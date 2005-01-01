Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...

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          Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 31 мая 2018, 10:16

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          21 апреля 2009 года российские СМИ сообщили о резонансном преступлении: в Петербурге была убита ректор Полярной академии Кермен Басангова. Убийство имело явно заказной характер.

          На следующий день была созвана пресс-конференция, на которой представители правоохранительных органов сообщили, что Басангова жива, убийства на самом деле не было, а имела место инсценировка преступления с целью задержания его организаторов. Что и было успешно сделано – при передаче денег. На пресс-конференции выступила и сама Басангова, рассказавшая об обстоятельствах произошедшего.

          Через полгода суд вынес приговор двум сотрудникам Полярной академии, которые обвинялись в подготовке покушения. Оба отделались менее чем семилетними условными сроками и полумиллионными штрафами. Мягкость приговора, похоже, была связана с тем, что они заключили сделку со следствием. В частности, Жаворонковы (это были отец и сын) дали показания, что заказчиком убийства Басанговой выступил первый проректор академии Владимир Лукин.

          Кстати, несмотря на это, спустя два года – в конце 2011 года – коллегия присяжных оправдала Лукина. А на следующий год – летом 2012 года – суд присудил ему компенсацию в 1 миллион рублей за незаконное уголовное преследование.

          Это далеко не единственный подобный случай в практике российских правоохранительных структур. Время от времени СМИ освещают уголовные дела, в которых заказные убийства оказываются инсценировками в интересах следствия.

          Фото: twitter.com/poroshenko

          История «смерти» и «чудесного воскрешения» Аркадия Бабченко, случившаяся накануне в Киеве, еще долго будет объектом пристального общественного внимания во всех ее аспектах. Можно не сомневаться, нас ждет еще масса пикантных деталей и скандальных открытий.

          Однако за множеством обсуждаемых тонкостей зачастую вне круга общественного внимания остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ и в целом украинского государства (вернее, того образования, что оно ныне из себя представляет) могла в голову прийти эта идея, причем не просто прийти, но и быть в итоге реализованной?

          Ответ, разумеется, очевиден: потому что украинское государство и его руководители совершенно искренне не видят разницы между инсценировкой убийства Басанговой почти десять лет назад в Питере и операцией с участием Аркадия Бабченко на днях в Киеве.

          Им действительно непонятно, почему подобные операции российских (и иных) спецслужб вызывают уважительный, хотя и недолгий интерес публики, а в этом случае СБУ вместе с героем истории удостоилось массового публичного возмущения (в том числе со стороны ОБСЕ, «Репортеров без границ» и т.д.) и оглушительного хохота, если не сказать ржания, Рунета. Хотя сделано было вроде все «как у взрослых».

          Самое интересное, что различия эти лежат в области хотя и вполне вербализуемой, но все равно достаточно тонкой. Для ее понимания требуется не столько интеллект, сколько куда более деликатная и трудноуловимая материя в виде определенного уровня культуры и цивилизованности.

          Несколько лет назад российская интернет-общественность была впечатлена рассказом Артемия Лебедева, вернувшегося из путешествия в Либерию, о том, что пляж в столице этой страны массово используется как общественный туалет, что там это сложившаяся ежедневная практика для тысяч людей, которые целенаправленно приходят туда для справления естественных надобностей.

          Самое забавное, что либерийцев в чем-то можно даже понять. В городе серьезные проблемы с канализацией и коммунальным хозяйством, а тут приятное, красивое место – да и удобно: прилив выполняет функцию ассенизации, смывая все в океан и оставляя белый песочек чистым. В чем проблема-то?

          И проблему людям, живущим в этой логике, действительно не объяснишь. Потому что для ее осознания нужен другой – будем говорить прямо, куда более высокий – уровень культуры и цивилизации. А либерийцы, массово испражняющиеся на пляже, – дикари-с. При всем к ним уважении.

          История с Бабченко ровно из той же серии.

          Невозможно объяснить, почему инсценировка убийства журналиста с мощным медийным и политическим выхлопом на весь мир, включая выступление министра иностранных дел в Совбезе ООН, непристойна, если человек этого сам не понимает.

          В данном случае ситуация усугубляется тем, что не понимает этого целое государство во главе со всем руководством.

          Мир, в общем, привык, что от стран, расположенных в различных медвежьих, но преимущественно не «белых» углах планеты, всякого можно ожидать, и научился держать лицо, а вернее просто не обращать внимания на местные особенности, способные шокировать представителя современной цивилизации. Но и отношение к подобным странам, несмотря на вековую борьбу с расизмом, соответствующее.

          Однако Украина раз за разом застает планету врасплох, устраивая перформансы, которых, казалось бы, никак нельзя ожидать от крупной и вроде как развитой европейской страны.

          Впрочем, эта проблема как раз эффективно решается в данный момент.

          Украина успешно столбит и продвигает свой новый имидж, приучая планету к мысли, что есть на карте мира вот такая европейская... Либерия.


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