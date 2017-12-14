Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...

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          Дмитрий Дробницкий

          Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 28 апреля 2018, 12:50

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          27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели.

          Декларация названа Пханмунджомской – по имени города в демилитаризованной зоне к югу от демаркационной линии. Возможно, и это сложнопроизносимое слово станет со временем историческим.

          В совместном документе перечислены задачи, которые двум странам предстоит начать решать прямо сейчас. Или, как сказано в декларации, решение которых «невозможно далее откладывать».

          Здесь и воссоединение семей при посредничестве Красного Креста, и налаживание постоянных контактов между официальными лицами обеих государств, включая военных, а также самих подписантов – они пообещали начать регулярно общаться по телефону.

          Север и Юг продолжат отправлять на значимые международные спортивные соревнования единые команды и начнут отмечать общие праздники, направляя друг к другу делегации.

          Фото: Inter-Korean Summit Press Corps/AFLO/Global Look Press

          Кроме того, будут объединены железнодорожные сети двух стран в так называемом восточном транспортном коридоре.

          Главное в документе – это объявление мира. Это пока не мирный договор, но все же сенсация.

          В преамбуле Пханмунджомской декларации сказано:

          «Два лидера перед лицом восьмидесяти миллионов корейцев и всего человечества торжественно заявляют, что на Корейском полуострове больше не будет войн и, таким образом, началась новая эра мира».

          Стороны обязались прекратить любые враждебные действия в отношении друг друга – на суше, в море и воздухе.

          С 1 мая прекращаются любые провокации, включая работу громкоговорителей по обе стороны от демаркационной линии и распространение пропагандистских листовок.

          Демилитаризованную зону предложено переименовать в зону мира.

          В Желтом море будет организована мирная морская зона, которая позволит рыбакам обеих стран вести промысел, не опасаясь реакции военных.

          Все, разумеется, ждали, будет ли в декларации упомянута денуклеаризация полуострова.

          Прекращение Северной Кореей ядерных испытаний и запусков баллистических ракет, воспринятое мировым сообществом как жест доброй воли, вовсе не говорило о том, что Пхеньян не сохранит свою ракетно-ядерную программу.

          О денуклеаризации мы до вчерашнего дня слышали только от президента Мун Чжэ Ина и от «анонимных информированных источников» мировых СМИ.

          Многие эксперты полагали, что лидер КНДР не станет декларировать собственное разоружение и прекращение программы, на которую было потрачено столько ресурсов.

          Однако стремление к безъядерному будущему полуострова прописано в Декларации ясно и недвусмысленно.

          Пункт 3.4 совместного документа гласит:

          «Южная и Северная Корея подтверждают, что их общей целью является обеспечение безъядерного статуса Корейского полуострова через полную его денуклеаризацию. Стороны считают, что меры, предпринятые Северной Кореей, являются очень значительными и критически важными для денуклеаризации Корейского полуострова, и договорились предпринимать все зависящие от них меры в этой связи. Южная и Северная Корея договорились об активном привлечении поддержки и помощи международного сообщества для обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова».

          Разумеется, никаких сроков ликвидации ядерного потенциала КНДР не указывается. И это понятно. Заключение мирного договора – процесс долгий и требует привлечения третьих стран. В частности, США и Китая.

          Видимо, лидеры обеих Корей видят такой договор как пакетную сделку, которая будет приемлема как минимум для четырех столиц – Пхеньяна, Сеула, Пекина и Вашингтона.

          Поэтому в Декларации имеется пункт 3.3, в котором говорится о серии трехсторонних переговоров между США, КНДР и Южной Кореей и четырехсторонних, с привлечением КНР.

          Именно Китай и Соединенные Штаты должны дать гарантии безопасности северокорейскому режиму в обмен на мир, бóльшую открытость Пхеньяна и сдачу им своего ядерного потенциала.

          Да-да, именно сдачу. Вполне вероятно, что контроль над «кнопкой» будет передан Пекину.

          Возможно, ядерные заряды и носители будут вывезены под контролем ООН в Китай – как в свое время вывозилось для уничтожения сирийское химическое оружие в Россию.

          Ракеты и бомбы Ким Чен Ына, на которые он потратил изрядную долю не слишком богатой северокорейской казны, может быть, и не будут уничтожены в КНР, но будут оставаться на территории и под контролем легитимного члена ядерного клуба.

          У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией.

          Любой его «хитроплан» вскроется очень быстро, и ситуация на полуострове вновь обострится. Пхеньян опять окажется в изоляции, и Мун Чжэ Ин, который так радовался историческим переговорам в Пханмунджоме, снова начнет просить защиты у США. В частности – усиления американского военного присутствия и развертывания систем ПРО.

