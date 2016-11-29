Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

Мы часто говорим о том, что Россия находится в информационной блокаде и было бы круто ухитриться ее пробить. Рассказать не враждебным элитам, а обычным людям, какие мы тут хорошие. Но монополия западных СМИ оставляет нам немного шансов на успех.

А что если поменять подход и сосредоточиться на создании беспроигрышной идеи? Идеи, вызывающей такое количество положительных эмоций, что ее не смогут остановить никакие блокады, цензуры и дискредитации. Идеи выше любых политических и идеологических разногласий. И, наконец, идеи, которая принесет реальную пользу.

Но что мы можем дать Западу, у которого вроде бы все есть?

Погодите, неужели речь опять о коммунизме? В этой попытке обойдемся без него.

Итак, нас с возрастающей частотой кошмарят последствиями глобального потепления. Необратимыми из-за повышения температуры на 2 градуса Цельсия могут стать такие процессы, как таяние вечной мерзлоты и арктического морского льда, выброс метангидратов со дна океана, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария.

К страшилкам ученых с недавних пор присоединились официальные власти: Минприроды России опубликовало госдоклад «Об охране окружающей среды в 2017 году», в котором сказано, что в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле.

Среди способов попытаться остановить смертоносный парник ученые призывают «не только снизить выбросы парниковых газов, но и активно забирать углекислый газ из атмосферы с помощью интенсивного выращивания лесов и специальных технологий улавливания и переработки CO2».

Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Чтобы два раза не вставать.

Какую логику мы хотели бы в таком случае увидеть в голове обывателя за рубежом?

«Так, русские бросились сажать лес. Если русские сажают лес, чтобы спасти климат планеты, то получается, русские спасают и нас тоже. Люди, которые спасают всех, наверное, не могут быть плохими. Люди, которые за экологию, не могут быть плохими. С людьми, которые спасают климат, надо дружить, а не враждовать. Если они вдруг плохие, то за лес им можно многое простить. Если русские спасают всех нас, то у них есть моральное право на свою позицию и аргументы в спорах». Подобный результат был бы идеален.

«Русский – это дерево» или «русский – это лес» – идеально добиться такой новой ассоциации у граждан других стран.

Западная пропаганда получает контратаку в самое незащищенное место – тренд на экологию, который Запад присвоил себе. Западная пропаганда может как угодно атаковать эту идею, но русские сажают лес в интересах всех людей, и это будет наглядным фактом.

Насколько для России близка подобная идея? Ее можно назвать почти архетипичной, вспомнив программу-минимум для мужика – «сын, дом, дерево». Традиция есть.

Осталось превратить традицию в нечто масштабное. Представим, что сажать лес становится национальным хобби. По торжественным поводам и просто для души, личностного роста или морального очищения. Вокруг темы начинается деятельность большого числа волонтеров и добровольцев. Для миллионов наших сограждан высадка зеленых насаждений становится регулярной необходимостью самовыражения. Участие в «зеленой» теме всячески социально одобряется и становится обязательным пунктом для публичных лиц и политической карьеры.

«Скажи, сколько ты посадил деревьев, и я скажу, кто ты». Кто хочет/имеет возможность сажает лично, кому некогда – жертвует деньги на посадки и потом получает отчет.

Подсчитаем простую выгоду от такой идеальной картины будущего на пальцах:

– Улучшаем экологию.

– Делаем города максимально зелеными. Например, в Москве есть городская программа «Миллион деревьев». По их статистике, за последние восемь лет в столице высажено свыше полумиллиона деревьев и более 4 млн кустарников. Подобные программы должны быть в каждом регионе и городе.

– Мы все становимся лучше. Взаимная любовь с природой сделает нас самих чище и благороднее.

– Показываем позитивный пример детям и подросткам. Бесценно в эпоху гаджетов.

– Улучшаем отношение к России за рубежом. Тема неполитическая, семейная, человечная, эмоциональная и понятная самому обычному человеку в любой стране.

– В каком-то смысле возвращаем долг земле и природе.

Но насколько вообще такой романтический порыв согласуется с позицией государства?

Российский лес составляет самую крупную часть «легких» планеты, только мы это никогда не подчеркивали из скромности. Каждые пять лет структура при ООН оценивает состояние и анализ изменения мировых лесов среди 234 стран.

Согласно последнему исследование 2015 года, топ-5 самых богатых лесом стран возглавляет Россия, имеющая на своей территории 20% всех мировых лесов. Далее Бразилия с 12%, Канада – 9%, США – 8% и Китай – 5%.

Ежегодно в мире вырубается 13 млн га леса, а вырастает только 6 млн. То есть отрицательный баланс накапливается на минус 7 млн га в год. Вот она, глобальная пробоина: с каждым годом леса меньше – климат ухудшается.

Что обо всем этом думают наши власти? Они думают, что пора принимать активные меры.

По разным оценкам, площадь российских лесов примерно 800 млн га. Средняя плотность деревьев на гектар – примерно 700 (в молодых лесах – больше). Ежегодно в России вырубается около 1,2 млн га лесов, и, к сожалению, 800 тыс. – дело рук браконьеров. Проблема сама по себе существует и требует реакции от власти.

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В майском суперуказе Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» есть пункт «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений».

Этим летом ужесточили федеральное законодательство с требованием высаживать ровно столько леса, сколько вырубили. Новый министр природных ресурсов (ранее один из самых успешных губернаторов) Дмитрий Кобылкин в интервью говорит об усилении борьбы с браконьерством, мониторинге лесного фонда из космоса, создании семенных центров и питомников по всей территории России, возвращении эффективной в 1960–1970-е годы системы лесничеств и прочих новациях.

За лесом присматривает спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов и экологическое крыло ОНФ. Общероссийский народный фронт недавно предложил ввести госмонополию на экспорт леса, чтобы остановить нелегальный поток за рубеж, в первую очередь в Китай. Недополученные доходы государства от нынешнего положения вещей в ОНФ оценивают в 1 трлн рублей. В числе прочих мер предлагается весь круглый лес на этапе рубки снабжать чипами, а информацию о том, кто и где провел рубку, восстановил ли лес, вносить в единую базу, действующую по технологии блокчейн.

Видение романтиков гражданского общества и государства совпадает, поэтому возможен взаимовыгодный союз усилий.

Сделаем это эффектно.

Национальный проект можно начинать уже весной. Пока же заняться подготовкой общественного мнения и пропагандой за рубежом. Кстати, насчет пропаганды. Нам часто не хватает внешнего эффекта на публику. Ложная скромность в эпоху постправды. То, что мы делаем как обычную работу, можно и даже нужно изображать событием, а если присмотреться, то и подвигом. Отвечать Западу по-голливудски и при этом говорить правду и ничего, кроме правды (хотя это и не по-голливудски).

Все за лопаты? Да пребудет с нами зеленая «мягкая сила»!