Как выжить во время информационного апокалипсиса

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21 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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США испытывают крайне опасное для России подводное новшество

Bluefin-21 будет особенно опасен подо льдамиФото: MIT, General Dynamics
Американские военные технологии находятся на пороге создания крайне эффективных подводных роботов, которые уже испытываются и которые должны полностью поменять тактику войны на море. О чем идет речь и почему внедрение этих технологий несет огромную угрозу России? Подробности...
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Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Как выжить во время информационного апокалипсиса

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...

В спортзале надо выбирать женщин

Илья Переседов, журналист
Если часто ходить в спортзал, понимаешь, какая тотальная безотцовщина накрыла Россию. Большинство городских мужчин посещают зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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    Куда бегут русские жены

    Как прячутся подлодки

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    Самые важные закрытые города России

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      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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      Представлен первый костюм для космических туристов

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      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Святослав Шевченко

              Как выжить во время информационного апокалипсиса

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 21 октября 2019, 10:24

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              Специалисты давно предупреждают жителей планеты о грядущих потрясениях, связанных с развитием цифровых технологий. Перенасыщенность информацией, развитие альтернативных версий событий, невозможность отличить ложь от правды, апатия к реальности – признаки надвигающейся эпохи постправды. 

              Смартфон и метаболизм

              Уже сегодня, по последним социологическим опросам, более 80% жителей России вовлечены во Всемирную сеть интернет, то есть это порядка 120 миллионов граждан, разве что кроме грудничков и глубоких стариков, которым не до того.

              Смартфоны давно стали дополнительным органом нашей физиологической системы, они уже даже встроены в метаболизм. Мы стали зависимы от новостей и лент социальных сетей и мессенджеров. Мы засыпаем, озаряемые бледным светом наших гаджетов, и просыпаемся, глядя в свои «черные зеркала». Мы с ними едим и ходим в туалет.

              Мы питаемся поступающими из сетей эмоциями, которые могут меняться с высокой скоростью. Мгновение назад мы хмурились над новостью о терактах, катастрофах или стихийных бедствиях, а спустя секунду уже сотрясаемся от хохота над смешными мемами. В наших вотсапах фейки плодятся, как блохи, и у нас нет времени и желания заморачиваться на фактчекинг, нам проще проигнорировать, не разобравшись, или, что еще хуже – распространить дальше, поддавшись эмоциям. 

              Фото: Jan Tepass/Imagebroker/Global Look Press

              Алиса и Электроник

              А тем временем с экранов откровенную ложь вещают политические лидеры мирового уровня. Генеративные нейронные сети Алиса и Siri продолжают нас развлекать, хотя их более молчаливые «коллеги» в составе агрегаторов ежедневно кормят нас новостями, собираемыми со всего света.

              А еще они пишут стихи, музыку, ведут блоги, редактируют фотографии и видео. Как тут не вспомнить песню Сергея Сыроежкина из фильма «Приключения Электроника»: «Вкалывают роботы, а не человек». 

              На днях эта песня всплыла в моем сознании после разговора со старшим сыном, которого я попросил помочь мне с ремонтом дома. Минутное дело, надо было вытащить гвозди из бруска. Но мой подросток стал ныть, уверяя, что устал и хочет отдохнуть. Для того, чтобы его мотивировать, говорю: мол, учись, пока я живой – тебе в будущем пригодится. На что мой отпрыск, посещающий занятия по робототехнике в местном «Кванториуме», заявил, дескать, устарел ты, папа – тяжелый и травмоопасный физический труд будут выполнять роботы.

              Я улыбнулся, вспомнив, как в школе по заданию учителя вместе с однокашниками должны были подготовить рисунок на тему: «Школа будущего». В 80-е нужно было представить 2000 год. Конечно, в моей фантазии тоже везде шустрили роботы. Но воз и ныне там. Но даже если предположить, что прогнозы сына начнут сбываться, нет гарантии, что люди не доведут мир до ядерной войны, откатив человеческую цивилизацию к первобытнообщинному строю, где держать в руках молоток – очень даже полезный навык.

              Постправда и инфокалипсис

              В 1996 году в Оксфордском словаре появилась занятная статья, озаглавленная как «постправда» (post-truth), а определение термина звучит так: «обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям». Другими словами, появление в медийном поле альтернативной реальности, основанной на субъективных эмоциях и убеждениях. Один из ярких свежих примеров – Грета Тунберг, которая, по сути, является информационным аватаром определенных политических лоббистских групп. 

              В 2016 году на научной конференции в Сан-Франциско, посвященной процессам в сфере IT, специалист по соцсетям Авив Овадья заявил, что мы вступили в эпоху постправды. Несмотря на то, что сегодня еще можно верифицировать информацию, не за горами то время, когда это будет сделать невозможно физически. Это сделает современников эпохи постправды апатичными к происходящим событиям, они будут страдать депрессиями, замыкаться в себе. Можно предположить, что это породит целое поколение людей, не умеющих и не желающих критически осмыслять информацию, которые будут с головой уходить в мир иллюзий виртуальной реальности со всеми вытекающими.

              Инфокалипсис – таким неологизмом обозначил господин Овадья те процессы, которые могут быть запущены эпохой постправды.

              КОД и инфогигиена

              Но что тогда делать? – резонно воскликнет читатель. «Тогда» – уже ничего. А сейчас мы можем сделать две важные вещи. Первая. Повсеместно продвигать концепцию информационной гигиены. У христиан есть проверенный веками способ из области аскетики – воздержание. Сегодня этот опыт предлагают распространять на наш век и современные специалисты, когда человек усилием воли начинает ограничивать или дозировать свои соприкосновения с миром информации, а также пытается контролировать входящий трафик, применяя критический подход. 

              Необходимо найти в своем распорядке точки постоянства. У человека это подъем ото сна и отход ко сну, а также приемы пищи. Ведь мы начинаем таскать свои девайсы всюду, не давая своей голове разгрузиться. Американский психолог Адам Альтер, изучающий влияние гаджетов на современного человека, назвал это – синдромом упущенной выгоды. Нам кажется, что если мы хоть на минуту выпустим из рук смартфон, то пропустим что-то важное. Но это иллюзия. А искусственный свет от гаджетов в темное время суток и вовсе затрудняет выработку мелатонина. 

              Поэтому отказываемся от мобильных устройств за час до сна и не пользуемся в течение часа после сна. И не сидим в интернете во время всех приемов пищи. Для того, чтобы нас не отвлекали сигналы сообщений и звонки, можно на эти периоды воспользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть абсолютно во всех смартфонах, планшетах и даже нетбуках. Она включается кликом на значок самолетика и называется по-научному «авиарежим». И второе. Ввести повсеместно во всех школах обязательную дисциплину «Критическое осмысление действительности». Учимся думать самостоятельно и ставим технологии на свое место.


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