Известный русский весельчак

Взгляд
14 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
Разделы

Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
Перейти а раздел…

За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...

Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов, не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
    Перейти а раздел…

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Депутат Милонов рассказал подробности своего избиения
            Украинские силовики опубликовали видео удара по позициям ДНРПередачу грамоты Петра I Украине назвали вмешательством в выборыОтец Ассанжа прокомментировал арест сынаЗеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко секретной информацией
            Причиной пожара в «Лосином острове» назвали поджогWikiLeaks сообщила о спасении кота АссанжаГерманию назвали «проблемным ребенком» ЕвропыУ ночного клуба в Москве произошла стрельба
            В Раде похвастались окультуриванием французовИзраильская компания собралась запустить на Луну новый космический аппаратСолсбери назвали лучшим местом для жизни в БританииУмер создатель уникальной системы рукопашного боя

            Главная тема


            За пять лет «АТО» украинская армия и усилилась, и ослабла

            Президент Украины


            Стало известно презрительное прозвище Петра Порошенко в Верховной раде

            конкурс красоты


            Выбрана «Мисс Россия – 2019»

            длиннее футбольного поля


            Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

            Видео

            Наезд и стрельба


            Автомобиль посла Украины в Лондоне намеренно протаранили

            «нечто новое»


            Шарий развеял миф о «Порошенко = Зеленский»

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            «моя любимица»


            Собчак отреагировала на критику Богомолова Ахеджаковой

            видео со встречи


            Соловьев рассказал про страшный сон Порошенко

            Бизнес в космосе


            Александр Купцикевич: Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?


            Екатерина Ракитина

            Известный русский весельчак

            Екатерина Ракитина
            к.ф.н., переводчик
            		 14 апреля 2019, 11:00

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Надобно отрещись вовсе от общего смысла и истины, – писал он своему другу и покровителю из Франции, – если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошего и подражания достойного. Все сие, однако ж, не ослепляет меня до того, чтоб не видеть здесь столько же, или и больше, совершенно дурного и такого, от чего нас боже избави».

            14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Иванович Фонвизин.

            Сатирик и публицист, создатель русской бытовой комедии, один из самых ярких представителей русского Просвещения – все эти сухие определения из энциклопедий, безусловно, правда. Фонвизин переводил Хольберга и Вольтера, составлял памятные записки и «рассуждения» для графа Никиты Ивановича Панина и его воспитанника, будущего императора Павла I, собирался издавать собственный журнал, но не получил на это высочайшего позволения.

            История Фонвизина – история очень и очень русская.

            Потомок немца, попавшего в плен во время Ливонской войны, да так и оставшегося в России, он вслед за отцом стал писаться вместо Фон-Визена Фонвизиным, на русский манер. «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин, – наставлял Пушкин брата в одном из писем. – Что он за нехрист? он русский, из перерусских русский». Да вот только написание это прижилось лишь в XIX столетии; еще П.А. Вяземский в биографии называет героя своего Фон-Визиным.

            Фото: Государственный Исторический музей/wikipedia.org

            Вместе с братом отданный в университетскую гимназию и показавший замечательные успехи, за что в 1760 году был отправлен в Петербург для представления основателю университета графу Ивану Шувалову, Фонвизин в автобиографии, «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях», с величайшей самоиронией рассказывает, как получил в гимназии медаль за честно сказанное: «Не знаю», – после того, как двое его соучеников грубейше ошиблись. Ошибка, к слову, касалась географии – «не дворянской науки», как позднее скажет героиня «Недоросля».

            Фонвизин служит переводчиком в иностранной коллегии, но продвижение по службе и место секретаря графа Панина обеспечит ему не столько рвение в делах, сколько любовь к театру и собственный опыт в драматургии, комедия «Бригадир», которую он с большим успехом читает в Петербурге. Его даже приглашают в Петергоф, читать для императрицы Екатерины II – и государыня милостиво изволит смеяться. Высочайшее расположение, впрочем, не облегчит Фонвизину ни постановку второй комедии, «Недоросль», ни издание собрания своих сочинений – Екатерина запретит печатать подготовленные пять томов.

            Среди причин немилости императрицы называют и излишнюю сатирическую остроту, и то, что Фонвизин сблизился с кругами, состоявшими в оппозиции к Екатерине, – за преклонение перед нею он немало гневался на французских философов-просветителей, которым был обязан и взглядами своими, и, во многом, творческим методом, – и даже простую писательскую зависть: Екатерина-де, сама писавшая комедии, сочла Фонвизина опасным соперником в этом жанре.

            Дело, однако, не в причине. Быть обласканным властью, чтобы после претерпеть от нее – это тоже история очень русская, да что там, очень человеческая. Неслучайно в «Рассуждении о непременных государственных законах», составленном для наследника престола по поручению графа Панина, Фонвизин говорит не только о верховенстве закона, единого и для монарха, и для его подданных, но и о том, что главное для облеченного властью: помнить, что он – человек, и что правит он людьми. «Он должен знать, – пишет Фонвизин о государе, – что нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому вручает дел правление, и что, следственно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями».

            Но все-таки этого замечательного публициста, философа, автора не столько мемуаров, сколько исповеди в манере любимого им Руссо, лучше всего знают как комедиографа, прежде всего – автора «Недоросля».

            «Умри теперь, Денис, или хоть больше ничего уже не пиши: имя твоё бессмертно будет по этой одной пьесе», – якобы сказал Фонвизину после премьеры Григорий Потемкин. Скорее всего, этот литературный анекдот, который впервые приводит в своей статье друг Фонвизина и первый исполнитель роли Стародума, актер Иван Дмитревский, действительности не соответствует. Потемкина не было в Петербурге во время премьеры, да и не слишком он благоволил Фонвизину, чтобы такое сказать.

            Но то, что «Недоросль» стал частью не только русской литературы, но и самого воздуха, которым мы дышим, бесспорно. Он разошелся на цитаты, растворился в повседневном языке, и мало кто, произнося вечное: «Не хочу учиться, хочу жениться», – успевает задуматься, что цитирует Фонвизина.

            А кроме того, у комедий Фонвизина есть еще одно безусловное достоинство – они смешные. Нравоучительные рассуждения устаревают, но пристальное и непосредственное наблюдение за человеческой природой позволяет нам все так же смеяться над Иваном, помешанным на всем французском, и жеманной Советницей из «Бригадира»; над Простаковой и Скотининым, над Митрофаном-недорослем. «Хороши мы!» – восклицает Простаков, пойманный Правдиным. И то сказать, хороши – как живые.

            Умение Фонвизина наблюдать жизнь лежит в основе и сатиры его, и философии.

            «Люди, – писал он П.И. Панину из Франции, – везде люди, прямо умный и достойный человек везде редок, и в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом».

            Рецепт старинный, но достойный внимания.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Кремль поддержал обновление Петербурга

            Павел Данилин, политолог
            У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов, не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
            Обсуждение: 17 комментариев

            Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

            Владимир Можегов, публицист
            Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
            Обсуждение: 43 комментария

            Почему идеи социализма шагают по планете

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
            Обсуждение: 297 комментариев

            Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
            Обсуждение: 17 комментариев

            Российское оружие смазывает шестеренки суданской драмы

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
            Обсуждение: 24 комментария

            Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

            Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
            Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...
            Обсуждение: 46 комментариев

            Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

            Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
            Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

            Андрей Манчук, политолог
            Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
            Обсуждение: 16 комментариев

            Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

            Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
            Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............