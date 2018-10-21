Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Заявления Трампа о выходе из ДРСМД и реакция России, Европы и Китая на эти заявления вновь резко подняли градус мировой напряжённости. Не добавила оптимизма и поездка Болтона в Россию. Мир вновь испытал то тревожное чувство, когда сделан шаг к пропасти мировой войны…

Да, разумеется, мы знаем уже, что такое Трамп, и что между его публичными заявлениями с элементами шоу и реальными делами существует немалый зазор.

Вероятно и нынешний политический кризис имеет преобладающую медийную составляющую, и приурочен главным образом к выборам в Конгресс и последующей встрече с Путиным в Париже. Что, однако, не отменяет и фактической стороны дела, отнестись к которой необходимо со всей серьёзностью.

Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, какие бы карты не разыгрывал, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико.

Когда два года назад мы болели за Трампа, писали статьи в его поддержку и радовались его победе, мы вполне представляли себе настоящее положение дел и не питали иллюзий. Если бы на президентских выборах победила Хилари Клинтон, большая война на Ближнем Востоке – т.е. наземная операция в Сирии, переходящая в полноценную войну в Иране, и, далее, дестабилизация всей Средней Азии у границ России – уже, скорей всего, была бы реальностью.

Победа Трампа отодвинула этот опасный сценарий, но не отменила его.

Силы, стоящие за кланом Клинтонов и имеющие огромное влияние на американскую внешнюю политику, не изменили своих планов. Два года своего президентства Трамп испытывает нарастающее давление этих сил. И мы не знаем ещё, кто выйдет из этого противостояния победителем.

Именно выборы в Конгресс 6-го ноября и встреча Трампа-Путина в Париже 11-го дадут нам, вероятно, многие ответы. Если выборы в Конгресс пройдут благополучно для Трампа, последующая встреча с Путиным в Париже в весьма символическом антураже может разрешить сегодняшний политический кризис. В противном случае, угроза мировой войны, увы, будет только нарастать.

В таких условиях мы, конечно, должны понимать положение дел и отдавать себе отчет в том, что происходит.

Итак, какие же силы стоят за ростом мировой напряженности? В чьи глобальные планы может входить такое не банальное предприятие как мировая война? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам придётся немного углубиться в историю.

В свое время Анна Ахматова говорила о «некалендарном ХХ веке», который начался с началом Великой войны. Мы же позволим себе отодвинуть начало этого «некалендарного века» на 12 лет и остановится на 1902-м, летом которого по приглашению банкирского дома «Kuhn, Loeb Co», в Нью-Йорк, в качестве ведущего европейского специалиста по созданию центробанков прибыл Пол Варбург, совладелец гамбурского банкирского дома Варбургов.

Последующие десять лет Пол Варбург активно работает над созданием крупнейшего мирового Центробанка, за концепцией которого стоят ведущие банкиры и политики: сенатор Олдрич, Джон Д. Рокфеллер, Бернард Барух, Якоб Шифф, Эдвард Мэнделл Хаус, банкирские дома «Kuhn Loeb Со», «J. P. Morgan Co» и другие.

В 1912 г. на очередных президентских выборах в США побеждает Вудро Вильсон, президентской компанией которого руководят те же люди. 23 декабря 1913 года Вильсон подписывает Закон о Федеральной резервной системе. Таким образом, создание крупнейшего центробанка, способный аккумулировать ресурсы, достаточные для финансирования мировой войны, воплощается в реальность.

Во время Великой войны власть в США находится в руках «триумвирата банкиров»: Пол Варбург в роли вице-председателя ФРС контролирует экономическую и финансовую систему страны; Юджин Мейер, в качестве главы Военно-финансового бока отвечает за программу кредитования и финансирования войны; наконец, банкир Барнард Барух, глава «Комиссии Советников по вопросам Обороны» и Совета военной промышленности, является фактически диктатором.

В то же самое время родной брат Пола Варбурга, Макс Варбург и франкфуртские банкиры,Филипп и Людвиг Шиффы (братья Нью-Йоркского банкира Якова Шиффа, партнера Kuhn, Loeb Co) оплачивают военные расходы кайзера Вильгельма. А тот же Макс Варбург, в качестве начальника Секретной службы Германии, уже торит пути для т.н. «денег германского генштаба» на революцию в России.

Перед мировой войной в Константинополь, в горнило младотурецкой революции (генеральной репетиции февральской революции в России) пребывают Парвус и его ученик Троцкий. Летом 1913-м г. Троцкий, по заданию Парвуса координирует действия тайных союзов и революционных блоков на Балканах…

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28 июля 1914 член тайной организации «Черная рука» Гаврила Принцип убивает в Сараево эрцгерцога Фердинанда и мировая война, таким образом, становится реальностью…

Через четыре года слаженная команда банкиров, составляющая штаб президента Вильсона, оказывается в Версале, где становится главным архитектором послевоенного мира в Европе. По общему мнению современных историков именно Версальский договор стал тем, что превратило Первую мировую лишь в предисловие Второй мировой войны.

В год прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера, президентом США становится Франклин Делано Рузвельт, человек, которого можно назвать улучшенной копией президента Вильсона.

Прикованный к инвалидному креслу и способный лишь послушно открывать рот, проводя сеансы психологической терапии для населения страны, оглушенного и раздавленного мировым финансовым кризисом, Рузвельт был безвольной марионеткой, тряпичной куклой в руках стоявших за ним сил.