          Разумеется, Ын очень хорошо подготовился к «торговле». Помимо собственно создания ядерного щита, он блестяще провел так называемую атаку очарованием на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

          В то время, когда сборную России и руководство нашей страны обвиняли во всех смертных спортивных грехах, на западных телеканалах, по сути дела, шла реклама «Северной Кореи, готовой открываться миру».

          Поговаривают, что эта «атака» – детище Ким Ё Чен, родной сестры Ына, начальницы отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.

          Сегодня северокорейские пиарщики также не сидят сложа руки, пользуясь тем, что любые заявления из Пхеньяна немедленно разлетаются по всем мировым СМИ.

          В частности, издание «КНДР сегодня» на днях заявило, что новые требования США к так называемой оборонной сделке с Сеулом являются «грабежом на большой дороге».

          Речь идет о соглашении о совместном финансировании затрат на пребывание американских военных в Южной Корее. Сумма, которую тратит на американское военное присутствие Сеул, постоянно растет.

          В настоящий момент корейская сторона согласилась тратить 960 миллиардов вон (примерно 887,5 млрд долларов) на обеспечение американской группировки на полуострове.

          Для сравнения: в 1991 году расходы Сеула составляли лишь 150 млрд вон. За четверть века сумма увеличилась в 6,5 раза.

          Между тем Трамп настаивает на том, чтобы Южная Корея взяла на себя также расходы по содержанию американской противоракетной системы THAAD, которую планируется развернуть на полуострове.

          Рост расходов бюджета на оборону в условиях «объявленного мира» для Мун Чжэ Ина – нож обоюдоострый. Ни элита, ни простой избиратель его не поймут.

          Поэтому он будет всячески лоббировать трех- или четырехсторонний мирный договор и выполнение всех разумных требований КНДР, дабы не было необходимости тратить деньги на военные нужды.

          Да, Ын и этот аспект продумал. Именно поэтому Владимир Путин назвал его «зрелым лидером».

          И все же говорить о «победе» Кима было бы, мягко говоря, большим преувеличением.

          От максимальной эскалации обстановки в АТР и связанной с ней изоляции КНДР ему придется двигаться к разоружению, в том числе ядерному, выторговывая для себя и части элиты страны гарантии безопасности.

          Такие гарантии могут включать в себя участие Китая в патрулировании «зоны мира» и ликвидацию военных баз на территории Южной Кореи.

          Это будет сложным решением для Сеула и Вашингтона, но его придется принимать.

          Дело тут даже не в Пхеньяне, а в Пекине, который не допустит ослабления северокорейского режима при сохранении американского присутствия на полуострове.

          В то же время, судя по скорости развития мирного процесса, Ким Чен Ын получил недвусмысленный намек от руководства КНР.

          Ын, может быть, и зрелый лидер, но совершенно точно экономически зависимый. Прежде всего – от Китая.

          Если Пекин прекратит льготные поставки топлива и продовольствия в КНДР, весь север полуострова очень быстро станет территорией гуманитарной катастрофы.

          Не стоит также забывать о том, что северокорейские фабрики давно производят товары под лейблом «Made in China», пользуясь предельно дешевой рабочей силой.

          Никакой это давно не «чучхе». Это режим, который хочет подороже продать свою денуклеаризацию и «экономическую открытость».

          Сеул, в свою очередь, вряд ли будет стремиться к быстрому объединению двух Корей по примеру Германии. Вбухивать огромные деньги в северные территории ему сейчас не по карману.

          Скорее всего, будет идти медленный процесс экономической интеграции при сохранении у власти Ким Чен Ына, который обеспечит низкую стоимость рабсилы для Китая и Южной Кореи.

          При этом влияние Пекина на обе части полуострова серьезно возрастет, но это нынешнюю администрацию Белого дома вряд ли серьезно беспокоит – для нее куда важнее экономическая конкуренция.

          Если мирный процесс на Корейском полуострове будет двигаться дальше, то Дональд Трамп получит славу, Сеул – снижение расходов и безопасность, Китай – геополитическое влияние, Ын и его окружение – гарантии неприкосновенности.

          А заплатит за все это своим тяжким трудом народ Северной Кореи.

          Один раз он это уже сделал – когда ковал ядерный щит КНДР.

          Теперь он будет по крайней мере лет десять работать на каторге экономической интеграции с югом.

          Лидерам КНР эта метода очень хорошо известна. Китай стал частью мировой экономики именно за счет почти рабского труда своих граждан.

          Не зря Майк Помпео (тогда еще глава ЦРУ) летал в Пхеньян, а лидера Северной Кореи вызывали в Пекин.

          «Победителю» Ыну объяснили, как все будет. И он, судя по происходящим событиям, согласился.


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