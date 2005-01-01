Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

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Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

          Сергей Кузнецов
          кандидат социологических наук
          		 1 июня 2018, 21:01

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          Российский президент Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил положительный результат совместной работы России и ОПЕК. «Наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов», – цитирует ТАСС президента.

          Действительно, мы, как сырьевая страна, крайне заинтересованы в поддержке и продолжении решений ОПЕК по ограничению добычи нефти. Эта сделка помогла восстановить падавшие в мире нефтяные цены. Благодаря чему российский Минфин смог увеличить бюджет на социальные нужды и начал накопление новой экономической подушки.

          Нельзя забывать, что цена на экспорт газа тоже формируется из корзины от цен на нефть и мазут. Потратив 100 миллиардов долларов на экспортные газонефтепроводы, государство должно быть заинтересовано в высоких ценах на нефть.

          Нефть без преувеличения является самым важным мировым товаром. Из многих ее характеристик можно назвать две: нефть по-прежнему является кровью мировой экономики, и нефть – это все еще основа формирования бюджета России. Именно нефтяные доходы пока являются для нашей страны главным источником формирования подушки безопасности и экономической базой для прорыва в будущее.

          Нефть – особый товар. Это главный мировой биржевой товар, ее цена формируется трейдерами на товарных биржах. При этом на формирование цены влияет не только производство, спрос и запасы. Неизмеримо большую роль играет политическая составляющая.

          Стоимость барреля нефти упала со 100 долларов в начале 2014 года до 35 долларов – к январю 2016 года
          Стоимость барреля нефти упала со 100 долларов в начале 2014 года до 35 долларов – к январю 2016 года

          Трейдеры – в первую очередь финансисты. Их не интересует справедливая цена нефти для производителей или потребителей. Цена печати стодолларовой купюры обходится казне США в 12 центов, но за баррель нефти, невозобновляемого и невосполнимого ресурса, это считается много.

          Трейдеров интересует прежде всего возможность заработать на изменении цены. Как вверх, так и вниз. Безразлично. Главное, чтобы изменения были постоянно. Поводы для изменения цены могут быть любые. Но проще всего использовать «вбросы» из мира политики. Чем более неожиданные и чем более сенсационные, тем больший эффект они дают.

          Особенно биржевыми игроками ценятся заявления основных мировых игроков и ведущих представителей главных нефтепроизводящих стран. Подарком для них стал Дональд Трамп со своим «Твиттером». За одно утро он может двумя сообщениями дважды изменить направление цены.

          Можно предположить, что для Трампа возможность одной фразой повлиять на ситуацию на бирже является просто развлечением (если отбросить предположение, что он на этом тайно зарабатывает). Но в любом случае данное поведение президента США является крайне безответственным.

          Как показывает опыт, кто бы ни затевал манипуляции рынком нефти, они регулярно выходят из-под контроля и начинают формировать лавинообразный неконтролируемый понижающий тренд.

          В последнее время этому способствует распространение в биржевой игре роботов и автоматизированных систем. Выход из этого тренда занимает годы, а возвращение к прежде комфортным цифрам съедается инфляцией.

          В каждом случае это крайне болезненно влияет на бюджеты стран – производителей нефти. В этой связи крайне прискорбно, что биржевые игроки слишком часто используют в своих интересах выступления представителей стран – производителей нефти.

          В последнее время как раз делались заявления, которые трейдеры интерпретировали как сигнал к началу игры на понижение, в успехе которой именно страны-производители меньше всего заинтересованы.

          В этой ситуации оптимально было бы максимально избегать подобных заявлений, которые автоматически воспринимаются трейдерами как ценовые ориентиры на ближайшее будущее.


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