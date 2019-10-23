Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Зимой 2013 года 54 российских литературных работника Москвы и ее окрестностей, вроде Нью-Йорка и Киева, подписали письмо в защиту украинского Майдана. Все письмо было проникнуто духом покаяния. Там, в частности, было сказано: «Мы, как и вы, чувствуем себя частью единой европейской цивилизации – и политические силы, которые стремятся отторгнуть нас с вами от нее, вызывают у нас тот же гнев, что и у вас».

Идеология Майдана и тогда, и сейчас рисовала такую картину мира, где абсолютным добром выступала Европа и европейские ценности, а абсолютным злом – Россия. Русские литераторы эту картину мира полностью поддерживали. Под неназванными «политическими силами, которые стремятся отторгнуть» Украину от европейской цивилизации, однозначно понималась именно Россия. Пока украинские националисты жгли покрышки на майдане Незалежности и кидали бутылки с зажигательной смесью в ОМОН, русские гуманитарии извинялись перед ними за... ну, в общем, не очень понятно, за что, но все равно извинялись.

В итоге Майдан победил. А вместе с ним победила и майданная логика. Сейчас Украина принадлежит к числу стран с самым низким уровнем заработка. За последние пять лет страна лишилась нескольких миллионов собственных граждан, уехавших на работу за рубеж. Огромная часть трудовых мигрантов с Незалежной едет именно в Россию. Население страны стремительно нищает. В ближайшие годы ситуация для простых граждан точно не улучшится. Вскоре будет принят новый КЗОТ, который в полном согласии с либертарианской логикой властей резко сокращает права работников и фактически возвращает страну с действующими соцгарантиями в средневековье.

После катастрофического падения производства в революционных 2013–2014 годах Украина так и не оправилась. В свежем рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg Украина за год потеряла семь позиций и вылетела из топ-50, заняв 53-е место из 60. Еще в 2018 году Украина занимала 46-е место в рейтинге. Bloomberg назвало результаты Украины наряду с Тунисом «самым большим поражением».

Чудовищный разгул националистических банд остается официально безнаказанным. Свобода слова на Украине – недостижимая мечта. Не так давно офис одного из центральных телеканалов в Киеве был обстрелян нацистами из гранатомета. Работа журналиста давно считается в этой стране смертельно опасной.

Пять лет на Украине идет гражданская война. Это жертвы, разрушенные города и колоссальные экономические затраты плюс головокружительная коррупция. Страна давно стала кормушкой не только для собственного олигархата, но и для иностранных коррупционеров. Историю про Байдена и его сына знают все. Так как бюджет страны в огромной степени зависит от иностранных кредитов, Украина давно потеряла политическую самостоятельность и фактически находится под внешним управлением.

Мне показалось интересным провести небольшой опрос среди российских литераторов, подписавших письмо поддержки Майдана в 2013 году.

Я спросила простую вещь – подписали бы вы сейчас это письмо и почему? Чтобы мой опрос не выглядел праздным любопытством, я указал в нем свое место работы – МИА «Россия сегодня». Мне было интересно посмотреть, произошел ли хоть какой-то дрейф от абстрактной либеральной повестки в сторону действительного понимания того, что произошло с Украиной за последние пять лет. Результаты получились вот такими.

«И издание ваше дерьмо, и сами вы дерьмо. Идите н...й» (Дмитрий Кузьмин, поэт).

«Спустя шесть лет избрание Зеленского на пост президента убедительно демонстрирует, что значение крайне правых националистических сил в украинской политике незначительно. Это значение раздувалось российскими государственными СМИ для оправдания российской агрессии и разжигания атмосферы ненависти по отношению к Украине и украинцам... С моей точки зрения, в центре вашего сознания – большая ложь, которая разъедает и извращает все, что вы пишете про Украину. Это эталон аморальности с нулем легитимности» (Игорь Сатановский, дизайнер, Нью-Йорк).

«Да, разумеется, подписала бы. В понимании украинской политики – изменилось лишь то, что сейчас она интересует меня несколько меньше, просто потому, что на данный момент острота событий чуть снизилась. Это суверенное государство, которое идет своим путем, высказывать свое мнение о котором, как гражданин страны, осуществившей агрессию по отношению к ней, считаю недопустимым. Но мое мнение по поводу событий 2014–2015 гг. ничуть не изменилось» (Мария Ремизова, критик).

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«Подпишу и сейчас, если будет нечто подобное. За пять лет убежденность в единственности украинского выбора окрепла, невзирая на все тернии, жертвы, на все мешающее. Майдан я видел всего четыре январских дня, но это навсегда. Возможно, еще и потому, что для меня, уроженца Москвы и патриота русской речи, где б ни жил, именно в те дни стало ясно: моя страна – яма безвременья, в ней много хороших и прекрасных людей, но нет «критической массы» народа, ощущающей себя народом. На мой взгляд, на Украине нет ничего ценнее. Боюсь, что это не трогает цивилизованную Европу со Штатами, для которых свобода и независимость – данность, Россия же, направленная не на себя, а вовне, этого просто не хочет, причем иррационально, столетиями живя в состоянии самооккупации так называемой властью, мифами о государственных интересах и безопасности, не являясь страной компактной и даже не представляя, как существовать со своей «безмерностью в мире мер». А Майдан – украинская мера, площадка собирания народа, некий отвес и ориентир» (Александр Самарцев, поэт, Киев).

Я получила десятка два ответов примерно одного и того же содержания: Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу. Ни один из ответивших за прошедшие пять лет так и не увидел в украинской жизни каких-либо проблем, кроме пресловутой «агрессии России».

В конце концов у меня как журналиста остался один вопрос: в каком информационном поле существуют все эти люди? Откуда они черпают информацию о делах граничащей с нами страны?

Только один человек проявил не только знакомство с украинской повесткой, но и то, что можно действительно назвать европейскими ценностями: «Сегодня нужно писать и подписывать письма, которые помогут закончить войну. Если есть такое письмо, я готов его подписать. Поэтому я просто не буду отвечать на вопрос в духе, чей Крым. Любой ответ на этот вопрос кого-то не устроит... Я точно знаю, что уже бесполезно выяснять, кто виноват. Нужно думать, что делать. А делать нужно только одно: прекращать войну, развивать экономику и жить мирной жизнью, а не вечно умирать за нее» (Валерий Печейкин, драматург).

Все это многое говорит о современной русской интеллигенции. И совсем не то, что ей самой о себе кажется.

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