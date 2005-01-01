Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Хорошо вам тут, в регулярном средстве массовой информации – авторы понятные, в текстах есть логика. Читаю и чувствую себя виниловой пластинкой. Потому что нам еще и «Телеграм» читать приходится. А это – тяжелый труд санитара в психушке. Там же каждый второй – политолог со стажем с 1905 года и миллионными гонорарами. И да – аноним хуже дикобраза.

В «Телеграме» уже второй день происходит праздник безумия – народу (на самом деле нет – там сидят одни мониторщики) объясняют, что выход элдэпээровцев – это и есть модель крушения режима. Правда, тут же говорят, что ЛДПР – органичная часть режима. Логика? Ой, только не спрашивайте, у шизофреников своя логика. Отдельная.

Сначала они говорили, что надо бойкотировать выборы, потом они говорили, что выборы – подтасовка, когда ни то ни это не сработало, стали говорить, что второй тур – это верная политическая смерть правящей партии. Когда и этого не случилось, нас стали убеждать в том, что три – это больше 22 (в данном случае – регионов).

Меня, конечно, лишали стипендии за неуды по математике, но я точно помню, что 22 рубля больше, чем три рубля, и никакая «аксиома выбора» меня не переубедит. Не надо пытаться из нас делать дурачков, мы и сами справимся, если надо.

На самом деле все выглядит более чем нормально, причем для всех противоборствующих сторон. Хотя некоторые картинно заламывают ручки и таращат глазки горе.

Элла Памфилова в качестве председателя ВЦИК подтвердила свою репутацию электорального бронепоезда – не дала не только жульничать добрым участникам процесса, но и быстро подавила возможности превратить эти нарушения в оружие компрометации самих выборов. Только-только уцепились за скандал, а Памфилова – р-раз, утюжком и прошлась.

Ну кто из мамкиных политологов вообще ожидал вторые туры в регионах? Никто. Хуже политологов только ученые-экономисты, которые не смогли предсказать ни один кризис, зато бодро нам рассказывают, почему так получилось и почему именно они правы.

Почему-то начали раскручивать тему – «на место реальных оппозиционных кандидатов нам подсунули ЛДПР». Это кто реально оппозиционный? КПРФ имени Геннадия Андреевича, что ли?

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А про губернатора Смоленской области – члена ЛДПР забыли? Там же вроде ничего страшного не произошло, когда выбрали не единоросса, а именно его? Содом, Гоморра, Лот с дочерьми и бомбардировщики Ту-160 обошли Смоленск стороной.

Так с чего теперь делать такие тревожные лица – справятся ли «новички» или не справятся. Нормально все будет. Проблема проигравших-то не в том, что они чего-то не умели, а в том, что они просто оборзели на своих постах и думали, что все это навсегда и что приедет Кремль в полном составе и им поможет, если что.

Но если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем этому самому Кремлю тратить собственный запас рейтинга на спасение их задниц – они как-то не думают. Они вообще эту функцию «думать» давно растеряли, чем и злят людей. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков.

Покаянная речь губернатора Орловой – это же отдельное произведение театрального искусства. Избиратель, на день превратившись в коллективного Станиславского, закричал «Не верю!», и «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу». Не помог ни ее клан, ни ее железный кулак, который удушил бы эти выборы, если бы не ВЦИК и другой железный кулак покруче.

Думается, что все результаты – какими бы они ни были – это такое показательное, демонстративное заявление о новом тренде – на прозрачность выборов как институции. Потому что совмещать непопулярные реформы и «барыню» можно только постройкой новых машин для разгона граждан. Боливар, может, и снесет двоих, но только когда уверен, что его не обманывают и не пустят в конце пути на колбасу. А вот тут благодаря таким персонажам, как Орлова, есть вопросы.

Поэтому канализация народного протеста с улиц в кабинки для голосования – это и есть нормальный путь. Что и следовало доказать. А заодно можно было показать накачанную мышцу оппонентам из несистемной оппозиции. Это я про результаты – «Единая Россия» сохранит контроль во всех 16 региональных парламентах, которые переизбирались 9 сентября. Представители этой партии стали спикерами, даже в тех регионах, где ЕР показала не самый лучший результат (Иркутская область, Хакасия). Даже в так называемых сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре. Власть победила со счетом 22:3.

А вот теперь хотелось бы поподробней – отчего эти регионы вдруг стали «сложными» и кто их до этого довел? Не убирайте региональную повесточку под ковер, коли нам уже пришлось со всеми знакомиться на всю страну – людям стало очень не все равно, что происходит.

И вот опять – вроде во всех остальных победили выдвинутые властью кандидаты, в основном – выпускники программы РАНХиГС по подготовке кадрового резерва. А про них говорили в разы меньше. Не надо молчать – рассказывайте и показывайте. Нам очень интересно.