С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

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Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Россиянин украинского происхождения Александр Прокопчук оказался в двух шагах от должности «главного копа Земли»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

Андрей Бабицкий, журналист
Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Андрей Бабицкий

          С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 20 ноября 2018, 17:31

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          Галина Васильевна была позитивным и приятным в общении человеком – открытым, приветливым, вдумчивым, нисколько не заносчивым и воспринимавшим нас, журналистов, как своих друзей и союзников. С ней было легко как работать, так и поддерживать приятельские отношения.

          Свою депутатскую и правозащитную деятельность она считала крайне важной и подготовленные ею законопроекты пробивала – далеко не всегда успешно – с завидной настойчивостью.

          Из не подлежащих сомнению ее личных достижений я назову создание комитета «Забытый полк», который занимался поиском и вызволением российских военнослужащих из чеченского плена и освобождение заложников. Ее помощник Слава Измайлов, майор в отставке, с которым я познакомился в Чечне и много лет поддерживал рабочие отношения, сумел вернуть более 200 российских военнослужащих.

          Совершенно очевидно, что без фантастической энергии Старовойтовой эта инициатива была бы куда менее успешна.

          Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров.

          Фото: Борис Бабанов/РИА «Новости»

          Этнопсихолог по образованию, она считалась признанным экспертом по межнациональным отношениям. Действительно, в ее активе значатся полевые работы по изучению Абхазии и Карабаха. В Армении она была настолько популярна, что именно там, выдвинув свою кандидатуру в депутаты Верховного Совета СССР, она получила фантастическую поддержку избирателей, отдавших ей 71 процент голосов.

          Но в целом именно демократические силы и Галина Васильевна как один из самых заметных и деятельных лидеров несут всю полноту ответственности за то, что Россия оказалась фактически на грани распада.

          Именно демократы поддерживали все этносепаратистские движения и силы, которые расцвели пышным цветом в национальных субъектах Федерации в начале 90-х годов прошлого века. Ельцинская формула «берите суверенитета, сколько сможете проглотить» точно выражала позицию демократов по этому крайне болезненному вопросу.

          Старовойтова демонстрировала удивительную слепоту, когда дело касалось тонкой материи межнациональных противоречий.

          Я помню, как мы сидели в Верховном Совете после ее поездки в Грузию, где она встречалась со Звиадом Гамсахурдией, чтобы выразить ему свою полную и безоговорочную поддержку. «Как же вы можете, Галина Васильевна, – спросил ее я, – ведь он же натуральный нацист?» Не помню, что она ответила, но точно не стала возражать, а внимательно выслушала мои аргументы.

          Тем не менее, изменить свой глобальный подход она была не в состоянии, поскольку в этом случае ей бы пришлось признать, что этнонациональные движения были вовсе не инструментом прогресса и демократизации, уничтожавшим все отжившие формы общественного быта, а тараном, разрушившим при поддержке Запада сначала советское государство, а потом чуть было не уничтожившим и Россию.

          При этом этносепаратистские силы, бравшие власть в бывших союзных республиках, организовывали резню, травлю и изгнание русских. Здесь, мне кажется, очень уместно вспомнить о событиях 1991 года в Таджикистане.

          Тогда исламисты, добиваясь отставки главы республики, организовали массовый митинг в центре Душанбе. К митинговавшим со словами поддержки прилетел Анатолий Собчак, произнесший тогда знаменитую свою фразу: «Здесь нет русских, здесь все коммунисты».

          Фактически это был карт-бланш на убийства, изнасилования, грабежи русских, которые, после того, как исламисты взяли под свой контроль Душанбе, приобрели массовый характер.

          Ненависть к коммунистической эпохе и намерение демонтировать прошлое до последнего винтика довели этих людей до такого умопомрачения, что заложниками их политических концепций стали миллионы русских, брошенных за пределами России, да и сама Россия тоже.

          Они полагали, что русские – это анахронизм, рудимент коммунистической системы, мешающий прогрессивным национальным правительствам проводить демократические реформы по западным рецептам. И, кстати, резня русских в Чечне – это ведь тоже неизбежное следствие сделанной демократами ставки на безудержную суверенизацию.

          В этом отношении наши сегодняшние либеральные сограждане ничуть не изменили своих взглядов на проблему.

          Пять лет назад весь либеральный лагерь приветствовал революцию достоинства на Украине, отрицая нацистский подтекст этих событий. Некоторые и сегодня с упорством, достойным лучшего применения, продолжают утверждать, что фашизма на Украине нет. Другие же считают, что ультрарадикалов вполне можно использовать как временных союзников, чтобы расчищать завалы на пути евроинтеграции.

          Старовойтова была не просто внутри этого тренда, она в значительной степени его формировала.

          Ей принадлежит законодательная инициатива ввести в стране практику люстрации бывших членов КПСС и сотрудников органов безопасности СССР. Аналогичный законопроект она дважды подавала в Верховный Совет. К счастью, он не прошел.

          Если бы удалось ввести механизм ограничений на профессиональную деятельность по политическому признаку, то это вполне могло стать причиной массовых гражданских столкновений. Так что этого греха на совести Галины Васильевны нет.

          Жаль, что те времена рекрутировали в ряды разрушителей всего, к чему прикасалась их рука, людей несомненно порядочных, умных, думающих о лучшей доле для своей страны. Но так было.


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