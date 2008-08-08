В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Взгляд
28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
Разделы

Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
Перейти а раздел…

Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
Перейти а раздел…

В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...

Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кобзарь во стане русских воинов

Вадим Степанцов, поэт, музыкант, актёр
Песнопевец Орлух-Либединский наблюдал за рассветом в Крыму, и тревожные горькие мысли мозжечок выедали ему. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

    Как банки зарабатывают на пенсионерах?

      Перейти а раздел…

      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
      Подробности...
      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Пентагон сообщил об обсуждении с Россией предотвращения химатаки в Сирии
          Дуров заявил о приверженности решению не сотрудничать с российскими спецслужбамиНовак ответил на претензии Лукашенко по нефтиНа построенном к ЧМ-2018 стадионе отключили электричество за долгиУкраина заявила о подготовке «очень неприятных сюрпризов» для России
          Британские СМИ сравнили Путина с опытным путешественникомК делу Скрипалей привлекли людей со сверхспособностямиНетаньяху разъяснил литовцам отношение Израиля к конфликту на УкраинеИталия пошла навстречу россиянам в вопросе виз
          Порошенко анонсировал разрыв соглашения о дружбе с РоссиейГрубый ответ Порошенко на вопрос журналиста попал на видеоВ Telegram обсудили вероятность удара США по СирииБерлин раскритиковал США за позицию по «Северному потоку – 2»

          Главная тема


          Побоище в Германии показало, что терпение немцев на исходе

          «проблема с переводами»


          Украинский чиновник борется в ООН с нормами русского языка

          «детально сформулирую»


          Путин сказал, когда сделает заявление по пенсиям

          ударное соединение


          Россия создала в Средиземном море мощную группировку кораблей

          звездный развод


          Адвокат Петросяна раскрыл тайный замысел Степаненко

          «неправильно ведем себя»


          Российские цыгане объяснили рост негативного отношения к ним

          территория ссср


          Молдавия приближается к исчезновению

          «промежуточный этап»


          Глава Генштаба Украины обесценил «самый страшный разгром» украинских военных

          «спокойно и прагматично»


          Лавров рассказал об ответе на новые санкции США

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          «печально смотреть»


          Максим Ваганов: Новых образцов техники на Армии 2018 нет. Зато очень много макетов

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?


          Игорь Мальцев

          В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 28 августа 2018, 17:05

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Несколько дней назад в бывшем Карл-Маркс-Штадте, нынче городе Хемниц, ничего особенного не происходило. Просто двое соискателей немецкого денежного пособия и паспорта из далеких Ирака и Сирии убили немца ножом в три часа дня при полном скоплении народа.

          Ну убили и убили – несколько дней назад соискатель убежища и пособия из Сомали убил ножом немецкого врача в Оффенбурге. Господи, делов-то. Привыкайте к новым реалиям жизни в городах, как говорил по поводу исламского терроризма мусульманский мэр города Лондона.

          Газеты, которые не могли сказать ни слова против иммиграционной политики Меркель первые два года кризиса с беженцами, теперь каждый день дают новости про убийства ножом. При этом они стараются погрести эти новости под ворохом бессмысленной фигни типа открытия новой детской площадки. Я не шучу – два дня на сайте Саксонского телевидения в качестве главной новости висела детская площадка. В то время как в саксонском городе Хемниц, колыбели гэдээровской космической программы, разворачивались недетские события.

          В три часа дня добрые путники с Ближнего Востока убили одного и порезали троих прямо на улице в разгар городского праздника. И что-то горожане сломались. Вот просто устали. Сейчас будут говорить о том, что футбольные фанаты (а они, как известно, фашисты и нацисты) быстро самоорганизовались и пошли толпой по улице с криками «Это наш город!».

          К ним присоединились простые горожане, многие с семьями и детьми – люди собрались возле памятника Карлу Марксу. Некоторые горожане из новых, быстро почуяв расклады, начали прятаться. Позже это назовут «охотой на иностранцев». Кстати, вполне допускаю, что в кого-то швырнули бутылкой. Просто в свете тотального вранья, которое окружило события в Хемнице в германских СМИ, сейчас уже трудно сказать, что тут fakenews.

          Фото: Jan Woitas/DPA/Global Look Press

          Граждане тем временем постояли возле головы Карла Маркса, пообзывали полицейских «национал-предателями» и разошлись. С этого стояния все немецкие газеты напечатали фото одинокой нетрезвой зиги в толпе. Это чудовищное событие сразу же оттеснило всякие новости об очередном убийстве немецкого гражданина гражданами с выкинутыми паспортами. Какой ужас! Hitlergruss (так именуется знаменитый жест рукой за который полагается как минимум штраф в 500 евро) в толпе правых экстремистов!

          И газеты начали отрабатывать одну единственную тему «правые экстремисты», «неонаци», «фашисты» – и далее как всегда.

