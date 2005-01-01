Право отморозить уши даровано нам Конституцией

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Владас Повилайтис

          Право отморозить уши даровано нам Конституцией

          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 26 сентября 2018, 20:55

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          Мы хотим дожить до пенсии – и ею насладиться. Это наш квест, и, надобно сказать, недавно нам добавили несколько лет на его прохождение.

          Но мы не отказались – трудности нас привлекают.

          В этом смысле мы за стабильность. Это не про «нынешний режим» и не про страх перемен. Это про семью, растущих детей, двух кошек и одну собаку. Это про мещанство. И в этом мы даже не раскаиваемся.

          Чтобы было все остальное – нужны унылые люди, которые день за днем воспроизводят условия существования для тех немногих, которые про порывы и перемены.

          И в этом смысле – нам нравится итог недавних выборов. И тревожит. Но о тревогах – потом, поскольку их у нас всегда с избытком.

          Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

          Нравится нам сам факт перемен. Потому что вечный покой может присниться только в вечном сне. И то, что в трех регионах из 26 губернаторами стали или станут не представители власти, нас, как мещан, бодрит. Поскольку любовь к власти – чувство из числа небесспорных. Если только это не про власть над собой. 

          Впрочем, русскому интеллигенту свойственно смешивать с любовью к власти – уважение к ней, принятие как необходимости, неизбежного зла и прочие эмоции и мысли, не укладывающиеся в бинарный код любви/ненависти.

          Если власть не менять время от времени, то стабильности не дождаться. Точнее, стабильность не будет иметь никаких шансов совпасть по длительности со временем твоей жизни. А наша задача проста, мы хотим мирно прожить свою жизнь – и, следовательно, заинтересованы в переменах – из тех, о которых писал Лампедуза: «чтобы ничего не менялось, надо, чтобы менялось все».

          Каждый из нас, кто в здравом уме и твердой памяти не имеет ничего против того, чтоб жить стало лучше, стало веселей – и главное отличие меня сегодняшнего от меня же тридцатилетней давности, что сердце мое и пульсация вен требует перемен, но несколько иного порядка.

          В этом смысле мы заинтересованы в переменах – которые позволяют ничему не меняться: не меняться нашему любимому бару, любимой работе, любимым людям и нашим привычкам.

          Главная проблема России – в том, что все хорошо, пока всем везет и все клеется. Но, поскольку это не может быть вечно, то проблема в том, что делать, когда клеиться перестает.

          Это жизнь. Мы не в книжке. И хотя античные философы считали важнейшим то, как человек переживает свою удачу, но – с точки зрения унылого прагматизма – не менее важно научиться принимать неизбежность неудач.

          У нас невероятный опыт проживания кризисов – и полное отсутствие умения делать из этого выводы. Всякий кризис влечет нас к крайностям – от готовности воспринимать итоги нынешних выборов как «конец режима» до симметричного с иной стороны крика: «шеф, все пропало».

          Особенностью русского исторического сознания является подспудная убежденность, что спасти Россию, обеспечить всеобщее счастье или реализовать еще какую-нибудь сверхценную идею можно, лишь зафиксировав маятник в какой-либо из крайних позиций.

          Нам же, как мещанам, ближе тиканье больших напольных часов, где маятник скучно и размеренно проходит по всей дуге – и немедленно за крайней позицией идет по всему перечню промежуточных, включая бесконечно малые. И стрелки движутся по кругу – и все возвращается на круги своя.

          Собственно говоря, именно движение маятника обеспечивает движение по кругу – и вожделенную стабильность боя кремлевских курантов.

          Вопрос о том, отчего относительно сытые люди выбирают все, что угодно, только не продолжение существующего порядка вещей и перемены обретают самоценность – на наш взгляд, довольно прост.

          Просто потому, что одни лица надоедают – и пусть дальше надоедать будут другие, но хоть на несколько дней удастся испытать облегчение. Ибо право назло бабушке отморозить уши даровано нам Конституцией.

          И в этом смысле это совсем не уникальная история. Ощущение, что все предопределено, может вызвать у всякого человека чувство негодования и желание показать кукиш. Немцы демонстрируют его, голосуя за коммунистов и Альтернативу для Германии, когда уже нет сил терпеть промискуитет трех правящих партий – традиционно нажористое немецкое порно в исполнении ХСС/ХДС и СДПГ. Когда те, кто должны конкурировать между собой за голоса избирателей, вполне в духе Сорокина устроились гусеничкой и водят хоровод.

          История про то, что все простроено и просчитано, – лучший способ побудить каждого попытаться доказать, что и дрожащая тварь право имеет. И русскому человеку понятны чувства простых англичан, голосующих за Brexit в тот момент, когда самый референдум подстроен, чтобы получить правильный результат. В нем бродит простая и верная эмоция – попытка напомнить о тех временах, когда в Британии была двухпартийная система, а не то, что ныне имитирует ее.

          У нас, быть может, все не совсем так, но, в конце концов, мы столетиями не подстригали газон демократии, а старательно его вытаптывали, готовясь к очередному смотру строя и песни. Потому при некотором оптимизме и вслед за уроками оптимистов XIX столетия в русском случае можно увидеть не признаки упадка, а то, что и на камнях растут деревья.

          И старая добрая либеральная демократия симпатична нам именно своей стабильностью – возможностью раз в четыре или пять лет приходить на избирательный участок, голосовать то за тех, то за этих – ради того, что твоя жизнь идет своим, вполне предсказуемым чередом. А научиться этой скучной ритмичности нельзя в порыве – это про ростки, про помянутый газон и про то, что выбор «не тех» не превращается в катастрофу, а так или иначе встроит их в систему. Впрочем, в нашем конкретном случае и этого не требуется, они и так ее часть.

          Тревожит же нас в происходящем то, что, зайди маятник в очередной раз слишком далеко, то, конечно, Россия вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена – с адресами и телефонами.

          Но есть у нас и конструктивное предложение. Мы твердо убеждены, что в любой непонятной ситуации надо реформировать законодательство о выборах. И ныне назрел вопрос о дне голосования – идея с единым днем для всей страны нам симпатична, но сам день – не тот!

          Кто выбирает в воскресенье? Перед понедельником, когда вся жизнь видится в оттенках серого. Выборы в России должны быть в пятницу. А всем проголосовавшим – пиво бесплатно!

          (в соавторстве с Андреем Тесля)


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