Настоящей властью в стране все время президентства Рузвельта обладали всё те же, хорошо знакомые лица: верховные судьи Луис Брандейс и Феликс Франкфуртер, министр торговли Самуэль Росенман, неофициальный дипломат Рузвельта Гарри Гопкинс, министр финансов Генри Моргентау (автор знаменитого послевоенного «Плана», предусматривающего резкое сокращение населения Германии и обращение ее в один большой аграрный лагерь); наконец, главный финансист предвыборных компаний В. Вильсона и Ф. Д. Рузвельта, Бернард Барух, который при Трумэне возглавит американский «Атомный проект» и будет принимать принципиальное решение о бомбардировке Хиросимы…

Вторая мировая война завершится оккупацией Европы американским банковским капиталом. «План Маршалла» и ЕОУС (Европейское Объединение Угля и Стали, предшественник Общего рынка и Евросоюза) положат конец традиционной национальной Европе, превратив континент в политическую колонию и военную базу новой атлантической империи…

Однако, и после ВМВ идее создания мирового правительства – главной заветной цели банкирских кланов – не суждено будет сбыться. Если в Версале этим нетривиальным идеям воспротивились Англия и Франция, то на этот раз амбициозные планы банкиров натолкнулись на позицию СССР.

Мечтам Бернарда Баруха о мировой диктатуре, смиряющей непослушные страны атомной бомбой, не суждено будет сбыться. В результате, жалкая Лига Наций будет пересобрана в столь же слабую ООН. А послевоенный мир обретёт формат противостояния двух систем. Горячая же Вторая мировая плавно перейдёт в новую, Холодную войну против СССР.

Именно в это время на международной арене явится новая политическая сила, которой суждено будет стать архитектором мира начала ХХI века. Речь идёт о вышедшей из 4-го Троцкистского интернационала группе Шахтмана-Кристолла, которая в 50-60-хх гг. начнёт быстро набирать вес во внутренней американской политике…

В команде демократа-ястреба Генри Скупи Джексона наши герои впервые опробируют стратегию экономических санкций против СССР. Их главным достижением этого времени станет поправка Джексона-Вэнника, увязывающая санкционирую политику США с положением евреев в СССР. Тогда же их усилиями будет создано организованное диссидентское движение .

В конце 70-х группа Кристолла перебирается в команду республиканца Рональда Рейгана, которому, активизируя силы «религиозных правых» Америки, помогут прийти к власти. (Именно в это время они получают приклеившуюся к ним кличку «неоконы»).

В команде Рейгана неоконы разворачивают тотальную информационную войну с «империей зла», проворачивают большую аферу «звездных войн», одновременно разрушая советский колосс изнутри мощной финансовой, информационной и санкционной поддержкой диссидентского движения. До сих пор неоконы приписывают себе победу над СССР в Холодной войне, считая её главным своим достижением…

После победы над «империей зла» орудия неоконов разворачиваются на Ближний Восток. В команде Буша-Старшего они инициируют войну в Ираке, объявляют о «конце истории» и построении «нового мирового порядка».

11 сентября 2001 года (момент, когда неоконы полностью контролировали кабинет президента, армию и секретные службы) мир переходит в фазу «столкновения цивилизаций» и «четвертой мировой войны», которая, по мысли неоконов, будет вестись до последнего террориста, то есть – полной зачистки Ближневосточного пространства.

Однако, в 2015 году дальнейшая эскалация «четвертой мировой» натолкнулась на неожиданное сопротивление возрождающейся России. Начало Сирийской операции стала большим разочарованием неоконов и стоящих за ними сил. А избрание Трампа поставило под удар всю тщательно собираемую все послевоенные десятилетия конфигурацию «нового мирового порядка».

И вот теперь мы приходим к тому с чего начали: планам большой войны, которые в своих мозговых центрах разрабатывают силы, уже осуществившие в ХХ - ХХI вв. две мировые, одну Холодную, и Ближневосточную войну, как начальную фазу новой мировой войны.

Не будем себя обманывать. Этим силам безразлична как судьба Америки, так и Европы, так и их народов. Их единственная цель – деньги и власть. Причём власть тотальная.

А чтобы понять глубины их идеологии, стоит прислушаться к учению крестного отца неоконов – Лео Штраусу (о неоконах и Лео Штраусе нам уже приходилось писать)…

Вкратце эту идеологию можно было бы сформулировать так: используя религиозные чувства людей (как наиболее глубинные из человеческих эмоций), исламских фанатиков (ИГИЛ*), технологии оранжевых революций, пограничные конфликты (Иран-Израиль, Пакистан-Индия итд), вызвать ситуацию глобального хаоса, взрыва, в котором христианская, исламская, китайская (а также индийская, иранская) цивилизации взаимно ослабят или вовсе уничтожат друг друга, после чего прийти и овладеть тем, что остается от мира.

Если подобные планы кажутся безумием, то увы, придётся признать, что именно в таком безумном мире мы сегодня и вынуждены существовать.

И на фоне такого положения вещей предстоящие выборы в Конгресс США (6-го ноября) и встреча Трампа с Путиным в Париже (11 ноября), в день, считающийся окончанием Первой мировой войны, обретают поистине историческое значение…