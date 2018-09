Места тут заколдованные

Раз уж настало время удивительных политических побед, стоит напомнить: Курская область сделала то же самое, когда это еще не было модно.

В 2000 году вся курская прогрессивная общественность боролась с Александром Руцким, который гарантированно выиграл бы очередные губернаторские выборы. Тогда политическим трендом как на федеральном, так и на региональном уровнях были руководители из уважаемых органов, и новым губернатором Курской области должен был стать бывший глава местного ФСБ Виктор Суржиков. Но для этого надо было что-то сделать со старым.

Руцкого по суду снимают с выборов. Причем подставился он сам, выборные документы были оформлены так, что только записочки не хватало – в суд, с любовью. Головокруженный от успеха, Виктор Петрович Суржиков решил заполировать почти одержанную победу. И начал педалировать тему, что это он (при поддержке общероссийского тренда и личного ресурса) снял Руцкого. Фотографировался для предвыборных статей в камуфляжной форме и с косою в руках.

А дальше – как в анекдоте: «мужик, у тебя все было».

Исходя из мотивов личной мести, Руцкой дает команду лояльным ему районам ни при каких обстоятельствах не голосовать за Суржикова. За кого угодно, только не за него.

Весь вечер мы с Виктором Петровичем катаемся по Курску – штаб, телевидение, интервью в тональности уже свершившегося губернаторства. И ближе к ночи – цифры из районов. Один, второй, третий – все за Михайлова. Суржиков проиграл.

У нас, конечно, шок. Но какой шок у Михайлова! Много лет благополучной жизни госдумовского депутата-коммуниста – псу под хвост. "You're in the army now, ооооооооо!"

Буквально на следующий день мы вместе с местными и московскими журналистами едем к Михайлову. Тому очевидно нехорошо. Но интервью (спасибо огромное!) давать не отказывается.

В итоге ошарашенно-радостно рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога (!), чтобы честный русский коммунист Михайлов победил в Курске евреев. Кто у нас евреи? Известно кто. «У Руцкого, если кто не знает, мама еврейка – Зинаида Иосифовна» – цитата! Ну и дальше по кочкам – «освобождение России», Всероссийский Еврейский Конгресс, Березовский, «я русский человек». По новым меркам – уверенная такая 282-я статья УК РФ.

В итоге получилась отличная визитка нового курского губернатора для «Коммерсанта».

Дальше скандал, извинения Зюганова, проблемы с кредитами для области от банкиров, которые – вот неожиданность – оказались евреями. По тем же мотивам Михайлов стал парией на центральных телеканалах.

Александр Михайлов еще не успел вступить в должность, как неравнодушная общественность стала отсчитывать дни до его снятия. Ко мне тогда подходили товарищи Михайлова по партии, просили поставить запись – неужели и правда так говорил? После прослушивания уходили погрустневшие и безнадежные.

К чему я это все? Да к тому, что вот эта детская радостная неожиданность – оппозиция победила, ура-ура (или ужас-ужас, какие из них губернаторы?) – это все чушь и плешь.

Встроятся и будут. Чуть хуже, чуть лучше. Все эти различия Орлова/Сипягин или Шпорт/Фургал – это из разряда «шашечек». Шашечки разные, да. А ехать, как ни крути, придется всем.

Тот же Михайлов в Курской области уже 18 лет. Завязал с оппозицией, вышел из КПРФ, вступил в ЕР, про евреев громко не говорит, обкатался. Не худший губернатор, между прочим. И с остальными так же будет.

«Места тут заколдованные» (с)