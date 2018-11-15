Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Взгляд
28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
Перейти а раздел…

Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...

Россия – последний оплот свободы слова

Андрей Бабицкий, журналист
У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...

Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:При жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе погиб человек
          Путин объяснил причину инцидента в Керченском проливеСтало известно об отправлении корабля ВМФ России в Азовское мореВ Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с ПутинымГенерал МВД прокомментировал массовое лжеминирование в Москве
          Захарова предложила Таллину три варианта для повышения собственной узнаваемостиЗадержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ заключен под арестГлавред «Дождя» извинилась перед Сергеем Брилевым за ложьНазвана самая популярная порода кошек у россиян
          Константинополь оправдался за роспуск русской архиепископии в ЕвропеВ Совфеде дали оценку просьбам Украины о базе СШАУкраина обвинила Россию в захвате кораблей в международных водахРоссийский банк объяснил данные о кредите африканской стране в 12 млрд долларов

          Главная тема


          Россия создает замену устаревшим украинским самолетам

          вместе на сцене


          Канделаки объяснила, почему Нурмагомедов отказался к ней прикасаться

          европейская реакция


          В Словакии оценили инцидент в Керченском проливе: Украина уже обманывала

          угрозы полномасштабной войны


          Порошенко сравнили с кричащим «Волки, волки!» мальчиком

          Видео

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          королевский роман


          В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

          происки сбу


          Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Михаил Ковалев

          Как Тунгусский метеорит готов помочь России

          Михаил Ковалев
          политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
          		28 ноября 2018, 16:01

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Приходилось ли вам ранее видеть карту бомбардировок России метеоритами? Хотя бы вот этот список и фото самых крупных ударных кратеров. Спойлер для жителей Москвы и Московской области: ближайшие «вмятины» от падения метеоритов находятся на территории Калужской области (воронка размером 15 км в диаметре) и Нижегородской области (воронка диаметром целых 80 км).

          Всего жизнь на Земле больше 50 раз пережила частичную гибель только по причине столкновений с крупными гостями из космоса. Например, кратер Чиксулубского (на территории современной Мексики) метеорита составляет в диаметре 180 (!) км. Именно этот метеорит считается убийцей динозавров, изменившим климат через последовавшие землетрясения, цунами, извержения вулканов и пожары.

          Кратер Садбери (Канада) диаметром 250 (!) км образован после удара, который, как считают, пробил земную кору до самой мантии и раскидал горы на 800 км. Америке в целом прилетело нормально так – возможно, Бог сердился уже тогда на будущую «империю добра».

          Пытаясь осознать все это, понимаешь, как же здорово, что внезапно обнаруженный в октябре 2015 года 600-метровый астероид Хэллоуин (по очертаниям похожий на череп) пролетел мимо нас.

          И очень хорошо, что в 2013 году внезапный Челябинский метеорит оказался лишь крошкой размером 19 м, хотя и летел со скоростью 64 тыс. км/ч. Взрыв на высоте 30–50 км (мощностью от 470 до 570 килотонн в тротиловом эквиваленте, или 20–30 Хиросим) и, слава богу, меньше 2 тыс. пострадавших лишь от выбитых ударной волной стекол.

          Фото: Валерий Корчин, Владимир Медведев/ТАСС

          Реально страшно было в 1908 году при падении Тунгусского метеорита в сибирскую тайгу. Взрыв в атмосфере Тунгусского метеорита повалил 80 млн деревьев на площади 2150 кв. км (Москва плюс Новая Москва в сумме занимают 2500 кв. км). Любопытно, что до сих пор непонятно, что именно прилетало и где конкретно упало (если упало), – спорят до сих пор.

          Между Тунгусским и Челябинским в гости прилетал еще Царевский (1922 год, Волгоградская область), Первомайский (1933 год, Владимирская область), Сихотэ-Алиньский (1947 год, Приморский край), Кунашакский (1949 год, Челябинская область), Омолонский (1981 год, Магаданская область), Витимский (2002 год, Иркутская область) и Угловский (2007 год, Алтайский край).

