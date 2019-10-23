Украинская удавка на шее русской интеллигенции

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23 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Нахождение за решеткой изолирует заключенного от физического мира снаружи – но не от интернет-пространстваФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней. Подробности...
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Новые меры по борьбе с коррупцией усилят воровство на Украине

Как и любая очередная попытка побороть коррупцию усилиями коррупционеров, новый украинский закон лишь увеличит расценкиФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Каждый гражданин Украины получил шанс заработать сумму примерно до тридцати миллионов рублей. По крайней мере, это следует из нового закона, принятого Верховной радой и посвященного мерам по борьбе с коррупцией. Как именно смогут зарабатывать «обличители коррупции» и сможет ли нововведение победить тотальное украинское воровство? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

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Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
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              Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Ольга Андреева
              Журналист
              		 23 октября 2019, 10:20

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              Зимой 2013 года 54 российских литературных работника Москвы и ее окрестностей, вроде Нью-Йорка и Киева, подписали письмо в защиту украинского Майдана. Все письмо было проникнуто духом покаяния. Там, в частности, было сказано: «Мы, как и вы, чувствуем себя частью единой европейской цивилизации – и политические силы, которые стремятся отторгнуть нас с вами от нее, вызывают у нас тот же гнев, что и у вас».

              Идеология Майдана и тогда, и сейчас рисовала такую картину мира, где абсолютным добром выступала Европа и европейские ценности, а абсолютным злом – Россия. Русские литераторы эту картину мира полностью поддерживали. Под неназванными «политическими силами, которые стремятся отторгнуть» Украину от европейской цивилизации, однозначно понималась именно Россия. Пока украинские националисты жгли покрышки на майдане Незалежности и кидали бутылки с зажигательной смесью в ОМОН, русские гуманитарии извинялись перед ними за... ну, в общем, не очень понятно, за что, но все равно извинялись.

              В итоге Майдан победил. А вместе с ним победила и майданная логика. Сейчас Украина принадлежит к числу стран с самым низким уровнем заработка. За последние пять лет страна лишилась нескольких миллионов собственных граждан, уехавших на работу за рубеж. Огромная часть трудовых мигрантов с Незалежной едет именно в Россию. Население страны стремительно нищает. В ближайшие годы ситуация для простых граждан точно не улучшится. Вскоре будет принят новый КЗОТ, который в полном согласии с либертарианской логикой властей резко сокращает права работников и фактически возвращает страну с действующими соцгарантиями в средневековье.

              После катастрофического падения производства в революционных 2013–2014 годах Украина так и не оправилась. В свежем рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg Украина за год потеряла семь позиций и вылетела из топ-50, заняв 53-е место из 60. Еще в 2018 году Украина занимала 46-е место в рейтинге. Bloomberg назвало результаты Украины наряду с Тунисом «самым большим поражением».

              Чудовищный разгул националистических банд остается официально безнаказанным. Свобода слова на Украине – недостижимая мечта. Не так давно офис одного из центральных телеканалов в Киеве был обстрелян нацистами из гранатомета. Работа журналиста давно считается в этой стране смертельно опасной.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Пять лет на Украине идет гражданская война. Это жертвы, разрушенные города и колоссальные экономические затраты плюс головокружительная коррупция. Страна давно стала кормушкой не только для собственного олигархата, но и для иностранных коррупционеров. Историю про Байдена и его сына знают все. Так как бюджет страны в огромной степени зависит от иностранных кредитов, Украина давно потеряла политическую самостоятельность и фактически находится под внешним управлением. 

              Мне показалось интересным провести небольшой опрос среди российских литераторов, подписавших письмо поддержки Майдана в 2013 году.

              Я спросила простую вещь – подписали бы вы сейчас это письмо и почему? Чтобы мой опрос не выглядел праздным любопытством, я указал в нем свое место работы – МИА «Россия сегодня». Мне было интересно посмотреть, произошел ли хоть какой-то дрейф от абстрактной либеральной повестки в сторону действительного понимания того, что произошло с Украиной за последние пять лет. Результаты получились вот такими.

              «И издание ваше дерьмо, и сами вы дерьмо. Идите н...й» (Дмитрий Кузьмин, поэт).

              «Спустя шесть лет избрание Зеленского на пост президента убедительно демонстрирует, что значение крайне правых националистических сил в украинской политике незначительно. Это значение раздувалось российскими государственными СМИ для оправдания российской агрессии и разжигания атмосферы ненависти по отношению к Украине и украинцам... С моей точки зрения, в центре вашего сознания – большая ложь, которая разъедает и извращает все, что вы пишете про Украину. Это эталон аморальности с нулем легитимности» (Игорь Сатановский, дизайнер, Нью-Йорк).

              «Да, разумеется, подписала бы. В понимании украинской политики – изменилось лишь то, что сейчас она интересует меня несколько меньше, просто потому, что на данный момент острота событий чуть снизилась. Это суверенное государство, которое идет своим путем, высказывать свое мнение о котором, как гражданин страны, осуществившей агрессию по отношению к ней, считаю недопустимым. Но мое мнение по поводу событий 2014–2015 гг. ничуть не изменилось» (Мария Ремизова, критик).

              «Подпишу и сейчас, если будет нечто подобное. За пять лет убежденность в единственности украинского выбора окрепла, невзирая на все тернии, жертвы, на все мешающее. Майдан я видел всего четыре январских дня, но это навсегда. Возможно, еще и потому, что для меня, уроженца Москвы и патриота русской речи, где б ни жил, именно в те дни стало ясно: моя страна – яма безвременья, в ней много хороших и прекрасных людей, но нет «критической массы» народа, ощущающей себя народом. На мой взгляд, на Украине нет ничего ценнее. Боюсь, что это не трогает цивилизованную Европу со Штатами, для которых свобода и независимость – данность, Россия же, направленная не на себя, а вовне, этого просто не хочет, причем иррационально, столетиями живя в состоянии самооккупации так называемой властью, мифами о государственных интересах и безопасности, не являясь страной компактной и даже не представляя, как существовать со своей «безмерностью в мире мер». А Майдан – украинская мера, площадка собирания народа, некий отвес и ориентир» (Александр Самарцев, поэт, Киев).

              Я получила десятка два ответов примерно одного и того же содержания: Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу. Ни один из ответивших за прошедшие пять лет так и не увидел в украинской жизни каких-либо проблем, кроме пресловутой «агрессии России». 

              В конце концов у меня как журналиста остался один вопрос: в каком информационном поле существуют все эти люди? Откуда они черпают информацию о делах граничащей с нами страны?

              Только один человек проявил не только знакомство с украинской повесткой, но и то, что можно действительно назвать европейскими ценностями: «Сегодня нужно писать и подписывать письма, которые помогут закончить войну. Если есть такое письмо, я готов его подписать. Поэтому я просто не буду отвечать на вопрос в духе, чей Крым. Любой ответ на этот вопрос кого-то не устроит... Я точно знаю, что уже бесполезно выяснять, кто виноват. Нужно думать, что делать. А делать нужно только одно: прекращать войну, развивать экономику и жить мирной жизнью, а не вечно умирать за нее» (Валерий Печейкин, драматург).

              Все это многое говорит о современной русской интеллигенции. И совсем не то, что ей самой о себе кажется.

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