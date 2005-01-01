Места тут заколдованные

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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

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Обсуждение: 15 комментариев

Места тут заколдованные

Елена Кондратьева, журналист
Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...

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          Елена Кондратьева

          Места тут заколдованные

          Елена Кондратьева
          журналист
          		 25 сентября 2018, 08:00

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          Раз уж настало время удивительных политических побед, стоит напомнить: Курская область сделала то же самое, когда это еще не было модно.

          В 2000 году вся курская прогрессивная общественность боролась с Александром Руцким, который гарантированно выиграл бы очередные губернаторские выборы. Тогда политическим трендом как на федеральном, так и на региональном уровнях были руководители из уважаемых органов, и новым губернатором Курской области должен был стать бывший глава местного ФСБ Виктор Суржиков. Но для этого надо было что-то сделать со старым.

          Руцкого по суду снимают с выборов. Причем подставился он сам, выборные документы были оформлены так, что только записочки не хватало – в суд, с любовью. Головокруженный от успеха, Виктор Петрович Суржиков решил заполировать почти одержанную победу. И начал педалировать тему, что это он (при поддержке общероссийского тренда и личного ресурса) снял Руцкого. Фотографировался для предвыборных статей в камуфляжной форме и с косою в руках.

          А дальше – как в анекдоте: «мужик, у тебя все было».

          Исходя из мотивов личной мести, Руцкой дает команду лояльным ему районам ни при каких обстоятельствах не голосовать за Суржикова. За кого угодно, только не за него.

          Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

          Весь вечер мы с Виктором Петровичем катаемся по Курску – штаб, телевидение, интервью в тональности уже свершившегося губернаторства. И ближе к ночи – цифры из районов. Один, второй, третий – все за Михайлова. Суржиков проиграл.

          У нас, конечно, шок. Но какой шок у Михайлова! Много лет благополучной жизни госдумовского депутата-коммуниста – псу под хвост. "You're in the army now, ооооооооо!"

          Буквально на следующий день мы вместе с местными и московскими журналистами едем к Михайлову. Тому очевидно нехорошо. Но интервью (спасибо огромное!) давать не отказывается.

          В итоге ошарашенно-радостно рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога (!), чтобы честный русский коммунист Михайлов победил в Курске евреев. Кто у нас евреи? Известно кто. «У Руцкого, если кто не знает, мама еврейка – Зинаида Иосифовна» – цитата! Ну и дальше по кочкам – «освобождение России», Всероссийский Еврейский Конгресс, Березовский, «я русский человек».  По новым меркам – уверенная такая 282-я статья УК РФ.

          В итоге получилась отличная визитка нового курского губернатора для «Коммерсанта».

          Дальше скандал, извинения Зюганова, проблемы с кредитами для области от банкиров, которые – вот неожиданность – оказались евреями. По тем же мотивам Михайлов стал парией на центральных телеканалах.

          Александр Михайлов еще не успел вступить в должность, как неравнодушная общественность стала отсчитывать дни до его снятия. Ко мне тогда подходили товарищи Михайлова по партии, просили поставить запись – неужели и правда так говорил? После прослушивания уходили погрустневшие и безнадежные.

          К чему я это все? Да к тому, что вот эта детская радостная неожиданность – оппозиция победила, ура-ура (или ужас-ужас, какие из них губернаторы?) – это все чушь и плешь.

          Встроятся и будут. Чуть хуже, чуть лучше. Все эти различия Орлова/Сипягин или Шпорт/Фургал – это из разряда «шашечек». Шашечки разные, да. А ехать, как ни крути, придется всем.

          Тот же Михайлов в Курской области уже 18 лет. Завязал с оппозицией, вышел из КПРФ, вступил в ЕР, про евреев громко не говорит, обкатался. Не худший губернатор, между прочим. И с остальными так же будет.

          «Места тут заколдованные» (с)


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