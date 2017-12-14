Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

Взгляд
26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
Перейти а раздел…

Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
Перейти а раздел…

Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...

Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
      Подробности...

      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Пашинян призвал снять осаду Еревана
          Пентагон прокомментировал демонстрацию «Томагавков» в МосквеСтали известны подробности отражения атаки на авиабазу ХмеймимСвидетель: Сотрудники «Зимней вишни» спасали бытовую техникуИванишвили вернулся в политику
          Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочностьЕреван прокомментировал срочную поездку главы МИД в МосквуВышел трейлер фильма Собчак об отце с участием Путина и МедведеваСША признали уязвимость морской пехоты перед Россией
          У посольства Украины в Москве начался пикетГермания не увидела в «Северном потоке – 2» угрозы роста энергозависимости от РоссииБольше половины украинцев считают, что страна идет по неправильному путиУкраина отменила вузы

          Главная тема


          Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

          «Георгиевский колорад»


          Опубликован секретный документ ВСУ с планами диверсий против ДНР, ЛНР и России

          передача «Бесогон»


          Глава МЧС обрушился с критикой на Никиту Михалкова

          средства ПВО


          Россия поставила Сирии дополнительную партию ЗРК «Панцирь»

          обломки ракет США


          Почему Генштаб изменил количество сбитых в Сирии крылатых ракет

          «разворот» Казахстана


          Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах

          Стратеги из Киева


          Оккупация Украины обошлась бы России дешевле «Северного потока – 2»

          первый выпуск


          В программу кадрового резерва президента будет сделан новый набор

          цветная революция


          Пашинян способен уничтожить Армению

          «поперли из адвокатов»


          Андрей Бабицкий: «Люди со светлыми лицами» уже не могут купить страховку от неприятностей

          Украинская автокефалия


          Александр Чаусов: Ответ Вселенского патриархата следует перевести с «византийского» на русский

          «внезапно открыла для себя»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Сильный удар получила рукопожатная честь Ангелы Меркель

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Ирина Алкснис

          Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 26 апреля 2018, 12:40

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Моя предыдущая колонка вызвала весьма бурную реакцию и даже ответный текст коллеги Крылова.

          Не вижу необходимости возвращаться к предмету прошлонедельной дискуссии, однако она дала повод поговорить о другой, не менее важной и интересной теме.

          Трудно подсчитать, сколько раз я видела комментарии – от удивленно-заинтересованных до агрессивно-жестких – на одну вполне банальную высказанную мной тогда мысль:

          «До недавнего времени у России даже для самой себя не было привлекательного собственного образа и образа своего будущего.

          Сейчас таковой появился, но он очевидным образом пока не может конкурировать на «внешних рынках» с «американской мечтой» или «западной демократией». 

          Фото: Marius Becker/DPA/Global Look Press

          Множество людей смутило – и даже возмутило – мое утверждение, что у России, наконец, появилась та самая пресловутая национальная идея, об отсутствии и необходимости которой так много говорят последние два десятка лет.

          Соответственно, мне были заданы многочисленные вопросы, а где, собственно, этот самый привлекательный образ России и ее будущего, о котором я мимоходом упомянула.

          На этот вопрос не так-то легко дать ответ – но не потому, что он сложен. Просто речь идет о феномене, который невозможно подвергнуть объективным методам контроля и исследования. Его восприятие слишком субъективно.

          Последние годы я вижу проявления этой новой национальной идеи России, ее позитивного и привлекательного образа и образа ее будущего повсеместно, в сотнях и тысячах различных, даже самых будничных событий.

          Но многие люди ничего такого не замечают, для них все остается по-прежнему.

          Это, я думаю, связано с несколькими причинами.

          Во-первых, в прошлую историческую эпоху такие феномены, как национальная идея, образ будущего страны и т. п., отражались в документах и официальных процедурах, будь то труды классиков марксизма-ленинизма или решения съездов КПСС.

          В результате многие наши современники по-прежнему ожидают чего-то подобного для России и сейчас: умные люди должны продумать и написать национальную идею, начальство – одобрить ее и принять как руководство к действию, широкие народные массы – поддержать.

          И вот тогда, по их мнению, у России и будет национальная идея.

          А поскольку даже близко не наблюдается ничего подобного, люди не замечают крайне важных и примечательных процессов, протекающих в стране.

          А во-вторых, и это, пожалуй, даже большая проблема,

          у российской национальной идеи нет (пока нет) названия.

          А это известный феномен: если у чего-то нет имени, его самого тоже как бы нет.

          У национальной идеи США нет официального документа, она никак и нигде не формализована. Но стоит назвать ее по имени – «американская мечта», как все сразу понимают (частенько интуитивно), что она значит и что в себе несет.

