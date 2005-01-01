Политическая стагнация России не грозит

По итогам прошедших вторых туров губернаторских выборов ряд экспертов уже поспешили объявить о «системном кризисе власти» и о том, что не только «Единая Россия», но и власть в целом уступает свои позиции. И теперь уж точно их потеряет в самое ближайшее время.

Впрочем, если посмотреть на цифры, это не совсем так, хотя, конечно, для ЕР прохождение нескольких кандидатов в губернаторы от оппозиционных парламентских партий и не стало чем-то приятным. Однако стоит отметить, что таких «проблемных» для правящей партии регионов четыре. При этом пока только в двух из них оппозиционеры одержали победу. В Приморье итоги выборов отменены и нужно будет посмотреть, как в итоге пройдут перевыборы.

С другой стороны, в Хакасии кандидат от правящей партии свою кандидатуру снял, и это все же можно посчитать за «техническое поражение». Но в сухом остатке пока счет этой кампании 22:3 в пользу правящей партии. Кстати, стоит напомнить, что избирали в этом цикле не только губернаторов. Избирали еще и депутатов разных уровней. И в девяти региональных парламентах из 16, в которые и проходили выборы, спикерами стали представители «Единой России». И это все на фоне непопулярной федеральной повестки и обострившихся протестных настроений.

Кстати, что характерно, депутаты от ЕР стали спикерами в парламентах «сложных регионов», в той же Хакасии и Иркутской области. Что, в общем, показывает не столь однозначно негативную оценку «правящей партии» со стороны населения.

Еще один важный вопрос, он скорее на перспективу. Допустим, правы те, кто говорит, что раздраженное население голосовало «за кого угодно, лишь бы против власти». Но что будет дальше? То есть насколько компетентны в качестве администраторов, управленцев и региональных политиков оппозиционные кандидаты, ставшие губернаторами?

Если все же компетентны, тогда в целом для них никаких проблем. Но если они продемонстрируют свою неэффективность на занимаемых теперь постах, то «народная любовь» может очень быстро закончиться, и с весьма реальными политическими последствиями. Выборы имеют свойство регулярно повторяться. И, как показали недавние события, в некоторых регионах – с самым непредсказуемым результатом.

Вообще же, в глобальном политическом смысле, нынешние выборы, вторые туры и наличие новых оппозиционных губернаторов – это скорее большой плюс для всей российской политической системы. Потому что эти результаты ясно показывают, что в нашей стране возможна острая политическая конкуренция. И «бронзоветь», единожды, а то и не единожды победив на выборах, теперь не получится.

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В теории это должно мобилизовать все партии, в том числе и «Единую Россию», которой теперь нужно снова добиваться лояльности большинства как минимум в нескольких регионах страны. А как максимум – и на общефедеральном уровне, дабы избежать подобных «казусов» в будущем.

Мобилизация же – это мало того что хорошо для политической системы в принципе, но еще и укладывается в стратегию, озвученную Владимиром Путиным в последнем послании к Федеральному собранию, где глава государства говорил о необходимости рывка, движении вперед и этой самой мобилизации во всех отраслях. Ну вот и реальный повод для мобилизации крупнейшей политической партии в стране.

При этом, говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают непосредственно про избирателей, про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь тоже случился ряд ключевых моментов. Во-первых, народ явно продемонстрировал себя субъектом политики, при этом абсолютно легитимным путем.

То есть не было ни массовых протестных митингов, ни массового же бойкотирования выборов, напротив, вторые туры прошли при повышенной для региональных кампаний явке. И результаты их признаны в большинстве случаев легитимными.

То есть, опять же к слову, о «неминуемом крахе системы», если бы он был, то люди шли бы не на избирательные участки, а на баррикады, которые бы оперативно и возводили из подручных средств. Но тот самый народ не хочет революционных преобразований. Да, периодически народ хочет изменений в политике, но формулирует эту задачу перед властью максимально корректно и на законных основаниях.

Кстати, перед вторым чтением «пенсионного закона», по поводу которого протестная активность последних месяцев и началась, массовых протестов тоже не обнаружено. Люди переключились, собственно на выборную повестку и выражали свои политические предпочтения не через митинги, а посредством политического волеизъявления. То есть уверенность в легитимности политических процессов, а с ними – и в легитимности политической системы, у граждан РФ есть. Иначе все было бы совсем по-другому, и в куда более нелицеприятных формах.

В сухом же остатке получается, что «Единая Россия» по-прежнему остается партией большинства. Хотя, как и сказано было выше, теперь от партии требуются усилия по мобилизации и проведении в жизнь и на региональном, и на федеральном уровнях решений, способствующих возвращению «кредита доверия» со стороны населения.

В целом же политическая система страны только выиграла, получив ясный запрос на дополнительную динамику. А это, в свою очередь, означает, что в ближайшие годы политическая стагнация нам точно не грозит.