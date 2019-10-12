Как Украина поможет монополизации Европы

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

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Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
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              Глеб Простаков
              журналист
              		 12 октября 2019, 12:06

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              На днях меня зацепила одна новость. Точнее, даже не сама новость, а цитата министра внутренних дел Эстонии, а по совместителю — главы Консервативной народной партии, которая входит в парламентскую коалицию, Марта Хельме.

              Новость рассказывала об отказе Эстонии принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Причина — ограниченные возможности Эстонии, а также тот факт, что страна уже принимает значительное количество мигрантов из постсоветских стран, в частности — с Украины. Причем, по словам Хельме, украинские мигранты представляют собой особую опасность. И знаете, почему?

              Ответом будет та самая цитата эстонского политика. «Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема» — заявил Хельме.

              Слова эти тем более поразительны, если учитывать, что именно страны Прибалтики являются для Украины неоспоримым примером того, как нужно бороться за чистоту нации и против русского влияния.

              Казалось бы, украинцы, отправляющиеся в Эстонию в поисках лучшей жизни, должны были, скорее, интегрироваться в дружественный им западный, сугубо эстонский мир. Но оказывается, что русскоязычная община украинцам куда ближе, поскольку она представляет собой удобный способ освоиться в новой стране, не выходя из зоны комфорта слишком далеко. Украинцы либо изначально говорят по-русски, либо легко переходят на русский язык, который им, безусловно, намного ближе эстонского.

              Фото: ТАСС

              Эта простая и, в общем-то, вполне очевидная мысль, режет по живому чувства профессионального украинского патриота. Она напомнила мне историю, рассказанную знакомым армянином. «В 1988 году, в разгар конфликта в Нагорном Карабахе, я работал в Москве — вспоминал Араик. — И вот покупал я как-то финские обои. Они стоили 8 рублей, азербайджанцы на рынке продавали их по 10 рублей, зато без очереди. Подхожу к одному из них и спрашиваю: — Ты про войну в Карабахе знаешь? — Ну? — Что ну? — Да пофиг мне эта война, ты обои брать будешь или нет?».

              Будем откровенны, большинству украинцев тоже «пофиг» эта война. Если они не затронуты войной непосредственно — не воюют сами либо их родственники, и не живут на прилегающих к зоне военных действий территориях — им действительно все равно. Возможно, они и связывают с войной ухудшение собственной жизни, но и от прекращения войны серьезных улучшений не ждут. Просто потому, что война – лишь один из факторов дегуманизации жизни на Украине, весомый, но далеко не единственный.

              Миллионы украинцев ищут лучшей жизни за границей и, сталкиваясь с выходцами из «страны-агрессора» в эмиграции — а не, скажем, во время отдыха в Египте или Турции, где можно показать гонор — находят с русскими общий язык куда быстрее, чем с коренными жителями «дружественной» Украине Европы. Культурную и языковую общность не разрушить никакой пропагандой. Именно этого так опасается господин Хельме.

              Слова эстонского министра многое могут рассказать и о мотивах Евросоюза, который в последние месяцы откровенно навязывает Украине мирную повестку. Почему вдруг Европа, пять лет неуклонно поддерживавшая воинствующую украинскую верхушку, вдруг потребовала мира?

              Кто-то скажет, что ЕС действительно устал от противостояния с Россией, а российский рынок, куда европейские производители имеют ограниченный доступ, действительно стоит мира на Украине любой ценой. Другие скажут, что Европа меняет внешнеполитическую линию, видя в России естественного союзника, который поможет удержаться ей на плаву в условиях жесткой экономической конкуренции двух полюсов — США и Китая. Именно об этом недавно громко заявил французский президент Макрон.

              Но есть и более прозаичное объяснение. Как и в случае с США Украина стала европейским раздражителем, фактором внутренней политики Европы, в том числе по вопросу миграции. Восточноевропейская периферия — Польша, Венгрия и страны Прибалтики фактически выключены из программы по приему и адаптации мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Они отчаянно сопротивляются тому, чтобы разделить груз миграционной проблемы с крупнейшими государствами ЕС – Германией, Италией, Францией, которые являются конечной точкой устремлений мигрантов, а также Грецией и Балканами — главными транзитными пунктами на пути их следования. Одна за одной, Венгрия, Польша, Словакия, а за ними и Эстония и Чехия сказали «нет» новому автоматическому механизму распределения мигрантов по городам и весям ЕС, который продвигает Брюссель.

              Главный аргумент «новых европейцев» — мы и так принимаем мигрантов из постсоветских стран. Больше всего — из соседней Украины. При этом скромно умалчивается, что украинские мигранты выравнивают дисбаланс на рынке труда, возникающий в связи с тем, что значительная часть восточных европейцев предпочитает трудоустраиваться в более зажиточных, чем их собственные, странах ЕС. А ряд стран — Польша и Чехия — в свое время максимально упростили трудоустройство украинских мигрантов. Справедливо и то, что в ряде случаев украинская миграция в последние годы перестает быть контролируемой — чему, конечно, крайне благоприятствует хваленый безвизовый режим. В той же Польше многие работодатели прямо пишут, что не хотят нанимать украинцев.

              Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Однако относительно бедные государства восточной Европы раз за разом демонстрируют единство в лоббировании своих интересов. И украинская проблема для граничащих с Украиной стран является удобным оправданием их особого положения в ЕС. Это положение позволяет им пользоваться благами, которые предоставляет членство в Союзе, но при этом избегать коллективной ответственности в решении общеевропейских проблем.

              Судя по всему, такое положение вещей окончательно перестало устраивать Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, которые пошли в наступление сразу по двум фронтам. Первый — урегулирование конфликта на Украине. Разведение войск и прекращение обстрелов само по себе позволит Брюсселю говорить о прекращении войны, и выбьет аргументы у восточноевропейских стран, которые якобы вынужденно принимают беженцев с Украины.

              Второе направление — это реформа системы принятия решений в ЕС. Будущий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне предложил перейти от механизма единогласного одобрения санкций против России к утверждению их большинством голосов стран-членов Евросоюза. Вероятно, санкционный вопрос — лишь удобный повод для запуска реформы принятия решений, и впоследствии упрощенный механизм голосования будет распространен и на другие сферы компетенции Еврокомиссии.

              Европа готовится к трудным временам. Инертная система нуждается в большей жесткости и монополии принятия решений. Брюссель всерьез стал подчищать хвосты, ликвидируя очаги нестабильности на периферии своих границ. И украинский кризис — один из таких очагов нестабильности, который во что бы то ни стало нужно погасить.


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