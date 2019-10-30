На референдум выносят массовую эвтаназию души

«Само население должно решать, готово ли оно пойти на разрешение эвтаназии», – заявила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, отвечая на вопросы Тины Канделаки (программа с говорящим названием «Доживем до понедельника»). Пока в нашей стране, посчитала министр, данная процедура запрещена, и изменится ситуация не завтра. А лишь тогда, когда население само решит, готово ли оно…

Надо сказать, хайповое заявление министра (поддержанное на плаву председателем Центризбиркома) было встречено оторопью. Хайпа не случилось по двум причинам. С одной стороны, об этом говорили, но в это не верили: дескать, вот сейчас они это сделают (оптимизация, пенсификация и проч.), а потом разрешат эвтаназию. Тем более что фронтменом невероятного, пародийного социал-дарвинистского хайпа выступила российский министр.

С другой стороны, реакция в соцсетях оказалась крайне неоднозначной, перевернула все прогнозы, а инфернальная шутка Скворцовой приобрела совершенно деловой, даже деловитый характер.

Выяснилось, что это то, чего давно ждали. Что если у нас нет нормальных обезболивающих, то зачем людям мучиться. Что негодное состояние паллиативной помощи тут ни при чем, потому что «в Швейцарии есть и паллиативка, и эвтаназия – одно другому не мешает». Уровень разговора сразу достиг уровня абортоспоров: это и правильно – в обоих случаях речь идет о суверенном праве матери на жизнь ребенка, а человека и/или его родственников или опекунов (если он без сознания) – на его (собственную) жизнь. Это, конечно, не так важно, как гендерная идентичность, но могут и нерукопожатие с занесением объявить…

Собственно, все ясно. Петровские реформы 2.0 – окно Овертона в Европу прорублено с одного тюка. Всего два пункта. Так сказать, материалистический и идеалистический.

Про материю. Есть вопрос – как терпеть боль, невыносимые страдания, как болеть тяжкими болезнями. На него есть один ответ: а) развивать медицину и лечить тяжкие болезни (и на этом пути, в том числе в онкологии, есть огромные успехи); б) в неизлечимых случаях оказывать паллиативную помощь, обезболивать боль любыми средствами.

Но в стране, где вопросы массовых мук больных людей годами решаются на разрыв аорты самоотверженных врачей и волонтеров, где героические «борцы с наркотиками» блокируют возможность выживания вопящих от боли стариков, где прямой президентский приказ – навести порядок с паллиативкой – тонет в болоте бюрократов-пыточников, для которых главное – не дать лишних денег, а люди пусть держатся на анальгине, – там эвтаназия и правда решает многие материальные вопросы.

На ваш взгляд Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию? Да

Нет



Первое – люди, которые без обезболивающих орут от боли, иногда могут и докричаться: родственники буйные попадутся и по прямой линии кому-нибудь дозвонятся. А тут – никто не мучится, ничего не болит, да и звонить некому.

Второе – деньги. Какая экономия набирается! Хоспис – это дорого. А непаллиативное лечение рака, которое сейчас иногда помогает даже на 3-й и 4-й стадии – это очень дорого. А направление на эвтаназию вместо дорогущей квоты – это так экономно!

Вы скажете, что это преувеличение? Охота на ведьм? Травля «врачей-вредителей»? Позвольте вам не позволить! По простой причине – на сей раз идеалистической.

Потому что, если министр здравоохранения «подбрасывает» – абсолютно спокойно, в стиле «ну а почему бы и нет?» – идею поставить на референдум эвтаназию, то значит, это будет голосование за массовую эвтаназию души всего народа.

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Потому что школу успешно отстояли от православной культуры, а всех остальных защитили от беспрекословного признания неприкосновенности человеческой жизни. Поэтому общество поражено катастрофически. Вместо всенародного отпора госпожа министерша встречает хиханьки да хаханьки. Вместо крестных ходов по всей стране – задавленное молчание.

А вот это уже чрезвычайщина. Это значит, что не только социальную войну выигрывают радикальные айнрэндисты-дарвинисты, не только жизнь человеческая отдается в руки больничных бухгалтеров, но и гибридный Армагеддон идет совсем не в нашу пользу.

Затравленная, злобно гонимая хорошелицыми Церковь. Расцерковление масс. Разморализация школы. А че такова – ничего такого! Флюорография, диспансеризация, эвтаназия, пройдите в четвертое окошко, получите направление. А решать это все предлагается на референдуме.

Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий», даже если ты голосуешь против. Чтобы разархивировать самое мрачное в коллективной душе народа. Чтобы выпустить дьявола погулять да пострелять.

Я надеюсь все-таки, что дружное аля-улю в поддержку медицинского человекоубийства – это только мертвотворящий Facebook, а не лицо моего народа. И я уверен в том, что российская медицина сегодня потеряла лицо, и его надо срочно менять.

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