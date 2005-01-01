Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Российский президент Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил положительный результат совместной работы России и ОПЕК. «Наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов», – цитирует ТАСС президента.

Действительно, мы, как сырьевая страна, крайне заинтересованы в поддержке и продолжении решений ОПЕК по ограничению добычи нефти. Эта сделка помогла восстановить падавшие в мире нефтяные цены. Благодаря чему российский Минфин смог увеличить бюджет на социальные нужды и начал накопление новой экономической подушки.

Нельзя забывать, что цена на экспорт газа тоже формируется из корзины от цен на нефть и мазут. Потратив 100 миллиардов долларов на экспортные газонефтепроводы, государство должно быть заинтересовано в высоких ценах на нефть.

Нефть без преувеличения является самым важным мировым товаром. Из многих ее характеристик можно назвать две: нефть по-прежнему является кровью мировой экономики, и нефть – это все еще основа формирования бюджета России. Именно нефтяные доходы пока являются для нашей страны главным источником формирования подушки безопасности и экономической базой для прорыва в будущее.

Нефть – особый товар. Это главный мировой биржевой товар, ее цена формируется трейдерами на товарных биржах. При этом на формирование цены влияет не только производство, спрос и запасы. Неизмеримо большую роль играет политическая составляющая.

Стоимость барреля нефти упала со 100 долларов в начале 2014 года до 35 долларов – к январю 2016 года

Трейдеры – в первую очередь финансисты. Их не интересует справедливая цена нефти для производителей или потребителей. Цена печати стодолларовой купюры обходится казне США в 12 центов, но за баррель нефти, невозобновляемого и невосполнимого ресурса, это считается много.

Трейдеров интересует прежде всего возможность заработать на изменении цены. Как вверх, так и вниз. Безразлично. Главное, чтобы изменения были постоянно. Поводы для изменения цены могут быть любые. Но проще всего использовать «вбросы» из мира политики. Чем более неожиданные и чем более сенсационные, тем больший эффект они дают.

Особенно биржевыми игроками ценятся заявления основных мировых игроков и ведущих представителей главных нефтепроизводящих стран. Подарком для них стал Дональд Трамп со своим «Твиттером». За одно утро он может двумя сообщениями дважды изменить направление цены.

Можно предположить, что для Трампа возможность одной фразой повлиять на ситуацию на бирже является просто развлечением (если отбросить предположение, что он на этом тайно зарабатывает). Но в любом случае данное поведение президента США является крайне безответственным.

Как показывает опыт, кто бы ни затевал манипуляции рынком нефти, они регулярно выходят из-под контроля и начинают формировать лавинообразный неконтролируемый понижающий тренд.

В последнее время этому способствует распространение в биржевой игре роботов и автоматизированных систем. Выход из этого тренда занимает годы, а возвращение к прежде комфортным цифрам съедается инфляцией.

В каждом случае это крайне болезненно влияет на бюджеты стран – производителей нефти. В этой связи крайне прискорбно, что биржевые игроки слишком часто используют в своих интересах выступления представителей стран – производителей нефти.

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В последнее время как раз делались заявления, которые трейдеры интерпретировали как сигнал к началу игры на понижение, в успехе которой именно страны-производители меньше всего заинтересованы.

В этой ситуации оптимально было бы максимально избегать подобных заявлений, которые автоматически воспринимаются трейдерами как ценовые ориентиры на ближайшее будущее.