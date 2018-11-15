Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Приходилось ли вам ранее видеть карту бомбардировок России метеоритами? Хотя бы вот этот список и фото самых крупных ударных кратеров. Спойлер для жителей Москвы и Московской области: ближайшие «вмятины» от падения метеоритов находятся на территории Калужской области (воронка размером 15 км в диаметре) и Нижегородской области (воронка диаметром целых 80 км).

Всего жизнь на Земле больше 50 раз пережила частичную гибель только по причине столкновений с крупными гостями из космоса. Например, кратер Чиксулубского (на территории современной Мексики) метеорита составляет в диаметре 180 (!) км. Именно этот метеорит считается убийцей динозавров, изменившим климат через последовавшие землетрясения, цунами, извержения вулканов и пожары.

Кратер Садбери (Канада) диаметром 250 (!) км образован после удара, который, как считают, пробил земную кору до самой мантии и раскидал горы на 800 км. Америке в целом прилетело нормально так – возможно, Бог сердился уже тогда на будущую «империю добра».

Пытаясь осознать все это, понимаешь, как же здорово, что внезапно обнаруженный в октябре 2015 года 600-метровый астероид Хэллоуин (по очертаниям похожий на череп) пролетел мимо нас.

И очень хорошо, что в 2013 году внезапный Челябинский метеорит оказался лишь крошкой размером 19 м, хотя и летел со скоростью 64 тыс. км/ч. Взрыв на высоте 30–50 км (мощностью от 470 до 570 килотонн в тротиловом эквиваленте, или 20–30 Хиросим) и, слава богу, меньше 2 тыс. пострадавших лишь от выбитых ударной волной стекол.

Реально страшно было в 1908 году при падении Тунгусского метеорита в сибирскую тайгу. Взрыв в атмосфере Тунгусского метеорита повалил 80 млн деревьев на площади 2150 кв. км (Москва плюс Новая Москва в сумме занимают 2500 кв. км). Любопытно, что до сих пор непонятно, что именно прилетало и где конкретно упало (если упало), – спорят до сих пор.

Между Тунгусским и Челябинским в гости прилетал еще Царевский (1922 год, Волгоградская область), Первомайский (1933 год, Владимирская область), Сихотэ-Алиньский (1947 год, Приморский край), Кунашакский (1949 год, Челябинская область), Омолонский (1981 год, Магаданская область), Витимский (2002 год, Иркутская область) и Угловский (2007 год, Алтайский край).

Земля каждый день находится под обстрелом, даже далекие от науки люди слышат в новостях анонсы эффектных метеоритных дождей на небе. Хорошая новость – человечеству пока очень-очень везет, на наш век глобальной катастрофы, тьфу-тьфу, пока не было. Но есть один неприятный момент – некоторые опасные объекты могут быть обнаружены буквально всего за несколько часов до вероятного падения. И еще неприятнее – объекты диаметром меньше 100 м очень сложно зафиксировать.

Прилетает внезапно в следующий раз (а это может быть в любую секунду, в любое время суток, даже пока мы читаем эти строки) глыба в пять раз больше Челябинского метеорита (100 м против 19 м) и падает не в воду, а куда не надо падать.

Даже при желании сбить его не мы сможем, потому что скорость наших противоракет А-135/А-235 в несколько раз меньше. Не на проценты, а в разы. Бой орла и черепахи, при котором черепаха успеет только крикнуть «ой!».

Самый знаменитый современный популяризатор науки Стивен Хокинг (1942–2018) в своей последней книге «Короткие ответы на большие вопросы» утверждает, что столкновение с крупным астероидом и гибель планеты в любом случае неизбежна. И защиты от этого нет и не будет. Поэтому придется только сваливать на другие планеты. Уровень нынешних технологий не позволяет ни свалить куда-то, ни отбиться. У человечества нет никаких технологий защиты. Ни у США, ни у России, ни у секретного мирового правительства. Есть только теоретические идеи.

Даже если серьезную угрозу ученые увидят заранее (насколько заранее, это еще большой вопрос), то мы просто не успеем что-то создать для защиты. Хотя угрозы астероидов признаны на серьезном уровне и угроза общая, сплочения землян не наблюдается.

Вместо этого американцы озабочены лидерством в военном освоении космоса – планируется выделить 13 млрд долларов на Военно-космические силы, включая дополнительный наем 13 тыс. специалистов.

Какие астероиды, если дан приказ противостоять России и Китаю!

Так проблему не решить от слова «никогда» и будь что будет. Легче пережить осознание бессилия верующим (значит, так надо, библейские Содом и Гоморра тоже были уничтожены астероидом) и... русским.

«Ну а вдруг не упадет при нашей жизни?!» – в нашем противоречивом характере одновременно врожден и фатализм, и надежда на «пронесет».

Если верить, что ядерной войны не будет, а вместо нее новая гонка вооружений и холодная война – 2, то шансов больше у того, кто богаче и циничнее. Прошлая «ничья» – перемирие с Западом – привела к развалу СССР. В этот раз можно надеяться на противоречия между странами Запада, на надрыв западных элит внутренними проблемами, на нашу выносливость и вообще доллар скоро рухнет?! А если нет?

