«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...

Почему приход Болсонару – плохая новость для России

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          Екатерина Ракитина

          «Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 30 октября 2018, 17:18

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          Восемьдесят лет назад, 30 октября 1938 года, на американской радиостанции CBS вышла в эфир постановка «Вторжение с Марса». Она была приурочена к Хеллоуину и представляла собой переработанную для радио версию «Войны миров» Герберта Уэллса.

          Сценарий написал Говард Кох, который через пять лет получит «Оскара» как соавтор легендарной «Касабланки», а еще через несколько лет попадет в черные списки Голливуда за симпатию к коммунистам. Режиссером постановки стал Орсон Уэллс, будущий автор фильма «Гражданин Кейн», признанного лучшим в истории кино; тогда Уэллсу было всего 23 года.

          Роман «Война миров» Говард Кох и Орсон Уэллс стилизовали под серию экстренных выпусков новостей и, чтобы приблизить действие к американскому слушателю, перенесли события на Восточное побережье США. Все начиналось с репортажа о падении неопознанного летающего объекта возле фермы в Гроверс-Милл, штат Нью-Джерси; далее следовали сообщения о тепловых лучах, нападении марсианских треножников на американские города, клубах ядовитого дыма над Нью-Йорком и т. д. – все как в литературном первоисточнике, включая внезапную гибель пришельцев от земного вируса.

          На следующий день газеты по всей Америке вышли с заголовками «Радиослушатели в панике из-за того, что приняли спектакль за настоящие новости»; «Радиофальшивка испугала народ США»; «США в ужасе из-за марсиан с радио» и т. п.

          Согласно газетам, многие переключились на постановку Орсона Уэллса, когда кончилась популярная программа на другом канале, и не услышали объявление о том, что в эфире радиоспектакль.

          Фото: Global Look Press

          Люди впадали в панику, метались по улицам, пытались бежать из городов, звонили в полицию с просьбой раздать противогазы и на электростанции, требуя отрубить энергию, чтобы марсиане не видели огней.

          В Индианаполисе женщина вбежала в церковь во время службы с криком: «Нью-Йорк разрушен! Настал конец света! Идите по домам и готовьтесь к смерти!». Ходили сухи о массовых нервных срывах и самоубийствах.

          На деле все было не совсем так.

          Группа жителей городка Гроверс-Милл, в котором, по сценарию Говарда Коха, высадились первые марсиане, действительно вооружилась и даже обстреляла водонапорную башню, посчитав ее марсианской военной машиной. Жители штата Нью-Джерси звонили в полицию и на радио, чтобы узнать, не нужно ли сдавать кровь – но больше было тех, кто возмущался, не понимая, как такую реалистичную постановку могли выпустить в эфир. Были и те, кто благодарил радиостанцию за столь захватывающую программу к Хеллоуину.

          Один перепугавшийся слушатель, правда, выставил CBS иск на 50 тысяч долларов, но иск не был принят в суде. Другой повел себя скромнее: потребовал возместить ему деньги, которые откладывал на покупку новых ботинок, а потратил на железнодорожный билет из города, надеясь спастись от марсиан. Ботинки ему в итоге купил лично Орсон Уэллс.

          Как бы то ни было, массовой паники не было. Ее и не могло быть, поскольку CBS в тот воскресный вечер включили очень немногие. Рейтинговая служба как раз 30 октября обзвонила пять тысяч домов на восточном побережье, и лишь два процента респондентов сказали, что слушают по радио «какой-то спектакль».

          Откуда же взялись слухи? Из газет. Дело в том, что американская пресса в 30-е годы ХХ века жестко конкурировала с радио за внимание аудитории и авторитет – и, разумеется, упустить великолепный шанс опорочить конкурентов и обвинить их в ненадежности газеты просто не могли.

          Здесь кончаются факты и начинается легенда.

          И легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, известна куда больше, чем неброская правда. Слухи о миллионах американцев, испугавшихся вымысла, разошлись так широко, что их упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер, увидевший в этой истории свидетельство «разложения и упадка западной демократии».

          Именно вдохновляясь этой легендой, эквадорская радиостанция Radio Quito выпустила в 1949 году испаноязычную версию постановки Орсона Уэллса. В Эквадоре паника разразилась по-настоящему, а когда стало известно, что по радио звучал спектакль, а не подлинные новости, паника переросла в массовые беспорядки. В них погибло по меньшей мере семь человек, а здание радиостанции и местной газеты, участвовавшей в розыгрыше, сожгли.

          Вымысел от реальности отделяет очень зыбкая граница – особенно если вымысел подпитывается мощью средств массовой информации. Или социальных сетей, как в наше время.

          Информация в интернете распространяется мгновенно, «фейк-ньюс» успевают набрать тысячи перепостов, прежде чем их разоблачат.

          Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю, когда кадры со съемок фильма «Вонгозеро» в соцсетях выдавали за военное оцепление Челябинска. «Два миллиона человек получили смертельную дозу рутения-106, они задыхаются и обречены на вымирание» – так и гуляло по Сети, пока с опровержениями не выступили авторы кино...

          Любой вымысел можно представить правдой – любые подлинные события легко принять за вымысел. Мы так приучены кинематографом и компьютерными играми к катастрофам, вплоть до глобальной, что не всегда понимаем подлинный масштаб и реальность происходящего.

          Так, вспоминая события 11 сентября 2001 года, многие говорят, что, увидев кадры террористической атаки на Нью-Йорк, в первую секунду приняли их за очередной фильм. В конце концов, кто только не разрушал Нью-Йорк: и Годзилла, и Кинг-Конг, и инопланетяне – начиная с марсиан в постановке Орсона Уэллса.


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