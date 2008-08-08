В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Несколько дней назад в бывшем Карл-Маркс-Штадте, нынче городе Хемниц, ничего особенного не происходило. Просто двое соискателей немецкого денежного пособия и паспорта из далеких Ирака и Сирии убили немца ножом в три часа дня при полном скоплении народа.

Ну убили и убили – несколько дней назад соискатель убежища и пособия из Сомали убил ножом немецкого врача в Оффенбурге. Господи, делов-то. Привыкайте к новым реалиям жизни в городах, как говорил по поводу исламского терроризма мусульманский мэр города Лондона.

Газеты, которые не могли сказать ни слова против иммиграционной политики Меркель первые два года кризиса с беженцами, теперь каждый день дают новости про убийства ножом. При этом они стараются погрести эти новости под ворохом бессмысленной фигни типа открытия новой детской площадки. Я не шучу – два дня на сайте Саксонского телевидения в качестве главной новости висела детская площадка. В то время как в саксонском городе Хемниц, колыбели гэдээровской космической программы, разворачивались недетские события.

В три часа дня добрые путники с Ближнего Востока убили одного и порезали троих прямо на улице в разгар городского праздника. И что-то горожане сломались. Вот просто устали. Сейчас будут говорить о том, что футбольные фанаты (а они, как известно, фашисты и нацисты) быстро самоорганизовались и пошли толпой по улице с криками «Это наш город!».

К ним присоединились простые горожане, многие с семьями и детьми – люди собрались возле памятника Карлу Марксу. Некоторые горожане из новых, быстро почуяв расклады, начали прятаться. Позже это назовут «охотой на иностранцев». Кстати, вполне допускаю, что в кого-то швырнули бутылкой. Просто в свете тотального вранья, которое окружило события в Хемнице в германских СМИ, сейчас уже трудно сказать, что тут fakenews.

Граждане тем временем постояли возле головы Карла Маркса, пообзывали полицейских «национал-предателями» и разошлись. С этого стояния все немецкие газеты напечатали фото одинокой нетрезвой зиги в толпе. Это чудовищное событие сразу же оттеснило всякие новости об очередном убийстве немецкого гражданина гражданами с выкинутыми паспортами. Какой ужас! Hitlergruss (так именуется знаменитый жест рукой за который полагается как минимум штраф в 500 евро) в толпе правых экстремистов!

И газеты начали отрабатывать одну единственную тему «правые экстремисты», «неонаци», «фашисты» – и далее как всегда.

Но для людей, которые тут живут и в теме, эти всхлипы по поводу страшных нацистов, которые пришли жечь и убивать невинных беженцев, выглядят не более чем провокацией и чушью. Потому что вообще-то последние убедительные неонаци были в Германии лет двадцать назад, и с тех пор их популяция неуклонно снижалась, став к 2015 году статистически нерелевантной величиной.

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Более того, даже страшная НДП-неонаци-партия превратилась в бессмыслицу, и ее не смогли даже запретить по суду. Но не потому, что демократия, как вы, наверное, подумали. Просто вся верхушка нацистской партии, как оказалось, состоит из штатных сотрудников управления по защите конституционного строя Германии (то есть политического сыска). То есть до единоличного решения госпожи запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох.

Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры?

А тем временем вечером вчера на улицы Хемница вышло уже десять тысяч человек, о которых немецкие СМИ сначала писали как о «горстке правых экстремистов» как под копирку. Когда в Сеть стали попадать прямые включения видео через FB и стало ясно, что по улицам идет многотысячная толпа, все это в СМИ начало называться многотысячным «маршем нацистов».

При этом, по данным полицейского управления, реальных правых экстремистов в городе ровно 200 человек. Несмотря на эффективное подавление всех видеостримов с тегом Chemnitz на Facebook, все смогли увидеть все течение демонстрации – и как группа (видимо, все те же 200 мегаправых или, не удивлюсь, офицеры сыска по гражданке) кричала: «Иностранцы – вон!» И как большинство скандировало "WirsindVolk" – «Мы народ». Это лозунг восточных немцев времен падения Берлинской стены. Теперь он крайне неприятен Меркель. Ждем, кстати, его запрета как экстремистского.

Кто-то зажег в десятитысячной толпе файер, и эта фоточка теперь в нескольких ракурсах во всех немецких и английских либеральных газетах – железобетонное свидетельство наступления фашизма и нацизма.

Люди пришли на площадь, перед ними сказали пару речей взрослые дяденьки в белых рубашках, и народ затянул немецкий гимн «Общность, право и свобода/Для Германии родной/К ним давайте все стремиться/Братски сердцем и рукой!» На этом, несмотря на стычки между правыми и левыми (которые всегда провоцируют стычки), все закончилось. Подтянутые против горожан водяные пушки оказались невостребованными.

А сегодня все десять тысяч горожан, которые вышли выразить свою общность, право и свободу, проснулись знаменитыми хемницкими расистами, фашистами и нацистами. Так их клеймит буквально каждая немецкая газета и каждый телеканал.

Даже тетушка Меркель, у которой не нашлось времени, чтобы отреагировать на череду громких убийств с участием опекаемых ею беженцев, очнулась и заклеймила позором участников демонстрации. «Такому нет места в нашей стране».

Да, да, тетушка. Только долго ли осталось ей быть вашей – вот вопрос.