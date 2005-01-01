Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...

Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 24 сентября 2018, 20:07

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          Хорошо вам тут, в регулярном средстве массовой информации – авторы понятные, в текстах есть логика. Читаю и чувствую себя виниловой пластинкой. Потому что нам еще и «Телеграм» читать приходится. А это – тяжелый труд санитара в психушке. Там же каждый второй – политолог со стажем с 1905 года и миллионными гонорарами. И да – аноним хуже дикобраза.

          В «Телеграме» уже второй день происходит праздник безумия – народу (на самом деле нет – там сидят одни мониторщики) объясняют, что выход элдэпээровцев – это и есть модель крушения режима. Правда, тут же говорят, что ЛДПР – органичная часть режима. Логика? Ой, только не спрашивайте, у шизофреников своя логика. Отдельная.

          Сначала они говорили, что надо бойкотировать выборы, потом они говорили, что выборы – подтасовка, когда ни то ни это не сработало, стали говорить, что второй тур – это верная политическая смерть правящей партии. Когда и этого не случилось, нас стали убеждать в том, что три – это больше 22 (в данном случае – регионов).

          Меня, конечно, лишали стипендии за неуды по математике, но я точно помню, что 22 рубля больше, чем три рубля, и никакая «аксиома выбора» меня не переубедит. Не надо пытаться из нас делать дурачков, мы и сами справимся, если надо.

          На самом деле все выглядит более чем нормально, причем для всех противоборствующих сторон. Хотя некоторые картинно заламывают ручки и таращат глазки горе.

          Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»

          Элла Памфилова в качестве председателя ВЦИК подтвердила свою репутацию электорального бронепоезда – не дала не только жульничать добрым участникам процесса, но и быстро подавила возможности превратить эти нарушения в оружие компрометации самих выборов. Только-только уцепились за скандал, а Памфилова – р-раз, утюжком и прошлась.

          Ну кто из мамкиных политологов вообще ожидал вторые туры в регионах? Никто. Хуже политологов только ученые-экономисты, которые не смогли предсказать ни один кризис, зато бодро нам рассказывают, почему так получилось и почему именно они правы.

          Почему-то начали раскручивать тему – «на место реальных оппозиционных кандидатов нам подсунули ЛДПР». Это кто реально оппозиционный? КПРФ имени Геннадия Андреевича, что ли?

          А про губернатора Смоленской области – члена ЛДПР забыли? Там же вроде ничего страшного не произошло, когда выбрали не единоросса, а именно его? Содом, Гоморра, Лот с дочерьми и бомбардировщики Ту-160 обошли Смоленск стороной.

          Так с чего теперь делать такие тревожные лица – справятся ли «новички» или не справятся. Нормально все будет. Проблема проигравших-то не в том, что они чего-то не умели, а в том, что они просто оборзели на своих постах и думали, что все это навсегда и что приедет Кремль в полном составе и им поможет, если что.

          Но если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем этому самому Кремлю тратить собственный запас рейтинга на спасение их задниц – они как-то не думают. Они вообще эту функцию «думать» давно растеряли, чем и злят людей. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков.

          Покаянная речь губернатора Орловой – это же отдельное произведение театрального искусства. Избиратель, на день превратившись в коллективного Станиславского, закричал «Не верю!», и «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу». Не помог ни ее клан, ни ее железный кулак, который удушил бы эти выборы, если бы не ВЦИК и другой железный кулак покруче.

          Думается, что все результаты – какими бы они ни были – это такое показательное, демонстративное заявление о новом тренде – на прозрачность выборов как институции. Потому что совмещать непопулярные реформы и «барыню» можно только постройкой новых машин для разгона граждан. Боливар, может, и снесет двоих, но только когда уверен, что его не обманывают и не пустят в конце пути на колбасу. А вот тут благодаря таким персонажам, как Орлова, есть вопросы. 

          Поэтому канализация народного протеста с улиц в кабинки для голосования – это и есть нормальный путь. Что и следовало доказать. А заодно можно было показать накачанную мышцу оппонентам из несистемной оппозиции. Это я про результаты – «Единая Россия» сохранит контроль во всех 16 региональных парламентах, которые переизбирались 9 сентября. Представители этой партии стали спикерами, даже в тех регионах, где ЕР показала не самый лучший результат (Иркутская область, Хакасия). Даже в так называемых сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре. Власть победила со счетом 22:3.

          А вот теперь хотелось бы поподробней – отчего эти регионы вдруг стали «сложными» и кто их до этого довел? Не убирайте региональную повесточку под ковер, коли нам уже пришлось со всеми знакомиться на всю страну – людям стало очень не все равно, что происходит.

          И вот опять – вроде во всех остальных победили выдвинутые властью кандидаты, в основном – выпускники программы РАНХиГС по подготовке кадрового резерва. А про них говорили в разы меньше. Не надо молчать – рассказывайте и показывайте. Нам очень интересно.


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