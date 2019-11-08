Украина заблудилась на майдане

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8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Осталось решить последнюю проблему «Северного потока – 2»

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Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность. Первое препятствие разрешилось недавно – Дания после двух лет затягивания, наконец, выдала разрешение на строительство трубы в своих водах. Вопрос «будет или нет построен газопровод» отпал. Остался вопрос, сколько газа сможет по нему качать Газпром и сколько будет зарабатывать на этом Россия.  Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

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Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

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Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...

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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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          • Нормальными

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          • Не езжу на такси

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              амбициозный проект


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              место страны в мире


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              Глеб Простаков

              Украина заблудилась на майдане

              Глеб Простаков
              журналист
              		 8 ноября 2019, 14:00

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              Чудесной песне Татьяны и Сергея Никитиных «Переведи меня через майдан» довелось претерпеть столько смысловых итераций, сколько свойственно редким произведениям. Текст песни, в оригинале написанный на украинском языке писателем и публицистом, главредом журнала «Огонек» в перестроечные времена Виталием Коротичем, впоследствии был переведен поэтом Юнной Мориц.

              Затем уже с русского перевода Мориц текст вновь перевели на украинский – уже с несколько большим приближением к оригиналу. В этой вариации песню исполнила украинская акапельная группа из Львова «Пикардийская терция» с солирующим мальчиком Славой Марчуком, с некой претензией на успех легендарных «Капель датского короля» в исполнении Булата Окуджавы и Александра Кавалерова.

              Образность и смысловые акценты песни «Переведи меня через майдан» менялись, она зажила своей жизнью – в отрыве от авторов и исполнителей. Ее смысл, изначально выраженная в тексте личная трагедия автора (погиб его сын), по-разному звучал в 1981 году, когда впервые песня была спета Никитиными, в 1991 году – после неудавшегося августовского путча в России, в 2005-м, когда само слово «майдан» приобрело выраженный политический оттенок в свете событий на главной площади Киева и, конечно, в 2014-м, когда песня обросла смыслами, столь же далекими от изначального, сколь и имеющими собственную художественную и психоисторическую ценность.

              Образность песни, ее почти молитвенность, оставляла широкий простор для интерпретаций. На ее восприятие, безусловно, накладывались и личности автора текста и его переводчицы. Виталий Коротич прошел путь от последовательного ленинца до «отца гласности», как его назвал Евгений Евтушенко, и антикоммуниста, с легкостью поносившего былое. Тот же Коротич в 2011 году был одним из подписантов так называемого письма десяти – открытого послания представителей украинской интеллигенции в поддержку политики Виктора Януковича, время правления которого на современной антироссийской Украине называют не иначе как «пост-совком».

              Сам Коротич аккуратно высказывался по поводу украинско-российского конфликта, не давая повода для осуждения ни одной из его сторон. А вот Юнна Мориц в 2014 году открыто поддержала сопротивление Донбасса и осудила государственный переворот в Киеве – городе, в котором она родилась, выросла, очень любила, но в силу известных обстоятельств больше не может приехать.

              Фото: Никитин Максим/ТАСС

              Сейчас смысл песни снова изменился, стал шире что ли, а трагедия личная, затем трагедия города, сменилась трагедией целого народа. Русско-украинская во всех смыслах песня для меня сейчас звучит как история заблудившейся на майдане украинской души.

              Незавидная участь героя песни – слепого лирника, продирающегося через людную площадь, где никто не хочет его замечать, человека, преследуемого духами и ошибками прошлого в поисках освобождения – поля, где «пчелы в гречневом покое» – вырождается в большую украинскую трагедию, происходящую на наших глазах. Народа, заблудившегося на том самом Майдане, который «порой меня и сам себя не слышит». И гибнет, не найдя выхода, прямо посреди этой площади.

              Постепенно остывающая от националистического и русофобского угара Украина все же не может отказаться от основополагающего мифа о «революции достоинства» с ее «ничтожностью и славой». Ни новый президент, ни полная перезагрузка власти не привели к разрушению мифа, на котором, как на трех китах, стоит политический украинский национализм и русофобия, не свойственные, но с маниакальной настойчивостью навязываемые украинскому народу, столь разнообразному, как изменчивый Коротич, твердая Мориц и аполитичные Никитины.

              Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание происходящего вокруг. Вся Украина превратилась в сплошной майдан, где люди, как при строительстве Вавилонской башни, в один злополучный день перестали понимать друг друга, и в этой тесноте людей остается все меньше человеческого.

              Масла в огонь подливает и российское восприятие событий на Украине, трансформации восприятия украинцев, как людей, исключительно и полностью повинных в том, что с ними происходит. Не как к трагедии, не как к жертвам технологии одурманивания, намеренной игры на глубинных противоречиях, свойственных любому большому народу, но как к закономерному итогу, к которому украинцев подвел поиск собственной идентичности.

              Будто между Харьковом и Воронежем, Черниговом и Брянском пролегает невидимая пропасть восприятия этой самой идентичности. Будто в иных обстоятельствах русских людей сложнее было бы заставить ненавидеть, нежели украинцев. Будто человек определяется государством, а не наоборот.

              А мы с друзьями – русскими и украинскими – просто сели в выходные, достали гитару и спели «Переведи меня через майдан». Оба варианта.

              Перевод Юнны Мориц:

              Переведи меня через майдан,
              Через родное торжище людское,
              Туда, где пчелы в гречневом покое,
              Переведи меня через майдан.

              Переведи меня через майдан,  
              Он битвами, слезами, смехом дышит,
              Порой меня и сам себя не слышит.
              Переведи меня через майдан.

              Переведи меня через майдан,
              Где мной все песни сыграны и спеты,
              Я в тишь войду и стихну                был и нету.
              Переведи меня через майдан.

              Переведи меня через майдан,
              Где плачет женщина,                я был когда-то с нею.
              Теперь пройду и даже не узнаю.
              Переведи меня через майдан.

              Переведи меня через майдан,
              С моей любовью, с болью от потравы.
              Здесь дни моей ничтожности и славы.
              Переведи меня через майдан.

              Переведи меня через майдан,
              Где тучи пьяные на пьяный тополь тянет.
              Мой сын поет сегодня на майдане.
              Переведи меня через майдан.

              Переведи… Майдана океан
              Качнулся, взял и вел его в тумане,
              Когда упал он мертвым на майдане…
              А поля не было, где кончился майдан.

              Оригинал Виталия Коротича:

              Переведіть мене через майдан,
              Туди, де бджоли в гречцi стогнуть глухо,
              Де тиша набивається у вуха.
              Переведіть мене через майдан.

              Переведіть мене через майдан,
              Де все святкують, б’ються i воюють,
              Де часом i себе й мене не чують.
              Переведіть мене через майдан.

              Переведіть мене через майдан,
              Де я співав усіх пісень, що знаю.
              Я в тишу увійду i там сконаю.
              Переведіть мене через майдан

              Переведіть мене через майдан,
              Де жінка плаче, та, що був я з нею.
              Мину її i навіть не пізнаю.
              Переведіть мене через майдан.

              Переведіть мене через майдан,
              З жалями й незабутою любов’ю.
              Там дужим був i там нікчемним був я.
              Переведіть мене через майдан.

              Переведіть мене через майдан,
              Де на тополях виснуть хмари п’янi.
              Мій син тепер співає на майданi.
              Переведіть мене через майдан.

              Переведіть... Майдану тлумне тло
              Взяло його у себе і вело ще,
              Коли він впав у центрі тої площі,
              А поля за майданом не було.

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