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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
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Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
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Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
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          Химеры прошлого пора оставить

          Антон Любич
          экономист
          		 21 февраля 2019, 10:34

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          «Хватит кошмарить бизнес», – констатировал в 2008 году президент России Дмитрий Медведев.

          «Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», – вынужден был признать в 2019 году президент России Владимир Путин.

          Сказано это было в послании президента Федеральному собранию вскоре после того, как обвиняемый по «предпринимательскому» составу Майкл Калви, основавший в 1994 году самый успешный российский инвестиционный фонд, приведший в Россию 3,7 миллиарда долларов США инвестиций, благодаря которым добились успеха такие компании, как «Яндекс», «Озон», «Тинькофф Банк», «Новомет», «ЭР-Телеком», «ВкусВилл» и многие другие, был вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства сперва помещён под стражу, а затем, вновь вопреки законодательству, размещён в одной камере с обвиняемыми по неэкономическим преступлениям.

          Сказано это было, когда президент сообщал – в 45% уголовных дел, возбуждаемых в отношении предпринимателей, к мотивам следователей вопросов возникает больше, чем к предпринимателям.

          И всё это было сказано в послании, которое можно охарактеризовать как социальное. Потому что, как никогда прежде, Владимир Путин подчеркнул значение нересурсного предпринимательства для общества – для всех сторон нашей жизни.

          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

          В своём послании Владимир Путин дал много социальных обещаний. На сотни миллиардов рублей. Пообещал перемен в жизни людей, которые требуют принципиального изменения подходов к управлению многими сферами жизни: в здравоохранении, в образовании, в сбережении народа. Неслучайно Путин посоветовал нерадивым чиновникам «отойти от снаряда». Хотя лица многих из тех, кто слушал послание в московском Гостином дворе, действительно не выражали энтузиазма и готовности стремиться к новым горизонтам: «От снаряда устали, но сами не отойдём», – как бы говорили лица.

          Но нужно понимать, что задача системного улучшения качества жизни людей – это не «каприз властей», это задача, поставленная своему политическому классу всей нацией. Люди не считают Россию «проклятым местом», где всегда будет некомфортно, и требуют от любого политика – и от власти, и от оппозиции – ставить перед собой предметную задачу по улучшению качества жизни всех людей, а не только элиты.

          Именно этот национальный императив красной нитью прошёл через президентское послание.

          Нефтегазовые доходы с этой задачей уже не справляются. В экономике необходим качественный рывок. В новые технологии. В новое завтра. Химеры прошлого пора оставить: и недавнего, и отдалённого. И это тоже не «каприз властей», а требование времени.

          Совершенно не случайно, что Владимир Путин мастерски перебросил риторический мост между решением социальных задач и созданием условий для предпринимательства, упомянув, что каждое уничтоженное незаконным уголовным преследованием собственное дело лишает дохода не только самого предпринимателя, его семью, но в среднем уничтожает ещё 130 рабочих мест.

          Развитие технологического, интеллектуального предпринимательства, внедряющего и коммерциализирующего отечественные научные наработки – задача государственной важности. Неспособность решить эту задачу в рамках командно-административной системы стоила Советскому Союзу поражения в холодной войне. Повторить тот опыт нельзя – история нам этого не простит.

          Поэтому то, о чём уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие представители делового сообщества говорят постоянно, наконец прозвучало с самой высокой трибуны страны – трибуны президентского послания.

          Уголовное давление – экстремальное испытание и крайняя форма «кошмара». Но с административным давлением сталкивается едва ли не каждый предприниматель в стране.

          Например, самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Очевидно, что единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать его на крючке. И так – в любой сфере.

          Пожарный надзор не предотвратил пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», закрыв глаза на реальные нарушения, и охотно счёл ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово малым объектом, проверять который не нужно. Зато пожарный надзор охотно выявляет тысячи мнимых формальных нарушений, никоим образом на пожарную безопасность не влияющих.

          И так в десятках сфер.

          Владимир Путин дал чёткое указание в послании на этот счёт:

          «Давайте действительно подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив».

          Чрезвычайно важно запомнить это поручение главы государства и добиться его практического исполнения. Регуляторные требования должны соответствовать современному уровню развития технологий, быть прозрачными и исполнимыми.

          Лучшей меры для подлинного искоренения коррупции и поддержки предпринимательства придумать сложно. Об этом шла речь в пресловутой «Стратегии Роста», и рад, что наконец эта мера услышана на самом верху. Повторюсь – осталось добиться её практической реализации.

          А что же с уголовным преследованием?

          В романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» приводятся примеры двух противоборствующих предпринимателей: Джеймса Таггерта и Хэнка Реардена. Первый зарабатывает на сговоре с политиками и кознях конкурентам. Второй делает ставку на научные открытия и качество производимых товаров.

          В реальной жизни всегда наблюдается сочетание «Таггертов и Реарденов». Но крайние годы в России перекос в пользу Таггертов был зашкаливающим, а Реарденов нам чудовищно недоставало.

          Почему?

          Потому что, например, Алексей Эккерт и Дмитрий Бушманов уже 36 месяцев находятся в СИЗО по предпринимательскому обвинению, связанному со строительством на Новой Земле и острове Врангеля. Военные построенными ими объектами пользуются. А они сидят.

          О них ли говорил Путин: «Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жёстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований»?

          Потому что десятки дел пересматриваются Генеральной прокуратурой в рамках поручения президента по «списку Титова». Устанавливаются нарушения со стороны следствия. Предпринимателям отменяют меры пресечения. Они получают возможность возвратиться в страну. Но это ручное управление. А сколько тысяч предпринимателей не может на него рассчитывать?

          Чтобы исполнить социальные обещания, которые президент дал народу, нужны налоговые поступления. Чтобы росли налоговые поступления, должно развиваться нересурсное предпринимательство. Оно должно создавать современные рабочие места с высокой заработной платой. Чтобы это происходило – нужны понятные и соблюдаемые государством правила игры.

          Чтобы люди (прежде всего инвесторы и предприниматели) в это поверили – нужен независимый суд. Независимый в том, что интересы правосудия он должен ставить выше интересов следствия. Суд, стоящий на страже закона (уже сегодня во многом защищающего предпринимателя и его работников), а не на страже превратно понятой «чести мундира».

          Согласен с президентом: люди, не готовые над этими задачами работать и эти задачи воплощать в жизнь, действительно должны «отойти от снаряда».


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