Расизм в России неестественен

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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
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Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Расизм в России неестественен

          Инокиня Евгения (Сеньчукова)
          пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          		 5 сентября 2018, 18:25

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          Дело было в Якутии. Человек попросил прислать фотографию для иллюстрации текста про исповедь. Я нашла красивую картинку: русский священник, прихожанка-якутка, трогательно и тепло. Ответ был очень странный: «Зачем вы мне прислали фотографию с якуткой? Мне нужно было про то, как верят русские!»

          Я, конечно, парировала, что, во-первых, православные бывают разных национальностей. Во-вторых, в Якутии живут якуты (что тут удивительного?), и их появление на фотографиях вполне естественно. А в-третьих, мой дорогой собеседник – расист обыкновенный.

          Он даже спорить не стал. Потому что, чего уж скрывать, действительно расист.

          Если вы думаете, что сейчас здесь будет длинный монолог о русских расистах, то вы ошибаетесь. В той же Якутии я столкнулась с еще более странной ситуацией.

          Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Я не занималась этим вопросом специально, но очень может быть, что северные народы вообще родственники друг другу. В любом случае, ничего дурного во внешности индейцев нет. Русские похожи на финнов, греки – на итальянцев, ашкеназские евреи – на немцев, арабы – на сефардских евреев, эфиопы, будучи семитами, похожи на негров… Зато японцы не похожи на китайцев, несмотря на принадлежность к одной расе. Но вообще все мы дети Божьи и более или менее похожи друг на друга.  

          Фото: Ilya Naymushin/Reuters

          Реакция на мое сравнение со стороны одного якута (большинство даже не задумывается, на кого они похожи, а сравнение с индейцами здесь шокирует не больше, чем сравнение англичанина с французом, например) была совершенно абсурдной. Меня обвинили в принижении якутского народа. Это, конечно, исключительный случай, но от того не менее расистский. И нелепый.

          На днях я услышала совсем комический пример расизма. В полемическом угаре некий украинский собеседник обозвал русских… мордвинами. Я готова рассмотреть генетическую связь между русскими и мордвинами, но почему данной национальностью надо ругаться?

          Расскажу в качестве иллюстрации одну быль. В некую еврейскую школу поступил каким-то образом отрок другой национальности. На первой же перемене он имел глупость вступить в драку с соседом по парте и обозвать его известным словом из трех букв. Окружающие настолько удивились, что даже бить его не стали. Дурака учить – только портить. Как вы думаете, долго ли юноша с длинным языком продержался в этой школе?

          Примерно такие же мысли у меня вызывает любой российский расист. Дурака учить – только портить. О чем можно говорить с человеком, который не понимает собственной Родины – ни ее истории, ни культуры, ни, простите за псевдонаучный термин, менталитета?

          Так получилось, что Россия осталась империей, многонациональным государством. Хорошо это или плохо – решать политикам, геополитикам, культурологам, историкам, социологам – целому спектру специалистов, только не мне. С моей же обывательской точки зрения скажу – это очень хорошо. Хотя бы потому, что на нашей территории даже не уживаются, а просто живут представители самых разных культур и национальностей.

          Часто и в особенности в национальных регионах это люди потрясающих способностей. В Мордовии, например, говорят на двух языках – эрзянском и русском. Эрзянский язык – финно-угорский. Выучить его, с моей точки зрения, рядовому человеку просто нереально. Поговорим еще о примитивных мордвинах?

          В Якутии тоже говорят на двух языках, причем родной язык местного населения относится к тюркским и сильно различается в разных районах. Вы можете себе представить, как устроена голова у человека, который думает на двух столь непохожих языках?

          Если я и чувствую в Якутии хоть какое-то неудобство, то оно связано исключительно с тем, что я, дубина такая, якутского пока не знаю. Здешние друзья надо мной посмеиваются и советуют поехать месяца на три в деревню – вернешься, говорят, с отличным знанием языка! Между прочим, на севере еще есть представители коренных малочисленных народов, говорящие даже на трех языках – эвенкийский, например, еще жив.

          Так вот, если рассматривать расизм как теорию превосходства одной расы или национальности над другой, то в нашей стране это «не канает», как говорится. Нас слишком много, мы слишком разные и слишком хорошо видно, что ни один из нас не хуже другого.

          Я хорошо понимаю, откуда берется национализм в разных формах, если в основе его мотивации лежит идея защиты прав своего народа. Национализм может быть агрессивным и перерастать в экстремизм, что часто и происходит, но это уже другая история – происхождение этого феномена хотя бы понятно.

          Расизм же в России неестественен и потому попросту неприличен – как сморкаться в занавеску, приклеивать жвачку к кнопкам в лифте, показывать пальцем на проходящих мимо людей, громко хохоча. Дурной тон.


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