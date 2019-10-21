Как выжить во время информационного апокалипсиса

Специалисты давно предупреждают жителей планеты о грядущих потрясениях, связанных с развитием цифровых технологий. Перенасыщенность информацией, развитие альтернативных версий событий, невозможность отличить ложь от правды, апатия к реальности – признаки надвигающейся эпохи постправды.

Смартфон и метаболизм

Уже сегодня, по последним социологическим опросам, более 80% жителей России вовлечены во Всемирную сеть интернет, то есть это порядка 120 миллионов граждан, разве что кроме грудничков и глубоких стариков, которым не до того.

Смартфоны давно стали дополнительным органом нашей физиологической системы, они уже даже встроены в метаболизм. Мы стали зависимы от новостей и лент социальных сетей и мессенджеров. Мы засыпаем, озаряемые бледным светом наших гаджетов, и просыпаемся, глядя в свои «черные зеркала». Мы с ними едим и ходим в туалет.

Мы питаемся поступающими из сетей эмоциями, которые могут меняться с высокой скоростью. Мгновение назад мы хмурились над новостью о терактах, катастрофах или стихийных бедствиях, а спустя секунду уже сотрясаемся от хохота над смешными мемами. В наших вотсапах фейки плодятся, как блохи, и у нас нет времени и желания заморачиваться на фактчекинг, нам проще проигнорировать, не разобравшись, или, что еще хуже – распространить дальше, поддавшись эмоциям.

Алиса и Электроник

А тем временем с экранов откровенную ложь вещают политические лидеры мирового уровня. Генеративные нейронные сети Алиса и Siri продолжают нас развлекать, хотя их более молчаливые «коллеги» в составе агрегаторов ежедневно кормят нас новостями, собираемыми со всего света.

А еще они пишут стихи, музыку, ведут блоги, редактируют фотографии и видео. Как тут не вспомнить песню Сергея Сыроежкина из фильма «Приключения Электроника»: «Вкалывают роботы, а не человек».

На днях эта песня всплыла в моем сознании после разговора со старшим сыном, которого я попросил помочь мне с ремонтом дома. Минутное дело, надо было вытащить гвозди из бруска. Но мой подросток стал ныть, уверяя, что устал и хочет отдохнуть. Для того, чтобы его мотивировать, говорю: мол, учись, пока я живой – тебе в будущем пригодится. На что мой отпрыск, посещающий занятия по робототехнике в местном «Кванториуме», заявил, дескать, устарел ты, папа – тяжелый и травмоопасный физический труд будут выполнять роботы.

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Я улыбнулся, вспомнив, как в школе по заданию учителя вместе с однокашниками должны были подготовить рисунок на тему: «Школа будущего». В 80-е нужно было представить 2000 год. Конечно, в моей фантазии тоже везде шустрили роботы. Но воз и ныне там. Но даже если предположить, что прогнозы сына начнут сбываться, нет гарантии, что люди не доведут мир до ядерной войны, откатив человеческую цивилизацию к первобытнообщинному строю, где держать в руках молоток – очень даже полезный навык.

Постправда и инфокалипсис

В 1996 году в Оксфордском словаре появилась занятная статья, озаглавленная как «постправда» (post-truth), а определение термина звучит так: «обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям». Другими словами, появление в медийном поле альтернативной реальности, основанной на субъективных эмоциях и убеждениях. Один из ярких свежих примеров – Грета Тунберг, которая, по сути, является информационным аватаром определенных политических лоббистских групп.

В 2016 году на научной конференции в Сан-Франциско, посвященной процессам в сфере IT, специалист по соцсетям Авив Овадья заявил, что мы вступили в эпоху постправды. Несмотря на то, что сегодня еще можно верифицировать информацию, не за горами то время, когда это будет сделать невозможно физически. Это сделает современников эпохи постправды апатичными к происходящим событиям, они будут страдать депрессиями, замыкаться в себе. Можно предположить, что это породит целое поколение людей, не умеющих и не желающих критически осмыслять информацию, которые будут с головой уходить в мир иллюзий виртуальной реальности со всеми вытекающими.

Инфокалипсис – таким неологизмом обозначил господин Овадья те процессы, которые могут быть запущены эпохой постправды.

КОД и инфогигиена

Но что тогда делать? – резонно воскликнет читатель. «Тогда» – уже ничего. А сейчас мы можем сделать две важные вещи. Первая. Повсеместно продвигать концепцию информационной гигиены. У христиан есть проверенный веками способ из области аскетики – воздержание. Сегодня этот опыт предлагают распространять на наш век и современные специалисты, когда человек усилием воли начинает ограничивать или дозировать свои соприкосновения с миром информации, а также пытается контролировать входящий трафик, применяя критический подход.

Необходимо найти в своем распорядке точки постоянства. У человека это подъем ото сна и отход ко сну, а также приемы пищи. Ведь мы начинаем таскать свои девайсы всюду, не давая своей голове разгрузиться. Американский психолог Адам Альтер, изучающий влияние гаджетов на современного человека, назвал это – синдромом упущенной выгоды. Нам кажется, что если мы хоть на минуту выпустим из рук смартфон, то пропустим что-то важное. Но это иллюзия. А искусственный свет от гаджетов в темное время суток и вовсе затрудняет выработку мелатонина.

Поэтому отказываемся от мобильных устройств за час до сна и не пользуемся в течение часа после сна. И не сидим в интернете во время всех приемов пищи. Для того, чтобы нас не отвлекали сигналы сообщений и звонки, можно на эти периоды воспользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть абсолютно во всех смартфонах, планшетах и даже нетбуках. Она включается кликом на значок самолетика и называется по-научному «авиарежим». И второе. Ввести повсеместно во всех школах обязательную дисциплину «Критическое осмысление действительности». Учимся думать самостоятельно и ставим технологии на свое место.