          И, наконец, в-третьих, проблема в самом существе новой национальной идеи России, которая не просто родилась, но уже несколько лет активно набирает «вес», несмотря на то что остается неформализованной и безымянной.

          Дело в том, что на фоне национальных идей предыдущих эпох нынешняя выглядит настолько... прозаичной, что неудивительно, что в глазах многих людей она на национальную-то идею и не тянет. Именно поэтому они ее не замечают.

          «Москва – третий Рим», «Православие. Самодержавие. Народность», строительство коммунизма – исполинский размах, масштаб притязаний и грандиозность поставленных целей в этих проектах прошлого говорят сами за себя и не нуждаются в пояснениях.

          Отдельным фактором является то, что прошлые национальные идеи всегда спускались сверху вниз – от власти к обществу.

          Ныне же Россия переживает принципиально новый для себя опыт зарождения и формирования своей национальной идеи в глубинах собственного народа.

          86 процентов поддержки Путина – это в первую очередь отражение того простого феномена, что в глазах российского общества Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ.

          Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть?

          Ну что ж, вот некоторые из пунктов этой новой национальной идеи России, ее нового образа и образа ее будущего.

          Россия – лучшая страна на свете. Не идеальная, не совершенная и не беспроблемная, но она – самая лучшая страна. Просто потому, что это наша страна.

          На этой земле жили наши предки, живем мы и будут жить наши дети.

          И никто ее у нас не отнимет.

          Наша задача – обустроить Россию. Постепенно – не с надрывом и колоссальными жертвами, а неуклонным поступательным движением и сбережением людей – делать ее еще лучше, красивее и комфортнее.

          И у нас есть все основания гордиться тем, что мы делаем и уже сделали.

          Российские дороги становятся все лучше. Улицы городов – чище. Детские площадки во дворах – разнообразнее. А пространство благополучия, красивой, комфортной и безопасной среды неуклонно, пусть и не быстро, распространяется все дальше от столиц и крупных городов, постепенно достигая самых отдаленных медвежьих углов страны.

          Россия растит детей, строит АЭС и ледоколы, спасает находящихся под угрозой исчезновения животных, отмечает Новый год, День Победы и Пасху, соблюдает законы и сажает все больше цветов – на городских клумбах и приусадебных участках. Россия просто живет и работает.

          Эта ее обыденная жизнь – и есть главный смысл, ради чего все и происходит.

          Проблемы? Проблемы есть. Проблем много.

          Но их решение – тоже неотъемлемая часть жизни. Это нормально.

          Государство? Всякое бывает.

          Но главное, что общество и государство учатся говорить друг с другом на совершенно новом для себя языке, который не про бунты и их подавление, а про поиск взаимопонимания и конструктивного решения. Получается не всегда, ну так и Москва не сразу строилась, а позитивные изменения и тут налицо – от качественного скачка в госуслугах до немалого количества примеров успешного разрешения возникавших конфликтов.

          Обыденная жизнь лучшей в мире страны, которая становится еще лучше, – главная ценность.

          Ее надо защищать. И Россия себя защищает.

          Ради этого рискуют своими жизнями и жертвуют ими замечательные люди, которыми Россия гордится, даже если их имена становятся известны ей далеко не всегда.

          Величие державы – не цель и смысл существования России, а инструмент, благодаря которому обеспечивается то самое главное – благополучная и безопасная обыденная жизнь обычных людей, которые постепенно улучшают ее, обустраивают пространство вокруг себя и, как следствие, саму Россию.

          Вот такая новая национальная идея России. Возможно, кому-то она покажется простоватой и мелковатой. Но лично мне она кажется замечательной. Пусть даже у нее пока нет имени.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Европейские депутаты брали взятки черной икрой

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

          Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...

          То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

          Андрей Бабицкий, журналист
          К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
          Обсуждение: 34 комментария

          Меркель открыла для себя «новую форму антисемитизма»

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          После затянувшегося периода мрачноватой политкорректной рутины канцлер Германии госпожа Меркель внезапно порадовала французскую политическую тусовку и баюкающую ее прессу сенсационным заявлением. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          «Бессмертный полк» не нуждается в «сгонах»

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          Десятиклассник одной из школ города инициировал заявление, которое подписали еще шесть его одноклассников. Ученики заявили, что отказываются участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, поскольку этот день считается выходным. Подробности...
          Обсуждение: 70 комментариев

          Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          «Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...
          Обсуждение: 33 комментария

          Что на самом деле ответил Константинополь Украине

          Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
          На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
          Обсуждение: 77 комментариев

          Победу революции в Армении присудила армия

          Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
          Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

          Эдуард Биров, журналист
          Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
          Обсуждение: 55 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............