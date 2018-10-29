Невыученные уроки Первой мировой войны

Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже 11 ноября будут торжественно отмечать эту годовщину. На празднование к участию в Форуме мира приглашены лидеры стран – участниц этой бойни, различные высокопоставленные международные деятели. Посетит торжества и президент России Владимир Путин. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник.

Первая мировая дала старт распаду трех империй – Российской, Германской и Австро-Венгерской. Только на территории нашей страны последствия этого распада в виде голода, Гражданской войны и болезней унесли более 12 млн человек.

С конца той войны начался закат Британской империи. Грядущий кошмар Второй мировой тоже был заложен именно тогда. США как раз после 1918 года решили, что могут и должны вмешиваться в события не только в Западном полушарии, что, положа руку на сердце, отнюдь не решило большинства проблем, но создало массу новых.

Пожалуй, лишь для французов этот день имеет символическое значение торжества – последний раз в истории Париж вышел победителем в войне. Больше такого не повторится – достаточно вспомнить презрительные слова, приписываемые Кейтелю: «Как, мы еще и Франции войну проиграли!?»

Да и после окончания Второй мировой у Франции не было поводов для триумфа. Разве можно считать битву при Дьенбьенфу победой? Или как победу можно оценивать интервенцию в Ливию, поддержанную Саркози? В общем, Франция в этот день вспоминает минувшие славные дни.

А что же должны вспоминать мы? О чем должны размышлять в контексте этого, безусловно, знакового события ХХ века?

Есть несколько уроков, которые наш народ и наша власть должны были бы выучить по прошествии столь длительного срока.

Первое – мировой конфликт допустим исключительно для защиты своих жизненных интересов, то есть своего существования.

Второе – никакие «союзнички» в виде очередных «братушек» не стоят того, чтобы за них гибли наши люди. Их фантомные боли и заявления о солидарности не стоят ни одной жизни русского солдата. Проще говоря, вообще ничего не стоят.

Третье – защита собственно наших интересов возможна отнюдь не только на территории нашей же страны. Как это очевидно сегодня в ситуации с Сирией, где российские войска перемалывают тех террористов, которые в противном случае могли бы ураганить у нас на Родине.

Четвертое – верить «партнерам» можно лишь в том, что выгодно им. В том же, что им не выгодно – они и сдадут, и продадут нас за понюшку табака. Как это было, например, с солдатами Русского экспедиционного корпуса, память о которых, безусловно, почтит глава российского государства в Париже.

И наконец, пятое: сильная армия и флот – вот основа нашего уверенного будущего. Что есть разумный прагматизм, забывая о котором некоторые наши предшественники вроде Михаила Горбачева умудрились растерять многое из того, что было добыто кровью и потом предков.

Но есть и общемировые уроки, ценные не только для нашей страны, но и для всей планеты. Главный из них – практически все проблемы, в том числе и те, что кажутся нерешаемыми, на самом деле могут быть решены куда более простым способом, нежели война.

Действительно, стоило ли убийство Гаврилой Принципом эрцгерцога Фердинанда 20 миллионов погибших на фронтах и умерших от ран?

Да и если отбросить этот повод и рассматривать причины, то разве колониальные претензии Германии и стремление России к восстановлению Константинополя и обретению проливов стоили тех жертв, что понесли наши страны, при этом так и не достигнув заявленных целей?

Ценность победы над соседом-немцем – была ли так важна для Франции и Британии в свете стремительного ослабления их колониального могущества?

Напомнить об этом сейчас, когда вокруг некоторые представители стран НАТО начинают горделиво бряцать оружием и рассчитывать пропускные способности транспортных артерий на европейском театре военных действий – будет совсем не лишним.

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Еще один важнейший урок заключается в том, что загнанные в угол, поставленные в положение мальчика для битья нации могут через какой-то не очень большой промежуток времени дать жесткий и очень жестокий ответ. Как это было с Германией, когда униженный немецкий народ от безысходности бросился в омут нацистского марева и принес всему миру бесчисленные страдания.

Поэтому игра на добивание или вдалбливание в каменный век противника, обрушение его экономики и смена режимов, что очень активно практикуется в последнее время нашими заокеанскими партнерами, может уже через несколько лет привести к самым непредсказуемым результатам. Ведь именно это мы и наблюдали, когда американские военные уничтожили Ирак Саддама Хусейна, ликвидировали иракскую армию и партию «Баас», а на пустом месте тут же проросли семена ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация).

Террористы мгновенно заполнили вакуум власти на Ближнем Востоке и стали угрозой для всего человечества за какое-то десятилетие.

Наконец, всему миру следует помнить, что за «прекрасной эпохой», декадансом и временем гламура начала прошлого века, когда, казалось, вся планета стоит перед безоблачным и счастливым утонченным будущим, последовали кровавые десятилетия, завершившиеся только разделением шарика на два противостоящих друг другу и вооруженных до зубов военных блока.

Три с половиной десятилетия военных действий с начала Балканских войн и до атомной бомбардировки Хиросимы – вот чем расплатилось человечество за наивную веру в силу оружия и в то, что последний довод королей на самом деле может стать аргументом, решающим спор.

И только замерев на краю пропасти, ужаснувшись оружию, способному за секунду стереть с лица земли целые города и страны, человечество начало понемногу ценить мир.

Сколько мы живем без крупных военных конфликтов? Всего 73 года. Но ценность мира как высшего достижения цивилизации на глазах подвергается разрушению.

Последние провокации в отношении нашей страны (дело Скрипаля, обвинения во вмешательстве в американские выборы, давление вокруг Сирии и Ирана) – не есть ли это аналоги тому, как в 30-х годах нацисты последовательно разрушали слабую, неэффективную, но все же существовавшую систему коллективной безопасности.

В конце концов, от «поджога Рейхстага» до операции «Консервы» в Глейвице прошло всего лишь шесть лет.