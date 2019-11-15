Без штампа в паспорте о браке нет будущего

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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе

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          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
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          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

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              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?


              Петр Акопов

              Без штампа в паспорте о браке у общества нет будущего

              Петр Акопов
              заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              		 15 ноября 2019, 20:40

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              Тамара Плетнева, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, на парламентских слушаниях высказалась на тему уменьшения количества браков, сказав, что много браков не регистрируется, хотя «брак – это защита, прежде всего, для детей». Частичную ответственность за это она возложила на женщин:

              «Девочки, знаете, так с пафосом говорят: «А что мне даст печать в паспорте?» Это они специально так говорят, в угоду своему юноше. Ему так охота. Ему же не охота нести ответственность. Вот он ей так говорит, а она... Ой, чуть не сказала плохое слово. А она повторяет вот эту глупость за ним».

              Понятно, что на Плетневу тут же обрушились не только феминистки, но и все прогрессивно мыслящие люди – причем не столько за перекладывание вины на женщин, сколько за само рассуждение о печати в паспорте. Например, Маргарита Симоньян написала:

              «Вот это и есть настоящий сексизм – думать, что девочки обязательно хотят замуж, а мальчики обязательно отбрыкиваются. Во всех своих отношениях от брака отказывалась я – исключительно по причине бессмысленности и обременительности такового... Сложно понять, почему страхование любви некими сомнительными государственными гарантиями – это семейные ценности, а безусловное доверие без посредников и хеджирования рисков – не семейные. По сути, что такое ЗАГС? Это страховка. Это мы заручаемся поддержкой государства – теперь оно будет невидимой скрепой присутствовать в нашей спальне. Нет, мы как-то сами».

              Тут весь набор мифов, уже давно (и особенно активно в последнее столетие) навязываемых обществу. Не только русскому, но и западному, да и мировому. Мол, любящие сердца и так будут вместе, и не надо добавлять в их отношения никого третьего. Бога – пока люди в своем большинстве были не просто верующими, но и жили в рамках того, что сейчас презрительно называют традиционным укладом (старшие-младшие, семья, род, честь, верность и предательство, добро и зло – вся эта устаревшая смешная система). Государство – когда секуляризованные западные или коммунистическое советское общества отправили церковь в резервацию.

              Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»

              Не добавлять третьего, конечно, можно. Но тогда не надо удивляться итогу. А он простой – не будет никакого третьего и в этой семье. Потому что не будет детей, ведь не будет настоящей семьи, устойчивой структуры, той самой ячейки общества, основы любого человеческого общества, любого народа, любой цивилизации. Нет, конечно, дети будут рождаться и без «штампа», вот только такие семьи будут распадаться чаще. Не говоря уже о том, что большинство живущих просто по любви и не перейдут в разряд семьи, то есть не обзаведутся детьми. Нет, они даже в «сожительстве» долго не останутся, потому что оно банально распадется через несколько лет совместного времяпровождения.

              И не надо спорить и приводить примеры «счастливой жизни в незарегистрированном браке с кучей детей до глубокой старости» – такие исключения, естественно, есть. Но каков их процент? Есть, конечно, и принципиальные противники государства как такового: «времена изменились, мы живем в цифровую эпоху, государств скоро никаких не будет, да и семья – это устаревшее понятие, человек самодостаточная единица, может менять партнеров сколько хочет, и никому он ничего не должен». Но с несчастных какой спрос? Ведь понятно же, что лежит в основе позиции тех, кто высмеивает «печать в паспорте» – страх и боязнь сказать правду самому себе.

              На ваш взгляд

               
              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?




              Да, все, как всегда, очень просто. Те, кто говорит, что им не нужен штамп в паспорте или венчание перед алтарем, на самом деле просто не уверены в себе (или в своем избраннике – что, впрочем, производная от неумения разобраться в себе). И хотят оставить себе лазейку – то есть просто врут. Оставить себе право отыграть назад, разорвать отношения, когда надоест, когда устанут или когда понравится кто-то другой.

              Несомненно, практически все они неверующие – для верующего человека не может быть вопроса «Зачем мне третий?». Но я не говорю, что все они эгоисты. Но все они слабые духом, закомплексованные и не разобравшиеся с собой люди. Они боятся ответственности за свои слова и дела. Потому что ты не только перед Богом или людьми клянешься и обещаешь быть вместе в горе и в радости, ты тем самым и самому себе говоришь: «я решил, я обещаю и клянусь». А человеку, который не уверен ни в чем, включая собственные чувства: как ему взять обязательства не то что за другого – за самого себя? Но я же говорю в глаза своему партнеру о том, что я его люблю, что мы семья, называю его мужем (женой) – почему же я трусливый или слабый? Потому что у тебя нет храбрости и веры сказать это публично: если не в храме, то хотя бы в ЗАГСе. Какой тогда с тебя спрос, если ты сам не веришь в себя?

              Если ты страхуешься от неудач или оправдываешься чужим опытом (как это делала та же Симоньян, признавшая: «У меня всегда было настороженное отношение к юридическому браку. Я никогда не была официально замужем. Наверное, это детские какие-то комплексы. Я насмотрелась на несчастных замужних женщин, и появилась неприязнь к браку»), то о какой верности своему слову может идти речь?

              Главная проблема любого человека – ложь самому себе. Самое сложное – видеть свои грехи и бороться с ними. Куда легче списать свою слабость на ненужность тебе того, что не можешь сделать или понять: зачем мне брак от Бога или государства? Нет, брак бывает только одного типа, настоящий или нет. И настоящий может быть только честным. И именно этого не хватает борцам со штампом. 

              И это не говоря уже о другом, общем уровне (но его очень часто и не существует для «прогрессивных людей») – о том, что человек живет в обществе, для которого придумывает какие-то свои человеческие законы, в идеале облегчающие совместную жизнь и способствующие сбережению, развитию и укреплению того народа, к которому он принадлежит. И семья, как фундамент, не просто нужна любому государству и цивилизации, она вообще является основой всего, без нее никакого будущего у народа нет.

              Атомизация общества, отучение его от брака – сначала церковного, потом государственного, а в дальнейшем даже и просто от «института совместного постоянного проживания» – это артикулируемая цель античеловеческой философии постгуманизма. Конечно, детей можно производить из пробирки и без семьи, а потом воспитывать всем обществом или машинами с искусственным интеллектом. Но это путь к перерождению, деградации и вымиранию того народа, который пойдет этим путем.


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