У России и Израиля схожие цели

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6 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Украина придумала новый газовый долг для России Фото: Aксель Шмидт/РИА «Новости»
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Что может зенитка С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских зениток, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
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Антон Крылов, журналист
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Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
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          Цви Маген

          У России и Израиля схожие цели

          Цви Маген
          старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
          		 6 октября 2018, 10:40

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          Уничтожение сирийцами российского Ил-20 в ночь на 17 сентября 2018 года – трагическое происшествие, ставшее одним из самых трудных испытаний для отношений России и Израиля, по крайней мере, с начала российского военного присутствия в Сирии. Отражая израильскую атаку в районе Латакии, сирийский зенитно-ракетный комплекс С-200 подбил российский разведывательный самолет, который упал в море, унеся жизни 15 человек. Хотя ошибку при идентификации самолета допустила Сирия, Россия предпочла обвинить в этом инциденте Израиль.

          Российское министерство обороны сформулировало официальную версию для СМИ, в которой Израиль обвиняется в «безответственности» и «провокации», а также в том, что израильский F-16 «прятался» за российским Ил-20. Израиль выразил соболезнования за гибель российских военнослужащих, однако прямо возложил ответственность на Сирию, которая сбила самолет (а это произошло в то самое время, когда израильские самолеты уже вернулись на израильскую территорию) и на Иран, активно действующий на сирийской территории.

          Доказательства этой версии были приведены в детальном докладе, который предоставил командующий израильскими военно-воздушными силами генерал-майор Амикам Норкин во время своего визита в Москву. Вскоре, однако, российское министерство обороны выступило с собственным изложением фактов, дополненным видеопрезентацией. Это выступление последовало вслед за оповещением о передаче Сирии систем С-300.

          С начала гражданской войны в Сирии и Россия, и Израиль имели дело с очень деликатными вещами, пытаясь совместить свои интересы и политические реалии, которые далеко не всегда находятся под их контролем. За все годы сирийского кризиса Израиль последовательно стремился не препятствовать российским стратегическим планам. Израиль оставался на позиции невмешательства в дела Сирии, в то время как другие страны вошли в эту страну, преследуя собственные политические интересы.

          Тем не менее, иранские стратегические планы в отношении Сирии и военная активность Тегерана, с точки зрения Израиля, были красной чертой, после пересечения которой оставаться в стороне было просто невозможно. Израиль ясно дал понять, что единственный его интерес в Сирии – это предотвращение попыток превратить эту страну в плацдарм для военных действий против Израиля.

          Фото: Владимир Песня/РИА Новости

          Израиль предпринял определенные шаги для того, чтобы помешать осуществлению этого сценария. При этом он координировал свои действия с Россией. По данным ВВС Израиля, эта координация существовала и во время трагического инцидента 17 сентября.

          Представляется, что реакция Москвы отражает откровенное раздражение по поводу Израиля, который проводит свои военные операции неподалеку от расположения российских войск в Сирии. Более того, кажется, что российская военная верхушка стремилась снять вину с российских вооруженных сил в Сирии, так как они действуют в плотном сотрудничестве и взаимодействии с сирийскими ВВС и ПВО, и должны были вместе с ними предотвращать ошибки, подобные той, что случилась 17 сентября.

          Однако последующая российская реакция – и обещание российского министерства обороны поставить более совершенные системы С-300 в Сирию, и то, что похоже на начало выполнения этого обещания, – толкает Россию и Израиль на опасный путь. Это может свидетельствовать о том, что у России в этом кризисе есть более серьезная политическая мотивация. Российская реакция похожа на намерение, запустив нынешний кризис, использовать его для как средство для достижения своих целей – для смены правил игры в Сирии.

          Но Израилю также нежелательно менять свои приоритеты и стиль действий. Все еще актуальны причины, по которым он использует свою стратегию интенсивного применения ВВС против иранского присутствия в Сирии и против переправки оружия «Хезболле». Присутствие иранских вооруженных сил и контролируемых Ираном формирований создает взрывоопасную ситуацию в Сирии, и Израиль продолжит кампанию по прекращению иранского вмешательства в Сирии.

          Учитывая все это, поставки С-300 – если они произойдут на самом деле – мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти зенитно-ракетные комплексы, так как Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Стоит упомянуть, что Израиль уже более десяти лет готовился к действиям С-300 в Сирии и имеет системы вооружений, разработанные именно для того, чтобы противостоять этим ЗРК. Если дело дойдет до их применения, это может нанести ущерб репутации российских систем ПВО.

          Трагический инцидент с гибелью российского самолета должен послать сигнал российской стороне: передача более продвинутой системы ПВО Сирии, такой как С-300, увеличит риск для российских ВВС. Об этом свидетельствует плохая работа сирийских противовоздушных сил.

          Со своей стороны, израильская армия тщательно расследует инцидент, сделает все необходимые выводы и ограничит условия для атак в тех районах, где активно присутствуют российские военные. Армия Израиля будет действовать с огромной осторожностью по отношению к российской авиации, даже если она действует вблизи израильских авиационных маршрутов. Действия израильских ВВС в Сирии будут, по-видимому, находиться под гораздо большим контролем на политическом уровне.

          Возможно, будут внесены и некоторые изменения в действующие механизмы предотвращения инцидентов и трений, принимая в расчет риск того, что такие же предупреждения будут переданы сирийской системе противовоздушной обороны.

          Израиль заинтересован в хороших отношениях с Россией. Это подчеркивали израильские официальные лица и эксперты в области безопасности, представляющие весь политический спектр страны. Столь же маловероятно, что Россия заинтересована в нанесении ущерба отношениям с Израилем. У России и Израиля схожие цели и их интересы по-прежнему принципиально не расходятся ни в Сирии, ни за ее пределами.

          Это может позволить обеим странам преодолеть этот кризис с минимальными ограничениями свободы действий для Израиля и механизмов, позволяющих избежать взаимных трений. В идеале стороны вскоре найдут решение, более-менее основанное на уже действующих договоренностях в Сирии и за ее пределами.

          Текст написан в соавторстве с научным сотрудником Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива Верой Мишлен-Шапир


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