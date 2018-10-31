Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

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10 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Отношениям России и США подложили мину

Американский дипломат с миной в багаже – не типичная ситуация для ШереметьевоФото: Максим Блинов/РИА "Новости"
В багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину со взрывателем. Небывалый инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. После изъятия снаряда американец вылетел в Нью-Йорк. В МИД назвали случившееся провокацией и ждут объяснений от посольства США. Сам дипломат заявил, что приобрел мину в качестве сувенира, но в экспертной среде его слова вызывают удивление. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
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Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...

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            Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

            Сергей Козлов
            ветеран спецназа
            		 10 марта 2019, 13:06

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            Мы уже поздравили женщин с первым весенним праздником, поблагодарили их за то, что они – наши любимые мамы, жены, сестры и дочери. За то, что именно женщинам мы обязаны жизнью, за основное их предназначение на Земле. Женщина может многое. И воевать тоже может. Но главное не это. В известном кинофильме «А зори здесь тихие» старшина Васков говорит на могиле одной из девочек:  «...А главное, детишек могла бы родить... И не прервалась бы ниточка! А они по этой ниточке – ножом!»

            И есть совсем свежая иллюстрация этой уже забытой, казалось бы, мысли.

            Петра Мальм (для своих просто Пэм) – сейчас уже бывший солдат одного из спецподразделений Швеции. До того, как поступить на службу в роту береговых рейнджеров, Петра Мальм в течение семи лет служила в одной из частей шведской армии. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан.

            Сейчас Петре 41. А в 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения Швеции. Наверное, ни у кого не вызывает сомнения, что для женщины пройти отбор в одну из самых элитных воинских частей – задача не из легких.

            Тут стоит упомянуть, кто такие береговые рейнджеры и как их готовят. Основной задачей береговых егерей (рейнджеров) береговой артиллерии ВС Швеции является захват участков побережья, оккупированных противником, и подготовка условий для высадки там морского десанта. На эти роты возлагаются разведка и проведение противодиверсионных действий. Кроме того, их учат вести ближний бой и бой в городе.

            Фото: Hollywood Pictures

            Береговые рейнджеры проходят подготовку в течение десяти месяцев. После первых шести месяцев им предстоит совершить Рейнджерский марш – он стимулирует солдат для достижения конечной цели подготовки, закаляет их волю. Испытание состоит из серии форсированных маршей. Тот, кто выдержал испытание, получает право носить зеленый берет с кокардой в виде золотого трезубца Нептуна.

            В интервью для британской газеты Sun Пэм рассказала о своих чувствах: «Я была очень горда, что стала первой женщиной, принятой в состав спецподразделения. Я прошла те же испытания, что и мужчины. Я никому не уступила при отборе. Я бежала также быстро, как бежали мужчины, я несла такой же тяжелый рюкзак и так же долго, как и они. И это было действительно важно». Она вспоминала: «После того, как я прошла все испытания, некоторые считали, что это было здорово. Они, взглянув на это более широко, смогли увидеть преимущества, которые подразделение может получить от наличия в его составе женщины. Женщина может принести намного больше в команду. Враги смотрят на тебя по-другому, потому что ты женщина. Вы можете пойти немного дальше, потому что вы кажетесь безопасной. Вы можете использовать это в своих интересах».

            Быть первым всегда тяжело. Быть первой женщиной в мире в составе элитного и сугубо мужского подразделения в разы тяжелее. К сожалению, не все соратники Петры видели в ней равного соратника. Некоторые говорили, что они откажутся работать вместе с ней. Другие внимательно наблюдали за ней, надеясь, что она допустит ошибку.

            Петра продолжает: «У нас были парни, которые считали, что среди них не должно быть женщин. Начало службы для меня оказалось тяжелым, и в первые шесть месяцев мне приходилось намного труднее, чем парням. Все смотрели на то, какой вес я смогла поднять и как я справилась с физическими испытаниями. Когда женщина делает то же самое, что и мужчины, они чувствуют с ее стороны угрозу и свою уязвимость. Им

            приходится стать более конкурентоспособными».

            Несмотря на враждебность сослуживцев, Петра говорит, что никогда не колебалась и не думала «бросать полотенце» (отказаться от борьбы; выражение, принятое в боксе – прим. ВЗГЛЯД). Она вспоминала: «Некоторые парни говорили ужасные вещи. Один из них сказал: «Я не хочу работать с тобой, я не хочу находиться в том же подразделении, что и ты»... Мне было грустно и обидно, но я продолжала свой путь. Я должна была работать больше, чем мужчины, и я знала, что это потребует времени. Мне нужно было проявить себя. Для этого у вас должна быть сильная внутренняя мотивация, потому что иначе вы потерпите неудачу».

            Петра уволилась в 2017 году, прослужив десять лет. Но причина увольнения крылась не в изнурительных тренировках или во враждебности некоторых коллег. Причиной стало рождение дочери.

            Сегодня Петра рассказывает: «Когда я вернулась в часть после рождения дочери, было не очень весело. У меня возникло внутреннее сопротивление работе с высоким риском, и я чувствовала, что больше не хочу этого делать. Это был по-настоящему сложный период в моей жизни. Быть частью подразделения спецназа – лучшая работа в мире. Мне повезло работать с некоторыми замечательными людьми. Но как только я стала мамой, я поняла: «О Боже, я готова уйти». Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что я закончила службу, но теперь я рада, что бросила ее».

            История эта довольно показательна. Очевидно, что Петра добилась поставленной перед собой цели. Она стала одним из береговых рейнджеров Швеции. Съездила восемь раз на войну. Доказала сослуживцам, что она – «свой парень». И что дальше?

            А дальше природа берет свое и Божье предназначение женщины выходит на первый план. Рождение и воспитание дочери становится ее задачей номер один. Настолько, что даже после рождения и возвращения в подразделение само сознание ее противится действиям, связанным с высоким риском, поскольку есть более важная задача – воспитать дочь!

            И это правильно! И выше этой цели быть не может. Поскольку никто, кроме нее с этой задачей не справится так, как она.

            Мужики и без нее смогут выполнять боевые задачи. На то они и мужики. А вот воспитать ребенка им не по силам – будь они хоть восемь раз Рэмбо из американского кино. Навязанная на рубеже XIX и XX веков идея равенства полов ни к чему хорошему в итоге не привела. Вместо того, чтобы заниматься домом и детьми, женщина вдобавок к этому еще стала вкалывать на производстве на сугубо мужских, в том числе специальностях. И кто от этого выиграл? Женщина? Вряд ли. Мужчина? Тоже сомневаюсь. Дети? Они точно в проигрыше. Общество? Безусловно проиграло, поскольку здоровая семья, основой и хранительницей которой является женщина, перестала быть таковой. О чем свидетельствует огромное количество разводов и неполноценных семей.

            Милые женщины! Будьте прежде всего теми, кем вас создал Господь. И мы вас за это будем любить, холить и лелеять! А уж с автоматом мы как-нибудь сами побегаем.


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