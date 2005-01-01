Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

21 апреля 2009 года российские СМИ сообщили о резонансном преступлении: в Петербурге была убита ректор Полярной академии Кермен Басангова. Убийство имело явно заказной характер.

На следующий день была созвана пресс-конференция, на которой представители правоохранительных органов сообщили, что Басангова жива, убийства на самом деле не было, а имела место инсценировка преступления с целью задержания его организаторов. Что и было успешно сделано – при передаче денег. На пресс-конференции выступила и сама Басангова, рассказавшая об обстоятельствах произошедшего.

Через полгода суд вынес приговор двум сотрудникам Полярной академии, которые обвинялись в подготовке покушения. Оба отделались менее чем семилетними условными сроками и полумиллионными штрафами. Мягкость приговора, похоже, была связана с тем, что они заключили сделку со следствием. В частности, Жаворонковы (это были отец и сын) дали показания, что заказчиком убийства Басанговой выступил первый проректор академии Владимир Лукин.

Кстати, несмотря на это, спустя два года – в конце 2011 года – коллегия присяжных оправдала Лукина. А на следующий год – летом 2012 года – суд присудил ему компенсацию в 1 миллион рублей за незаконное уголовное преследование.

Это далеко не единственный подобный случай в практике российских правоохранительных структур. Время от времени СМИ освещают уголовные дела, в которых заказные убийства оказываются инсценировками в интересах следствия.

История «смерти» и «чудесного воскрешения» Аркадия Бабченко, случившаяся накануне в Киеве, еще долго будет объектом пристального общественного внимания во всех ее аспектах. Можно не сомневаться, нас ждет еще масса пикантных деталей и скандальных открытий.

Однако за множеством обсуждаемых тонкостей зачастую вне круга общественного внимания остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ и в целом украинского государства (вернее, того образования, что оно ныне из себя представляет) могла в голову прийти эта идея, причем не просто прийти, но и быть в итоге реализованной?

Ответ, разумеется, очевиден: потому что украинское государство и его руководители совершенно искренне не видят разницы между инсценировкой убийства Басанговой почти десять лет назад в Питере и операцией с участием Аркадия Бабченко на днях в Киеве.

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Им действительно непонятно, почему подобные операции российских (и иных) спецслужб вызывают уважительный, хотя и недолгий интерес публики, а в этом случае СБУ вместе с героем истории удостоилось массового публичного возмущения (в том числе со стороны ОБСЕ, «Репортеров без границ» и т.д.) и оглушительного хохота, если не сказать ржания, Рунета. Хотя сделано было вроде все «как у взрослых».

Самое интересное, что различия эти лежат в области хотя и вполне вербализуемой, но все равно достаточно тонкой. Для ее понимания требуется не столько интеллект, сколько куда более деликатная и трудноуловимая материя в виде определенного уровня культуры и цивилизованности.

Несколько лет назад российская интернет-общественность была впечатлена рассказом Артемия Лебедева, вернувшегося из путешествия в Либерию, о том, что пляж в столице этой страны массово используется как общественный туалет, что там это сложившаяся ежедневная практика для тысяч людей, которые целенаправленно приходят туда для справления естественных надобностей.

Самое забавное, что либерийцев в чем-то можно даже понять. В городе серьезные проблемы с канализацией и коммунальным хозяйством, а тут приятное, красивое место – да и удобно: прилив выполняет функцию ассенизации, смывая все в океан и оставляя белый песочек чистым. В чем проблема-то?

И проблему людям, живущим в этой логике, действительно не объяснишь. Потому что для ее осознания нужен другой – будем говорить прямо, куда более высокий – уровень культуры и цивилизации. А либерийцы, массово испражняющиеся на пляже, – дикари-с. При всем к ним уважении.

История с Бабченко ровно из той же серии.

Невозможно объяснить, почему инсценировка убийства журналиста с мощным медийным и политическим выхлопом на весь мир, включая выступление министра иностранных дел в Совбезе ООН, непристойна, если человек этого сам не понимает.

В данном случае ситуация усугубляется тем, что не понимает этого целое государство во главе со всем руководством.

Мир, в общем, привык, что от стран, расположенных в различных медвежьих, но преимущественно не «белых» углах планеты, всякого можно ожидать, и научился держать лицо, а вернее просто не обращать внимания на местные особенности, способные шокировать представителя современной цивилизации. Но и отношение к подобным странам, несмотря на вековую борьбу с расизмом, соответствующее.

Однако Украина раз за разом застает планету врасплох, устраивая перформансы, которых, казалось бы, никак нельзя ожидать от крупной и вроде как развитой европейской страны.

Впрочем, эта проблема как раз эффективно решается в данный момент.

Украина успешно столбит и продвигает свой новый имидж, приучая планету к мысли, что есть на карте мира вот такая европейская... Либерия.