Знаем по себе что русские не сдаются, но когда же наконец откроется второй фронт? И речь не о Китае, на борьбу с которым Америка может отвлечься и подзабыть о нас. Долгожданный второй фронт – это работа нашей «мягкой силы», способной решать важные задачи обходными путями, когда официальный парадный вход для русских заблокирован. Что тебе снится, крейсер «Мягкая сила», в час, когда утро встает над землей?

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Пришло время разбудить десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе. У русских нет конфликта с обычными людьми на Западе, к обычным людям и надо обращаться напрямую. Без правительств и политиков, минуя пропаганду, на уровне «люди к людям».

Важно на старте точно сформулировать задачу: ошибочно искать тех, кто за Россию, – нам пригодятся «союзники по интересам», с общими взглядами на конкретные темы. Вместо категоричного «нет, ни в коем случае», когда речь заходит о русских, нас устраивает фиксация на своем интересе в сознании людей: «Да, я знаю, что у русских есть большие недостатки. Но! По важной лично для меня теме я с ними на одной стороне».

Для охвата миллионов союзников потребуются наладить связи по широкому кругу тем, от банальных до уникальных: культурных, бескультурных, деловых, научных, социальных, религиозных, креативных, инженерных, исторических, экологических, музыкальных, спортивных, туристических, молодежных, литературных, волонтерских, геймерских и прочих. Ищем потенциальные темы для союзов и оцениваем масштаб людей вокруг этих тем в разных странах, узнаем, кто и сколько в нашей стране этим интересуется, с кем они за рубежом дружат или хотели бы дружить, составляем вместе план, как укрепить и развить эту дружбу по интересам.

Скорее всего, эта информация уже давно собрана фанатами и профессионалами в своих областях, но никто за ней не обращался и не рассматривал как систему.

Как работает схема «союзники по интересам» на полную мощность, мы впервые увидели на родном чемпионате мира по футболу – для увлеченных праздником футбола временно становятся не важны споры о политике, международных конфликтах, оттенках демократии, правах человека, гендерных балансах, свободе меньшинств, феминизме и сексуальных предпочтениях.

Не говори о конфликтных и спорных темах, сфокусируйся на общих интересах – и все будут довольны! Так и произошло на чемпионате, когда иностранцы сильно удивились разнице между пропагандой против России и реальными замечательными нами.

Тема астероидной угрозы в данном случае была выбрана как небанальный и неожиданный пример народной дипломатии, на которую уже есть готовый спрос. Миллионы людей на Западе, в том числе известных, озабочены угрозой из космоса – а значит, они наши потенциальные «союзники по интересам». Тем более что мы на официальном уровне за сотрудничество по теме астероидной угрозы, в отличие от заокеанских товарищей.

На контрасте «хороших» и «плохих» мы здесь в роли красавчиков.

Не забудем и о символизме – тема астероидов очень русская: два самых впечатляющих последних привета из космоса наши (Тунгусский и Челябинский). День падения нашего Тунгусского метеорита официально признан ООН как День астероида в 2016 году. Тогда же были озвучены цели и призывы к объединению всего мира перед лицом угрозы из космоса.

Добились этого энтузиасты, один из инициаторов – Брайан Мэй – лохматый гитарист культовой группы Queen. Необходимость объединения человечества перед угрозой подчеркивается неправительственной инициативой Asteroidday . Сотни известных людей, включая американских астронавтов, уже выступили в поддержку.

Из наших там великий космонавт Алексей Леонов, которому в следующем году будет 85 лет. Маловато. Где наши космонавты, где миллион народных подписей от русских в поддержку? Пусть этот праздник чужой, можно присоединиться выгодно в самое ближайшее время.

30 июня 2019 года состоится не просто третий юбилейный День астероида, а целых 111 лет со дня падения Тунгусского метеорита. Отличный повод с красивой датой напомнить всем подробности и подлить масла в огонь. Новости, фильмы, выступления ученых – все это будут с интересом смотреть и читать. Пригласить на туристические и прочие туры тысячи иностранцев в Сибирь к месту падения.

В качестве разогрева до этого 15 февраля 2019 года будет шестилетие с момента падения Челябинского метеорита. Можно устроить большую международную программу. Новости, фильмы, выступления ученых – все это будут с интересом смотреть и читать. Пригласить иностранных гостей. Поднять тему сотрудничества против общих угроз на международном уровне. С трибун это сделают официальные лица, далее по своим каналам передадут участники народной дипломатии.

На контрасте «хороших» и «плохих» мы здесь в роли красавчиков.

Качать тему угрозы астероидов на впечатлительную аудиторию – одно удовольствие. На липкий страх невидимой кары работают регулярные космические новости в СМИ и творческое наследие Голливуда (сразу вспоминается «Армагеддон» и «Столкновение с бездной»).

Многие скажут, да какая сейчас «мягкая сила», посмотрите, что творится и сколько проблем внутренних. Но глобальная конкуренция стран не дает нам отсрочку, пока мы решим другие дела. Выстраивание долгосрочных горизонтальных связей с миллионами людей на Западе отвечает стратегическим интересам страны.

Надеемся, российская «мягкая сила» проснется и разбудит миллионы «союзников по интересам» уже в 2019 году.