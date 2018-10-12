Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Взгляд
9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
Разделы

Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
Перейти а раздел…

Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером

Фигура Маршала Петена (слева) до сих пор вызывает споры во французском обществеФото: Scherl/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике – он по-доброму отозвался об одной из самых противоречивых фигур французской истории, маршале Петене. Маршал сотрудничал с Гитлером – и одновременно был героем Первой мировой войны. Эта коллизия касается и России. Почему Европа гораздо более терпимо относится к подобным коллаборационистам? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров прокомментировал шпионский скандал в Австрии
          В Вене назвали источник сведений о якобы работавшем на Россию шпионеДепутат Плетнева прокомментировала скандал с первоклассницей и вибраторомВ Совфеде прокомментировали новые санкции США против санаториев КрымаУмер один из самых известных актеров «Ералаша»
          Эксперт оценил планы Саудовской Аравии распустить ОПЕК из-за РоссииКрасноярские чиновницы обогатились за счет ветерановРоссиянина арестовали в Болгарии по запросу СШАНовый Уренгой отказался превращаться в гей-столицу
          В США признали пользу для России от военной операции в СирииИзнасилованная дознавательница из Уфы отказалась от полиграфаЖитель Благовещенска рассказал, как носил Цеповязу в колонию икруВокруг синагоги в Калининграде произошел скандал из-за участника подавления Антоновского мятежа

          Главная тема


          Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

          Москва – Вена


          Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

          доктрина встречного удара


          Генерал рассказал о бесполезности российской ядерной «Мертвой руки»

          «Девочка из армянского гетто»


          Канделаки оценила текст Симоньян о жизни в США

          Видео

          «газа не нужно будет»


          На Украине предложили запретить зиму

          «Единый трезубец – 2018»


          Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

          сексуальные меньшинства


          В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

          особый случай


          «Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

          «Искандер» и «Ока»


          Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?


          Дометий Завольский

          Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

          Дометий Завольский
          историк-архивист
          		 9 ноября 2018, 13:00

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Одной премией мира наградили экс-вице-президента США Альберта Гора (2007) за продавливание американской версии глобального потепления. Ведь по законам современного экшена кто отвечает на вопрос «Что происходит?», тот и спасает мир.

          Другую премию жюри в норвежской столице авансом присудило новоизбранному Бараку Обаме (2009), администрация коего занялась не миротворчеством, а чем-то обратным.

          Нобелевская премия по литературе, присуждаемая в Стокгольме, ныне тоже то и дело вызывает нарекания: многие усомнились в значительности канадской новеллистки Элис Манро (2013), встретили раздражённо вести о награждении череды либерально-феминистических писательниц и, тем более, ангажированной публицистки Светланы Алексиевич (2015), отмеченной «за её многогласное творчество – памятник страданию и мужеству нашего времени».

          В этом году вдобавок разразился модного толка скандал: фотограф и арт-менеджер Жан-Клод Арно, муж Катарины Фростенсон, поэтессы и члена Шведской академии (сиречь академии словесности), был уличён в домогательствах к сотрудницам сей учёной организации.

          Да и научные Нобелевские премии (поначалу бывшие призами на открытом шведском чемпионате учёной Европы) всё больше наводят на мысль, что получают их не столько отдельные умы, сколько большая звёздно-полосатая машина, делающая любую блеснувшую в мире идею американским достоянием.

          Фото: ig-nobel.ru/

          Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома как международный институт, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем новостей и авторитетов?

          Идея эта не нова. Нечто подобное в 1945–1949 гг. разрабатывалось в недрах Агитпропа – Управления (с 1948 г. – Отдела) пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Это подразделение ЦК возглавлялось историком философии Г.Ф. Александровым, с сентября 1947 г. – будущим «серым кардиналом» КПСС М.А. Сусловым, а с июля 1948 г. – экономистом Д.Т. Шепиловым.

          В делах Молотова отложились различные варианты списка номинаций. Медалям предлагалось присвоить имена Ленина (как корифея общественных наук), Ломоносова, Пушкина, Глинки, Лобачевского, Пирогова, Менделеева, архитектора Казакова, «отца русской авиации» Жуковского и т.д. Сохранился в архиве зампреда Совнаркома и ряд эскизов.

          Куратору Агитпропа секретарю ЦК А.А. Жданову в 1945–1947 гг. уходит несколько записок о целесообразности учреждения международных литературной и научной премий, присуждаемых от лица советского государства.

          Один из литературных проектов подписывает генеральный секретарь Союза советских писателей А.А. Фадеев. Предлагается действовать с изумительным размахом:

          «Было бы целесообразно учредить примерно десять Международных литературных премий Советского Союза … и присуждать их в начале каждого года постановлением Совета Министров СССР.

          …подготовку предложений для Правительства о возможных кандидатах на премии можно было бы поручить Правлению Союза советских писателей СССР.

          Желательно, чтобы международные литературные премии Советского Союза были несколько больше Нобелевских премий. Если размер Нобелевской премии составляет в среднем 130–150 тысяч крон, что равно 65–70 тысячам рублей, то размер … премии Советского Союза мог бы быть установлен в 80 тысяч рублей».

          Но главной наградой для советских деятелей науки и культуры с 1941 г. все-таки была Сталинская премия!

          Накануне 70-летия Сталина в декабре 1949 г. председатель юбилейного комитета (и председатель Президиума Верховного Совета) Н.М. Шверник предложил «учредить 5–10 Международных сталинских премий «За укрепление мира между народами»». Возражений не последовало. Вопрос об ином советском аналоге Нобелевской премии, по сути, был закрыт.

          После ХХ съезда Международная сталинская премия была заменена Международной ленинской. В число её лауреатов 1957 г. вошли Луи Арагон (муж Эльзы Триоле – французской прогрессивной писательницы и сестры Лили Брик), индийский физик Ч. Раман (нобелевский лауреат 1930 г. и президент Индийской академии наук) и сановный поэт Н.С. Тихонов (председатель Советского комитета защиты мира и автор «Баллады о гвоздях»).

          Но если Международная сталинская премия ещё оставалась бледным отблеском идеи советской антинобелевской премии, то Международная ленинская чем дальше, тем больше обращалась в аналог многих нынешних интернациональных наград за «прогрессивную жизненную позицию».

          Антинобелевская премия Советского Союза не состоялась.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

          Елена Кондратьева, журналист
          Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

          Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
          За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Невыученные уроки Первой мировой войны

          Павел Данилин, политолог
          Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
          Обсуждение: 28 комментариев

          Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

          Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
          Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

          Владимир Добрынин, журналист
          Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...
          Обсуждение: 53 комментария

          Донбассу пора перестать танцевать на граблях

          Святослав Голиков, ополченец Новороссии
          Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
          Обсуждение: 52 комментария

          Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

          Андрей Бабицкий, журналист
          Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............