          Земля каждый день находится под обстрелом, даже далекие от науки люди слышат в новостях анонсы эффектных метеоритных дождей на небе. Хорошая новость – человечеству пока очень-очень везет, на наш век глобальной катастрофы, тьфу-тьфу, пока не было. Но есть один неприятный момент – некоторые опасные объекты могут быть обнаружены буквально всего за несколько часов до вероятного падения. И еще неприятнее – объекты диаметром меньше 100 м очень сложно зафиксировать.

          Прилетает внезапно в следующий раз (а это может быть в любую секунду, в любое время суток, даже пока мы читаем эти строки) глыба в пять раз больше Челябинского метеорита (100 м против 19 м) и падает не в воду, а куда не надо падать.

          Даже при желании сбить его не мы сможем, потому что скорость наших противоракет А-135/А-235 в несколько раз меньше. Не на проценты, а в разы. Бой орла и черепахи, при котором черепаха успеет только крикнуть «ой!».

          Самый знаменитый современный популяризатор науки Стивен Хокинг (1942–2018) в своей последней книге «Короткие ответы на большие вопросы» утверждает, что столкновение с крупным астероидом и гибель планеты в любом случае неизбежна. И защиты от этого нет и не будет. Поэтому придется только сваливать на другие планеты. Уровень нынешних технологий не позволяет ни свалить куда-то, ни отбиться. У человечества нет никаких технологий защиты. Ни у США, ни у России, ни у секретного мирового правительства. Есть только теоретические идеи.

          Даже если серьезную угрозу ученые увидят заранее (насколько заранее, это еще большой вопрос), то мы просто не успеем что-то создать для защиты. Хотя угрозы астероидов признаны на серьезном уровне и угроза общая, сплочения землян не наблюдается.

          Вместо этого американцы озабочены лидерством в военном освоении космоса – планируется выделить 13 млрд долларов на Военно-космические силы, включая дополнительный наем 13 тыс. специалистов.

          Какие астероиды, если дан приказ противостоять России и Китаю!

          Так проблему не решить от слова «никогда» и будь что будет. Легче пережить осознание бессилия верующим (значит, так надо, библейские Содом и Гоморра тоже были уничтожены астероидом) и... русским.

          «Ну а вдруг не упадет при нашей жизни?!» – в нашем противоречивом характере одновременно врожден и фатализм, и надежда на «пронесет».

          Если верить, что ядерной войны не будет, а вместо нее новая гонка вооружений и холодная война – 2, то шансов больше у того, кто богаче и циничнее. Прошлая «ничья» – перемирие с Западом – привела к развалу СССР. В этот раз можно надеяться на противоречия между странами Запада, на надрыв западных элит внутренними проблемами, на нашу выносливость и вообще доллар скоро рухнет?! А если нет?

          Знаем по себе что русские не сдаются, но когда же наконец откроется второй фронт? И речь не о Китае, на борьбу с которым Америка может отвлечься и подзабыть о нас. Долгожданный второй фронт – это работа нашей «мягкой силы», способной решать важные задачи обходными путями, когда официальный парадный вход для русских заблокирован. Что тебе снится, крейсер «Мягкая сила», в час, когда утро встает над землей?

          Пришло время разбудить десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе. У русских нет конфликта с обычными людьми на Западе, к обычным людям и надо обращаться напрямую. Без правительств и политиков, минуя пропаганду, на уровне «люди к людям».

          Важно на старте точно сформулировать задачу: ошибочно искать тех, кто за Россию, – нам пригодятся «союзники по интересам», с общими взглядами на конкретные темы. Вместо категоричного «нет, ни в коем случае», когда речь заходит о русских, нас устраивает фиксация на своем интересе в сознании людей: «Да, я знаю, что у русских есть большие недостатки. Но! По важной лично для меня теме я с ними на одной стороне».

          Для охвата миллионов союзников потребуются наладить связи по широкому кругу тем, от банальных до уникальных: культурных, бескультурных, деловых, научных, социальных, религиозных, креативных, инженерных, исторических, экологических, музыкальных, спортивных, туристических, молодежных, литературных, волонтерских, геймерских и прочих. Ищем потенциальные темы для союзов и оцениваем масштаб людей вокруг этих тем в разных странах, узнаем, кто и сколько в нашей стране этим интересуется, с кем они за рубежом дружат или хотели бы дружить, составляем вместе план, как укрепить и развить эту дружбу по интересам.

