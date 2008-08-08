Расизм в России неестественен

Дело было в Якутии. Человек попросил прислать фотографию для иллюстрации текста про исповедь. Я нашла красивую картинку: русский священник, прихожанка-якутка, трогательно и тепло. Ответ был очень странный: «Зачем вы мне прислали фотографию с якуткой? Мне нужно было про то, как верят русские!»

Я, конечно, парировала, что, во-первых, православные бывают разных национальностей. Во-вторых, в Якутии живут якуты (что тут удивительного?), и их появление на фотографиях вполне естественно. А в-третьих, мой дорогой собеседник – расист обыкновенный.

Он даже спорить не стал. Потому что, чего уж скрывать, действительно расист.

Если вы думаете, что сейчас здесь будет длинный монолог о русских расистах, то вы ошибаетесь. В той же Якутии я столкнулась с еще более странной ситуацией.

Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Я не занималась этим вопросом специально, но очень может быть, что северные народы вообще родственники друг другу. В любом случае, ничего дурного во внешности индейцев нет. Русские похожи на финнов, греки – на итальянцев, ашкеназские евреи – на немцев, арабы – на сефардских евреев, эфиопы, будучи семитами, похожи на негров… Зато японцы не похожи на китайцев, несмотря на принадлежность к одной расе. Но вообще все мы дети Божьи и более или менее похожи друг на друга.

Реакция на мое сравнение со стороны одного якута (большинство даже не задумывается, на кого они похожи, а сравнение с индейцами здесь шокирует не больше, чем сравнение англичанина с французом, например) была совершенно абсурдной. Меня обвинили в принижении якутского народа. Это, конечно, исключительный случай, но от того не менее расистский. И нелепый.

На днях я услышала совсем комический пример расизма. В полемическом угаре некий украинский собеседник обозвал русских… мордвинами. Я готова рассмотреть генетическую связь между русскими и мордвинами, но почему данной национальностью надо ругаться?

Расскажу в качестве иллюстрации одну быль. В некую еврейскую школу поступил каким-то образом отрок другой национальности. На первой же перемене он имел глупость вступить в драку с соседом по парте и обозвать его известным словом из трех букв. Окружающие настолько удивились, что даже бить его не стали. Дурака учить – только портить. Как вы думаете, долго ли юноша с длинным языком продержался в этой школе?

Примерно такие же мысли у меня вызывает любой российский расист. Дурака учить – только портить. О чем можно говорить с человеком, который не понимает собственной Родины – ни ее истории, ни культуры, ни, простите за псевдонаучный термин, менталитета?

Так получилось, что Россия осталась империей, многонациональным государством. Хорошо это или плохо – решать политикам, геополитикам, культурологам, историкам, социологам – целому спектру специалистов, только не мне. С моей же обывательской точки зрения скажу – это очень хорошо. Хотя бы потому, что на нашей территории даже не уживаются, а просто живут представители самых разных культур и национальностей.

Часто и в особенности в национальных регионах это люди потрясающих способностей. В Мордовии, например, говорят на двух языках – эрзянском и русском. Эрзянский язык – финно-угорский. Выучить его, с моей точки зрения, рядовому человеку просто нереально. Поговорим еще о примитивных мордвинах?

В Якутии тоже говорят на двух языках, причем родной язык местного населения относится к тюркским и сильно различается в разных районах. Вы можете себе представить, как устроена голова у человека, который думает на двух столь непохожих языках?

Если я и чувствую в Якутии хоть какое-то неудобство, то оно связано исключительно с тем, что я, дубина такая, якутского пока не знаю. Здешние друзья надо мной посмеиваются и советуют поехать месяца на три в деревню – вернешься, говорят, с отличным знанием языка! Между прочим, на севере еще есть представители коренных малочисленных народов, говорящие даже на трех языках – эвенкийский, например, еще жив.

Так вот, если рассматривать расизм как теорию превосходства одной расы или национальности над другой, то в нашей стране это «не канает», как говорится. Нас слишком много, мы слишком разные и слишком хорошо видно, что ни один из нас не хуже другого.

Я хорошо понимаю, откуда берется национализм в разных формах, если в основе его мотивации лежит идея защиты прав своего народа. Национализм может быть агрессивным и перерастать в экстремизм, что часто и происходит, но это уже другая история – происхождение этого феномена хотя бы понятно.

Расизм же в России неестественен и потому попросту неприличен – как сморкаться в занавеску, приклеивать жвачку к кнопкам в лифте, показывать пальцем на проходящих мимо людей, громко хохоча. Дурной тон.