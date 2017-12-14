«Зарегулируй меня до смерти». Такое впечатление складывается, когда послушаешь инициаторов законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Судя по поправкам, их инициаторы хотят переложить на пользователей соцсетей и их операторов основное бремя по отслеживанию, блокировке и (sic!) хранению заблокированной информации. То есть взять на себя работу спецслужб и иных профильных организаций.

Ладно, с терроризмом, призывами к насилию и свержению госстроя – тут не поспоришь.

Но упор делается и на информацию, которая касается различных публичных персон, связана с их деятельностью.

И вот здесь как-то перестаешь соглашаться с авторами поправок: такое «регулирование» может просто «убить» свободу слова и те общественные инициативы, которые направлены на расследование противоправной активности некоторых персон.

Вместо тонкого хирургического вмешательства, получается, предлагается грубая «трепанация черепа топором» с необратимыми для мозга последствиями.

Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств.

И тут необходимо понимать, что последует за этим, если вы понимаете, о чём я.

Источник: Блог Алексея Мухина