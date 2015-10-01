Убийца-мигрант в ФРГ передумал признаваться в изнасиловании

Сознавшийся в убийстве 14-летней Сюзанны Фельдман и возвращенный из Ирака беженец Али Башар помещен в немецкую тюрьму. Однако если на допросе в Ираке он признавал факт изнасилования, то тут вдруг начал отпираться. Между тем в Германии разрастается скандал вокруг разгильдяйства пограничников, позволивших заподозренному в убийстве Башару и всей его семье пару недель назад без проблем сбежать из ФРГ.

В Германии набирает обороты скандал вокруг убийства 14-летней Сюзанны Марии Фельдман, которая принадлежала к еврейской семье выходцев из бывшего Советского Союза, а именно - из Молдавии. Ее предполагаемый убийца, 20-летний беженец курдского происхождения из Ирака Али Башар уже сознался в убийстве Фельдман, был наконец помещен в следственный изолятор в Висбадене, сообщила в понедельник Deutsche Welle.

По данным немецкой полиции, на допросе Башар признался в убийстве девочки, однако отрицает обвинения в изнасиловании. По его версии, он решился на убийство после того, как девочка получила травмы лица в результате падения, и Башар испугался, что она обратится в полицию.

Стоит отметить, что история гибели Сюзанны в эти дни оказалась в центре внимания немецких телеканалов, канцлеру Ангеле Меркель приходится лично оправдываться по этому поводу. Такое бывает нечасто. Как рассказывала в прошлом месяце газете ВЗГЛЯД активистка движения «120 децебел» («Дочери Европы») Алина Мораэс, нападениям или домогательствам со стороны мигрантов немки подвергаются регулярно, однако пресса замалчивает такие случаи.

Напомним, жившая в Майнце 14-летняя Сюзанна была объявлена в розыск 22 мая. Днем она была с друзьями в соседнем Висбадене и вечером не вернулась домой. 6 июня тело школьницы со следами изнасилования нашли в яме возле железнодорожной насыпи в соседнем округе Висбаден Эрбенхайм. Причиной смерти стало удушение. Фельдман была зарегистрирована в Facebook, однако последние ее сообщения датированы 2015 годом. После ее гибели администрация сети закрыла страницу для комментариев.

По версии следствия, Сюзанна отнюдь не была случайной жертвой. Иракец мог ее знать лично, поскольку Сюзанна была знакома с его братом. Изначально, кроме Башара, в причастности к преступлению подозревали другого беженца - 35-летнего выходца из Турции, который был задержан полицией, но позднее отпущен. Сам Башар с семьей (всего восемь человек) в начале июня, поняв, что полиция напала на его след,спешно покинул Германию.

Курдская семья Башаров ранее жила в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Три года назад так называемой тропой мигрантов через Турцию и Грецию она добралась до Германии и с весны 2016 жила в общежитии для беженцев в Висбадене.

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В 2016 году Али Башару отказали в получении статуса беженца, но он опротестовал это решение в суде. На время суда ему было разрешено пребывание в ФРГ. Он несколько раз попадал в поле зрения немецкой полиции, в частности, за оскорбление полицейского, участие в драках, попытки ограбления, причем с применением ножа. Однако ему все сходило с рук. В марте его заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки, но доказательств для ареста не хватило.

Кроме того, в подоплеке нападения может оказаться еще и антисемитские мотивы. Как пишет местная пресса, проживающий в том же общежитии 13-летний беженец сообщил полиции о том, что Башар сам хвастал тем, как «изнасиловал и убил еврейку».

Бежать обратно в Эрбиль Башары решили уже на самолете. Стоит отметить, что и три года назад авиасообщение Эрбиля с городами Германии не прерывалось, но Башары тогда предпочли несколько недель идти пешком через Турцию, – видимо, чтобы больше соответствовать образу гонимых беженцев.

Башары купили билеты в Эрбиль из Дюссельдорфа с пересадкой в Стамбуле. И теперь у рядовых немцев возникло много вопросов о том, как подозреваемому удалось так легко покинуть Германию. Ведь Али Башар в любом случае числился подозреваемым еще по первому делу 11-летней девочки.

Выяснилось, что имена на авиабилетах отличались от тех, что стояли на документах о пребывании в Германии. У иракцев были так называемые паспорта-пропуска на арабском языке с фотографиями, которое выдает посольство Ирака. В аэропорту Дюссельдорфа служащие, по данным следствия, почему-то проверили только их фотографии, а не имена и фамилии, и не заметили разночтения в бумагах и спокойно пропустили убийцу. Пропустили его на рейс в Эрбиль и при пересадке в Стамбуле.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек был пойман уже на родине – курдскими силовиками по запросу Германии. Башар теперь утверждает, что бежал, чтобы повидать тяжело больного отца перед тем, как сесть в тюрьму.

Отметим, что еще на допросе в Курдистане сразу после поимки Али Башар сознался не только в убийстве, но и в изнасиловании Сюзанны Фельдман. Об этом говорил глава полиции курдского города Дахук Тарик Ахмед. Но теперь он почему-то изменил свои показания.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступив по телевидению, потребовала соразмерного наказания для убийцы. По ее словам, смерть Сюзанны глубоко потрясла ее лично и всю Германию.

«Мы можем жить вместе, если все будем придерживаться законов», –

подчеркнула Меркель. Канцлер при этом повторила, что не сомневается в правильности своего решения 2015 года о массовом приеме беженцев.

Лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель уверена, что доля ответственности за преступление лежит на Меркель, поэтому правительство должно уйти в отставку. По ее словам, Сюзанна стала новой «жертвой ханжеской и эгоистической политики открытых дверей».