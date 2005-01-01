Владимирский губернатор призналась в своих ошибках

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова записала видеообращение к жителям региона, в котором заявила о признании своих ошибок.

«Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области, а это все вы, жители», – сказала Орлова в обращении, передает «Интерфакс».

Она заявила, что результаты голосования в первом туре стали для нее неожиданностью. «Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю», – отметила она.

Глава региона предложила запустить проект под названием «Народное решение». «Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большого города», – подчеркнула губернатор.

Избирательная комиссия Владимирской области приняла решение провести второй тур голосования по выборам губернатора региона 23 сентября. Во втором туре губернаторских выборов встретятся два зарегистрированных кандидата, которые по итогам голосования 9 сентября оказались в лидерах. Это действующий губернатор от «Единой России» Светлана Орлова, за которую проголосовали 36,42% избирателей, и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший 31,19%.