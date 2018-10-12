Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Одной премией мира наградили экс-вице-президента США Альберта Гора (2007) за продавливание американской версии глобального потепления. Ведь по законам современного экшена кто отвечает на вопрос «Что происходит?», тот и спасает мир.

Другую премию жюри в норвежской столице авансом присудило новоизбранному Бараку Обаме (2009), администрация коего занялась не миротворчеством, а чем-то обратным.

Нобелевская премия по литературе, присуждаемая в Стокгольме, ныне тоже то и дело вызывает нарекания: многие усомнились в значительности канадской новеллистки Элис Манро (2013), встретили раздражённо вести о награждении череды либерально-феминистических писательниц и, тем более, ангажированной публицистки Светланы Алексиевич (2015), отмеченной «за её многогласное творчество – памятник страданию и мужеству нашего времени».

В этом году вдобавок разразился модного толка скандал: фотограф и арт-менеджер Жан-Клод Арно, муж Катарины Фростенсон, поэтессы и члена Шведской академии (сиречь академии словесности), был уличён в домогательствах к сотрудницам сей учёной организации.

Да и научные Нобелевские премии (поначалу бывшие призами на открытом шведском чемпионате учёной Европы) всё больше наводят на мысль, что получают их не столько отдельные умы, сколько большая звёздно-полосатая машина, делающая любую блеснувшую в мире идею американским достоянием.

Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома как международный институт, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем новостей и авторитетов?

Идея эта не нова. Нечто подобное в 1945–1949 гг. разрабатывалось в недрах Агитпропа – Управления (с 1948 г. – Отдела) пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Это подразделение ЦК возглавлялось историком философии Г.Ф. Александровым, с сентября 1947 г. – будущим «серым кардиналом» КПСС М.А. Сусловым, а с июля 1948 г. – экономистом Д.Т. Шепиловым.

В делах Молотова отложились различные варианты списка номинаций. Медалям предлагалось присвоить имена Ленина (как корифея общественных наук), Ломоносова, Пушкина, Глинки, Лобачевского, Пирогова, Менделеева, архитектора Казакова, «отца русской авиации» Жуковского и т.д. Сохранился в архиве зампреда Совнаркома и ряд эскизов.

Куратору Агитпропа секретарю ЦК А.А. Жданову в 1945–1947 гг. уходит несколько записок о целесообразности учреждения международных литературной и научной премий, присуждаемых от лица советского государства.

Один из литературных проектов подписывает генеральный секретарь Союза советских писателей А.А. Фадеев. Предлагается действовать с изумительным размахом:

«Было бы целесообразно учредить примерно десять Международных литературных премий Советского Союза … и присуждать их в начале каждого года постановлением Совета Министров СССР.

…подготовку предложений для Правительства о возможных кандидатах на премии можно было бы поручить Правлению Союза советских писателей СССР.

Желательно, чтобы международные литературные премии Советского Союза были несколько больше Нобелевских премий. Если размер Нобелевской премии составляет в среднем 130–150 тысяч крон, что равно 65–70 тысячам рублей, то размер … премии Советского Союза мог бы быть установлен в 80 тысяч рублей».

Но главной наградой для советских деятелей науки и культуры с 1941 г. все-таки была Сталинская премия!

Накануне 70-летия Сталина в декабре 1949 г. председатель юбилейного комитета (и председатель Президиума Верховного Совета) Н.М. Шверник предложил «учредить 5–10 Международных сталинских премий «За укрепление мира между народами»». Возражений не последовало. Вопрос об ином советском аналоге Нобелевской премии, по сути, был закрыт.

После ХХ съезда Международная сталинская премия была заменена Международной ленинской. В число её лауреатов 1957 г. вошли Луи Арагон (муж Эльзы Триоле – французской прогрессивной писательницы и сестры Лили Брик), индийский физик Ч. Раман (нобелевский лауреат 1930 г. и президент Индийской академии наук) и сановный поэт Н.С. Тихонов (председатель Советского комитета защиты мира и автор «Баллады о гвоздях»).

Но если Международная сталинская премия ещё оставалась бледным отблеском идеи советской антинобелевской премии, то Международная ленинская чем дальше, тем больше обращалась в аналог многих нынешних интернациональных наград за «прогрессивную жизненную позицию».

Антинобелевская премия Советского Союза не состоялась.