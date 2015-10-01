Убийца-мигрант в ФРГ передумал признаваться в изнасиловании

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11 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
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G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

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          Убийца-мигрант в ФРГ передумал признаваться в изнасиловании

          Будучи на свободе, Али Башар, по некоторым данным, бравировал тем, что «изнасиловал еврейку»   11 июня 2018, 19:22
          Фото: onemorepicture/Thorsten Wagner/
          imago stock&people/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          Сознавшийся в убийстве 14-летней Сюзанны Фельдман и возвращенный из Ирака беженец Али Башар помещен в немецкую тюрьму. Однако если на допросе в Ираке он признавал факт изнасилования, то тут вдруг начал отпираться. Между тем в Германии разрастается скандал вокруг разгильдяйства пограничников, позволивших заподозренному в убийстве Башару и всей его семье пару недель назад без проблем сбежать из ФРГ.

          В Германии набирает обороты скандал вокруг убийства 14-летней Сюзанны Марии Фельдман, которая принадлежала к еврейской семье выходцев из бывшего Советского Союза, а именно - из Молдавии. Ее предполагаемый убийца, 20-летний беженец курдского происхождения из Ирака Али Башар уже сознался в убийстве Фельдман, был наконец помещен в следственный изолятор в Висбадене, сообщила в понедельник Deutsche Welle.

          По данным немецкой полиции, на допросе Башар признался в убийстве девочки, однако отрицает обвинения в изнасиловании. По его версии, он решился на убийство после того, как девочка получила травмы лица в результате падения, и Башар испугался, что она обратится в полицию.

          Стоит отметить, что история гибели Сюзанны в эти дни оказалась в центре внимания немецких телеканалов, канцлеру Ангеле Меркель приходится лично оправдываться по этому поводу. Такое бывает нечасто. Как рассказывала в прошлом месяце газете ВЗГЛЯД активистка движения «120 децебел» («Дочери Европы») Алина Мораэс, нападениям или домогательствам со стороны мигрантов немки подвергаются регулярно, однако пресса замалчивает такие случаи.

          Напомним, жившая в Майнце 14-летняя Сюзанна была объявлена в розыск 22 мая. Днем она была с друзьями в соседнем Висбадене и вечером не вернулась домой. 6 июня тело школьницы со следами изнасилования нашли в яме возле железнодорожной насыпи в соседнем округе Висбаден Эрбенхайм. Причиной смерти стало удушение. Фельдман была зарегистрирована в Facebook, однако последние ее сообщения датированы 2015 годом. После ее гибели администрация сети закрыла страницу для комментариев.

          По версии следствия, Сюзанна отнюдь не была случайной жертвой. Иракец мог ее знать лично, поскольку Сюзанна была знакома с его братом. Изначально, кроме Башара, в причастности к преступлению подозревали другого беженца - 35-летнего выходца из Турции, который был задержан полицией, но позднее отпущен. Сам Башар с семьей (всего восемь человек) в начале июня, поняв, что полиция напала на его след,спешно покинул Германию.

          Курдская семья Башаров ранее жила в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Три года назад так называемой тропой мигрантов через Турцию и Грецию она добралась до Германии и с весны 2016 жила в общежитии для беженцев в Висбадене.

          В 2016 году Али Башару отказали в получении статуса беженца, но он опротестовал это решение в суде. На время суда ему было разрешено пребывание в ФРГ. Он несколько раз попадал в поле зрения немецкой полиции, в частности, за оскорбление полицейского, участие в драках, попытки ограбления, причем с применением ножа. Однако ему все сходило с рук. В марте его заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки, но доказательств для ареста не хватило.

          Кроме того, в подоплеке нападения может оказаться еще и антисемитские мотивы. Как пишет местная пресса, проживающий в том же общежитии 13-летний беженец сообщил полиции о том, что Башар сам хвастал тем, как «изнасиловал и убил еврейку».

          Бежать обратно в Эрбиль Башары решили уже на самолете. Стоит отметить, что и три года назад авиасообщение Эрбиля с городами Германии не прерывалось, но Башары тогда предпочли несколько недель идти пешком через Турцию, – видимо, чтобы больше соответствовать образу гонимых беженцев.

          Башары купили билеты в Эрбиль из Дюссельдорфа с пересадкой в Стамбуле. И теперь у рядовых немцев возникло много вопросов о том, как подозреваемому удалось так легко покинуть Германию. Ведь Али Башар в любом случае числился подозреваемым еще по первому делу 11-летней девочки.

          Выяснилось, что имена на авиабилетах отличались от тех, что стояли на документах о пребывании в Германии. У иракцев были так называемые паспорта-пропуска на арабском языке с фотографиями, которое выдает посольство Ирака. В аэропорту Дюссельдорфа служащие, по данным следствия, почему-то проверили только их фотографии, а не имена и фамилии, и не заметили разночтения в бумагах и спокойно пропустили убийцу. Пропустили его на рейс в Эрбиль и при пересадке в Стамбуле.

          Как уже писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек был пойман уже на родине – курдскими силовиками по запросу Германии. Башар теперь утверждает, что бежал, чтобы повидать тяжело больного отца перед тем, как сесть в тюрьму.

          Отметим, что еще на допросе в Курдистане сразу после поимки Али Башар сознался не только в убийстве, но и в изнасиловании Сюзанны Фельдман. Об этом говорил глава полиции курдского города Дахук Тарик Ахмед. Но теперь он почему-то изменил свои показания.

          Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступив по телевидению, потребовала соразмерного наказания для убийцы. По ее словам, смерть Сюзанны глубоко потрясла ее лично и всю Германию.

          «Мы можем жить вместе, если все будем придерживаться законов», –

          подчеркнула Меркель. Канцлер при этом повторила, что не сомневается в правильности своего решения 2015 года о массовом приеме беженцев.

          Лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель уверена, что доля ответственности за преступление лежит на Меркель, поэтому правительство должно уйти в отставку. По ее словам, Сюзанна стала новой «жертвой ханжеской и эгоистической политики открытых дверей».


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