          Скорее всего, эта информация уже давно собрана фанатами и профессионалами в своих областях, но никто за ней не обращался и не рассматривал как систему.

          Как работает схема «союзники по интересам» на полную мощность, мы впервые увидели на родном чемпионате мира по футболу – для увлеченных праздником футбола временно становятся не важны споры о политике, международных конфликтах, оттенках демократии, правах человека, гендерных балансах, свободе меньшинств, феминизме и сексуальных предпочтениях.

          Не говори о конфликтных и спорных темах, сфокусируйся на общих интересах – и все будут довольны! Так и произошло на чемпионате, когда иностранцы сильно удивились разнице между пропагандой против России и реальными замечательными нами.

          Тема астероидной угрозы в данном случае была выбрана как небанальный и неожиданный пример народной дипломатии, на которую уже есть готовый спрос. Миллионы людей на Западе, в том числе известных, озабочены угрозой из космоса – а значит, они наши потенциальные «союзники по интересам». Тем более что мы на официальном уровне за сотрудничество по теме астероидной угрозы, в отличие от заокеанских товарищей.

          На контрасте «хороших» и «плохих» мы здесь в роли красавчиков.

          Не забудем и о символизме – тема астероидов очень русская: два самых впечатляющих последних привета из космоса наши (Тунгусский и Челябинский). День падения нашего Тунгусского метеорита официально признан ООН как День астероида в 2016 году. Тогда же были озвучены цели и призывы к объединению всего мира перед лицом угрозы из космоса.

          Добились этого энтузиасты, один из инициаторов – Брайан Мэй – лохматый гитарист культовой группы Queen. Необходимость объединения человечества перед угрозой подчеркивается неправительственной инициативой Asteroidday. Сотни известных людей, включая американских астронавтов, уже выступили в поддержку.

          Из наших там великий космонавт Алексей Леонов, которому в следующем году будет 85 лет. Маловато. Где наши космонавты, где миллион народных подписей от русских в поддержку? Пусть этот праздник чужой, можно присоединиться выгодно в самое ближайшее время.

          30 июня 2019 года состоится не просто третий юбилейный День астероида, а целых 111 лет со дня падения Тунгусского метеорита. Отличный повод с красивой датой напомнить всем подробности и подлить масла в огонь. Новости, фильмы, выступления ученых – все это будут с интересом смотреть и читать. Пригласить на туристические и прочие туры тысячи иностранцев в Сибирь к месту падения.

          В качестве разогрева до этого 15 февраля 2019 года будет шестилетие с момента падения Челябинского метеорита. Можно устроить большую международную программу. Новости, фильмы, выступления ученых – все это будут с интересом смотреть и читать. Пригласить иностранных гостей. Поднять тему сотрудничества против общих угроз на международном уровне. С трибун это сделают официальные лица, далее по своим каналам передадут участники народной дипломатии.

          На контрасте «хороших» и «плохих» мы здесь в роли красавчиков.

          Качать тему угрозы астероидов на впечатлительную аудиторию – одно удовольствие. На липкий страх невидимой кары работают регулярные космические новости в СМИ и творческое наследие Голливуда (сразу вспоминается «Армагеддон» и «Столкновение с бездной»).

          Многие скажут, да какая сейчас «мягкая сила», посмотрите, что творится и сколько проблем внутренних. Но глобальная конкуренция стран не дает нам отсрочку, пока мы решим другие дела. Выстраивание долгосрочных горизонтальных связей с миллионами людей на Западе отвечает стратегическим интересам страны.

          Надеемся, российская «мягкая сила» проснется и разбудит миллионы «союзников по интересам» уже в 2019 году.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Россия – последний оплот свободы слова

          Андрей Бабицкий, журналист
          У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...

          Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

          Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
          Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

          США вкладываются в войну, чтобы не умереть

          Дмитрий Родионов, политолог
          Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Атака на религию идет по всему миру

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
          Обсуждение: 31 комментарий

          Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

          Антон Крылов, журналист
          В том, что кто-то из-за «украинского вопроса» не может читать Захара Прилепина или слушать «Океан Эльзы», виноваты не Прилепин и Вакарчук. Но между БГ и вышеупомянутыми авторами есть одно серьёзное различие. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          Дмитрий Дабб, кинокритик
          Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. Тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............