для украинцев, не будет. Так что же может в ответ предпринять наша страна, чтобы не обрадовать Петра Порошенко? Подробности...
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам

          Кинокритик Антон Долин невольно вызвал грандиозный конфликт в либеральном лагере   30 ноября 2018, 20:10
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Елена Калашникова

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          «С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство?» «Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли». «Сорвался, конечно». Все это – оценки тех людей, которые поддерживают Навального. А вызвал он подобную реакцию безудержным хамством в адрес одного из своих либеральных соратников.

          «Расследование» Алексея Навального о втором гражданстве телеведущего Сергея Брилева привело к очередному конфликту внутри либерального лагеря. Часть оппозиционеров выступила на стороне Брилева, что спровоцировало Навального на оскорбления и ложь. Теперь блогера обвиняют в клевете в адрес бывших сторонников.

          Новость о втором гражданстве Сергея Брилева оказалась не новостью – телеведущий заявил, что уже 18 лет имеет паспорт Великобритании и не скрывает этого. А потом и объяснил, каким образом получил британское гражданство.

          «Ощущает себя Моисеем, раздающим заповеди»

          На стороне Брилева выступил и ряд представителей либеральной общественности. В частности, известный кинокритик Антон Долин. Он заявил, что не считает второе гражданство чем-то криминальным, это «нейтральный факт. Гражданство не обязывает ни к какой идеологической платформе». 

          В ответ Алексей Навальный сорвался на длинный истеричный пост о том, что Долин «завершил идеальный образ всей этой трусливой шушеры, которая и на Первом канале хочет шустрить и переживает, что их приличными людьми считать перестанут». Блогер утверждает, что Долин защищает своего начальника Брилева, и считает поведение Долина «омерзительным, лицемерным и холуйским».

          Этот выпад наверняка прошел бы без последствий, если бы Антон Долин не был «своим» – рукопожатным членом либерального лагеря, сыном известной поэтессы Вероники Долиной и вообще человеком «с хорошим лицом». Он защищает режиссера Кирилла Серебренникова и прилагает массу усилий для освобождения Олега Сенцова, обвиненного в терроризме. Но Навальный обесценивает и высмеивает этот вклад кинокритика в кремлеборчество, называя Долина «оппозиционером по самой очевидной и безопасной теме: защита политзеков, фри Олег Сенцов».

          И здесь, как оказалось, Навальный зашел за флажки. Либеральная тусовка вступилась за Долина. «С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство? – возмущается журналистка Анна Наринская. – Как он смеет интерпретировать чужие поступки самым низменным образом?» Почувствовали себя оскорбленными и те, кто все лето провел в пикетах в поддержку Сенцова. Их задерживали и штрафовали, теперь же Навальный смеется над ними как над трусливыми оппозиционерами, не желающими рисковать собой.

          «Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли», – буднично замечает исполнительный продюсер телеканала «Дождь» Светлана Гуляева.

          Кинорежиссер Ксения Шергова пишет про Навального: «Разве не заметно, что он с каждым месяцем/днем все больше и больше ощущает себя Моисеем, раздающим заповеди?»

          «Им можно плевать в суп»

          Сам Долин возмущен не только тем, что Навальный «чудовищно агрессивно на меня напал за не совпавшую с ним точку зрения», но и тем, что блогер «наврал с три короба». Долин называет клеветой слова Навального о том, что кинокритик защищает Брилева как своего начальника. Дело в том, что Брилев руководит телевизионной частью ВГТРК, а программа Антона Долина о кино выходит на радио «Маяк», также входящем в состав ВГТРК. Но эти два направления никак не пересекаются. Долин попытался объяснить это Навальному, но получил в ответ новую порцию оскорблений.

          Характерно, что крепчающее с каждым днем хамство блогера не могут не замечать даже самые преданные его сторонники. Но у них есть оправдание – ведь Навальный так страдал! Так, главред New Times Евгения Альбац поэтично намекает, что блогер «в тюрьмах манеры любви и сострадания к двуличным согражданам растерял». Журналист «Эха Москвы» Ксения Ларина также считает, что Навального надо понять и простить – он «сорвался, конечно». Но у него «есть право на разочарование в нас».

          Очередной конфликт в либеральном лагере попытался погасить журналист и завсегдатай «Эха Москвы» Александр Рыклин, но выбрал бензин вместо воды.

          Рыклин заявил, что Навальный должен извиниться перед Долиным за ложь о том, что Брилев является начальником кинокритика. «Но если бы на вашем месте был другой человек, плохой человек, я бы не считал, что Навальный должен извиняться... Потому что против них нет правил... им можно плевать в суп...» – вывел общую либеральную мораль Рыклин. Человек, с верой в глазах упрекающий других в лицемерии, теперь заявляет: «Да – я за двойные стандарты! (...) И если бы Навальный столь же резко и с теми же огрехами ответил бы какому-нибудь кремлевцу, реакция общественности была бы совершенно другой... Никто бы и ухом не повел...»

          Таким образом,

          Рыклин незатейливо рассказал то, о чем умеющие себя контролировать оппозиционеры предпочитают молчать. С теми, кого они считают врагами, можно использовать любые методы – клевету, провокации и оскорбления.

          А «свои» должны держаться вместе и не устраивать «массовой драки у метро «Либеральная», как пишет Ксения Ларина.

          Беда в том, что их предводитель Алексей Навальный существует в режиме осажденной крепости. Только на первый взгляд кажется, что его мир разделяется на «своих» и «чужих». Такого рода стычки, как с Долиным, Собчак, Кудрявцевым, Винокуровой и другими оппозиционерами, хорошо показывают, что мир Навального делится на него самого и всех остальных. Эти «все остальные» могут быть временно «своими». Могут быть спонсорами и бесплатными помощниками. До первой осечки. До первого несогласия. Любое мнение, выходящее за рамки риторики Навального, тут же маркируется как вражеское. А с врагами какой разговор?

          У Навального – истеричный и агрессивный. Его ядерный чемоданчик – модный ноутбук, которым блогер пытается превратить в радиоактивную пыль всех инакомыслящих. Поэтому надеяться, что надолго окажешься «своим» для Навального, так же недальновидно, как и открыто присягать двойным стандартам.


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