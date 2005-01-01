Семинарист, который стал советским фантастом

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16 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Политику хотят снять с ручного управления с помощью KPI

Технологии управления нуждаются в «апгрейде»Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Государство взяло курс на повышение эффективности управления. Как практики, принятые в бизнесе, могут повысить качество работы чиновников, а также возможность нематериальной мотивации госуправленцев обсудили в Москве ведущие политологи и эксперты. Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...

Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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            Екатерина Ракитина

            Семинарист, который стал советским фантастом

            Екатерина Ракитина
            к.ф.н., переводчик
            		 16 марта 2019, 10:45

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            Отец-священник отдал его учиться в семинарию – он выступал там на вечерах, читал стихи и играл в любительском театре. Учась на юридическом, брал уроки по классу скрипки. Рисовал декорации для театра, играл в оркесте; работая помощником присяжного поверенного, писал для местной газеты театральные рецензии и фельетоны. Выиграл несколько судебных процессов и попал под наблюдение полиции за симпатии социалистам. Поднимался на Везувий, редактировал газету, прошел актерские пробы у Станиславского, фотографировал преступников в уголовном розыске… но в истории остался как фантаст, первый из русских писателей, полностью посвятивший себя этому жанру.

            135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс.

            Вся жизнь Беляева – готовый сюжет для книги или, скорее, фильма. Начитавшись любимого Жюля Верна, они с братом сдвигают в комнате кровати, столы и стулья, накрывают их одеялами и простынями и, вооружившись масляным фонарем, отправляются в удивительное путешествие к центру земли по загадочным пещерам и пропастям. Увидев в городском саду родного Смоленска прыжок с воздушного шара с парашютом, девятилетний Саша решает его повторить и прыгает с крыши сарая то с зонтиком, то с парашютом из простыни, то привязав к рукам веники вместо крыльев. В итоге он получит травму позвоночника, которая позднее приведет к тяжелой болезни.

            Но желание летать Беляев сохранит навсегда: во время путешествия в Италию в 1913 году он совершает полет на гидроплане; его последний роман, «Ариэль», рассказывает о человеке, способном преодолеть земное притяжение без каких-либо технических приспособлений, как птица.

            Он переписывался с Циолковским и сочинял истории о космических полетах.

            Фото: общественное достояние

            Когда Беляева на годы обездвижил паралич из-за костного туберкулеза, он осмыслил этот опыт, написав рассказ – позднее переработанный в знаменитый роман – «Голова профессора Доуэля». Лежа в гипсовом корсете, учил языки, читал о передовых научных исследованиях, размышлял о морских глубинах и путешествиях за пределы Земли, об изменении самой природы человека, которое позволит дышать под водой и управлять миром при помощи мысли.

            В любом разговоре о фантастической литературе прошлого непременно заходит речь о том, что из описанного фантастами появилось в реальной жизни. Можно бесконечно перечислять то, что предсказал в своих романах Александр Беляев: это и строительство космических станций (в романе «Звезда КЭЦ»), и подводные фермы («Подводные земледельцы»), и микробиологическое производство («Вечный хлеб»), и беспилотные летательные аппараты («Властелин мира»), и даже успехи пластической хирургии («Человек, потерявший лицо»). Опыты физиолога Сергея Брюхоненко по поддержанию жизни в отделенной от тела собачьей голове были проведены через несколько лет после публикации романа Беляева «Голова профессора Доуэля».

            И все-таки не это в Беляеве главное. Нынешний человек, хорошо это или плохо, воспринимает картинку куда лучше текста. Особенно картинку движущуюся, видеоряд. Беляев, с его простым и ярким повествованием, полным действия, удивительно кинематографичен. И в этом он тоже опережает свое время: если какой кинематограф и может воплотить написанное Беляевым, то именно современный – с почти неограниченными техническими возможностями и спецэффектами.

            Настоящим прорывом стал для своего времени снятый по мотивам романа Беляева фильм «Человек-амфибия». Его сценарий из-за технической сложности десять лет пролежал невостребованным на студии «Ленфильм»: читали многие, но никто не решался взяться за столь сложную задачу, которую в итоге с блеском решил оператор Эдуард Розовский. Отчасти небывалые подводные съемки и объясняют успех фильма у зрителя: в год выхода, 1962, его посмотрело 65 миллионов человек.

            Отчасти – но лишь отчасти. О чем бы ни писал Александр Беляев, – о человеке-амфибии Ихтиандре, о похитителе воздуха Бейли, или о создателе психотронного оружия Людвиге Штирнере, – он прежде всего рассказывает захватывающую историю, очень человеческую и живую.

            Даже полупародийные «Изобретения профессора Вагнера» – это прежде всего рассказ о человеке, пусть и сверхчеловеке. В этом сборнике, кстати, Беляев снова предсказывает будущее, но только предвосхищает он не создание новой технологии и не научное открытие, а появление такого популярнейшего персонажа развлекательного жанра как супергерой: профессор Вагнер научными методами преодолел потребность в сне, полушария его мозга работают автономно, он способен проходить сквозь предметы, видеть сквозь стены и т.д. – чем не герой «Марвел»?

             Александр Беляев умер от голода в оккупированном нацистами Пушкине и был похоронен в общей могиле. Но как ни банально это прозвучит, памятник он создал себе сам.

            С 1 января 2017 года истек срок охраны авторских прав, и произведения Александра Беляева стали общественным достоянием – с юридической точки зрения. С чисто литературной они были нашим достоянием всегда.


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