          Но для людей, которые тут живут и в теме, эти всхлипы по поводу страшных нацистов, которые пришли жечь и убивать невинных беженцев, выглядят не более чем провокацией и чушью. Потому что вообще-то последние убедительные неонаци были в Германии лет двадцать назад, и с тех пор их популяция неуклонно снижалась, став к 2015 году статистически нерелевантной величиной.

          Более того, даже страшная НДП-неонаци-партия превратилась в бессмыслицу, и ее не смогли даже запретить по суду. Но не потому, что демократия, как вы, наверное, подумали. Просто вся верхушка нацистской партии, как оказалось, состоит из штатных сотрудников управления по защите конституционного строя Германии (то есть политического сыска). То есть до единоличного решения госпожи запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох.

          Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры?

          А тем временем вечером вчера на улицы Хемница вышло уже десять тысяч человек, о которых немецкие СМИ сначала писали как о «горстке правых экстремистов» как под копирку. Когда в Сеть стали попадать прямые включения видео через FB и стало ясно, что по улицам идет многотысячная толпа, все это в СМИ начало называться многотысячным «маршем нацистов».

          При этом, по данным полицейского управления, реальных правых экстремистов в городе ровно 200 человек. Несмотря на эффективное подавление всех видеостримов с тегом Chemnitz на Facebook, все смогли увидеть все течение демонстрации – и как группа (видимо, все те же 200 мегаправых или, не удивлюсь, офицеры сыска по гражданке) кричала: «Иностранцы – вон!» И как большинство скандировало "WirsindVolk" – «Мы народ». Это лозунг восточных немцев времен падения Берлинской стены. Теперь он крайне неприятен Меркель. Ждем, кстати, его запрета как экстремистского.

          Кто-то зажег в десятитысячной толпе файер, и эта фоточка теперь в нескольких ракурсах во всех немецких и английских либеральных газетах – железобетонное свидетельство наступления фашизма и нацизма.

          Люди пришли на площадь, перед ними сказали пару речей взрослые дяденьки в белых рубашках, и народ затянул немецкий гимн «Общность, право и свобода/Для Германии родной/К ним давайте все стремиться/Братски сердцем и рукой!» На этом, несмотря на стычки между правыми и левыми (которые всегда провоцируют стычки), все закончилось. Подтянутые против горожан водяные пушки оказались невостребованными.

          А сегодня все десять тысяч горожан, которые вышли выразить свою общность, право и свободу, проснулись знаменитыми хемницкими расистами, фашистами и нацистами. Так их клеймит буквально каждая немецкая газета и каждый телеканал. 

          Даже тетушка Меркель, у которой не нашлось времени, чтобы отреагировать на череду громких убийств с участием опекаемых ею беженцев, очнулась и заклеймила позором участников демонстрации. «Такому нет места в нашей стране».

          Да, да, тетушка. Только долго ли осталось ей быть вашей – вот вопрос.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Кобзарь во стане русских воинов

          Вадим Степанцов, поэт, музыкант, актёр
          Песнопевец Орлух-Либединский наблюдал за рассветом в Крыму, и тревожные горькие мысли мозжечок выедали ему. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Каковы реальные последствия укрупнения регионов

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Как Россия уступила Китаю и выиграла

          Игорь Иваненко, политолог, историк
          На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Любовь к Родине возможна не только в миссионерской позиции

          Андрей Тесля, кандидат философских наук
          Когда хочется все запретить, кроме единственно верного варианта, отсечь все альтернативы – то это больше говорит о наших страхах, о том, что если дать свободу – то любой выберет что угодно, кроме своего, что быть патриотом можно только по невежеству или от отсутствия альтернативы. Но все это говорит совсем не о воспитуемых, а единственно о воспитателях. Подробности...
          Обсуждение: 54 комментария

          У проекта «Маккейн» есть политическое будущее

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Даже стало жаль, что старина Маккейн покинул наш бренный мир. Радоваться же смерти подобных людей глупо – покойный был для нас абсолютно безвреден, а в известном смысле, пожалуй, даже полезен. Ну а сам он ещё скажет своё слово. Подробности...

          Немцам больше нравятся американцы в качестве победителей

          Антон Крылов, журналист
          И те фальсификаторы, которые продвигают идею «русские – самая великая нация на Земле», и те, кто утверждает: «русские – убогие дикари», одинаково опасны для национального самосознания. Это одно и то же яйцо грустного рептилоида. Подробности...
          Обсуждение: 41 комментарий

          На «Армии-2018» не показали ничего нового

          Максим Ваганов, публицист
          Часто мы слышим, что наши талантливые конструкторы и инженеры придумали новый танк, самолет или корабль. Генералы заверяют, что, как только новое оружие будет изготовлено, они сразу же закупят минимум пару тысяч экземпляров. Подробности...
          Обсуждение: 166 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............