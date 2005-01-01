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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины — к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...

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            Екатерина Ракитина

            Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

            Екатерина Ракитина
            к.ф.н., переводчик
            		 9 марта 2019, 12:55

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            9 марта исполняется 60 лет Барбаре Миллисент Робертс. «А кто это такая?» — спросите вы. Вы прекрасно её знаете: это полное имя куклы Барби. Родом она из вымышленного городка Уиллоуз в штате Висконсин, ее родителей зовут Джордж и Маргарет, у нее есть сестры и братья; семья у Робертсов, если верить изданным в 60-е годы книгам о Барби, довольно большая.

            Когда Барби появилась на свет в марте 1959 года, ни о какой семье и биографии речь, разумеется, не шла. Компания Mattelпросто выпустила на рынок новую куклу — во многом революционную. До конца 50-х годов игрушки, предназначенные для девочек, изображали, в основном, младенцев; а с пупсом, понятно, играть можно только в дочки-матери. Создательница Барби, Рут Хэндлер, обратила внимание на то, что ее дочь Барбара с большой охотой играла во взрослую жизнь — бумажными куклами, которым можно было менять наряды.

            Первые Барби, названные в честь дочери Рут Хэндлер, застенчиво смотрели искоса, носили полосатые купальники и волосы, собранные в конский хвост;было выпущено две разновидности: блондинка и брюнетка. Представлены необычные куклы были как «модели подросткового возраста», к ним прилагались модные наряды, созданные дизайнерами компании.

            Барби сразу стала звездой: за первый год было продано больше 350 тысяч экземпляров. Кукла позволяла девочкам играть в совершенно новую игру — в то, какими они могут стать. Неслучайно Барби вскоре получила первую профессию — конечно же, модельера. В 1971 году кукла немного поменяла дизайн: стала смотреть не в сторону, как изначально, но прямо, открыто и с интересом. Именно так должны были смотреть на мир девочки, игравшие с Барби. Им, по мысли создателей куклы, предстояло добиться успехов в самых разных областях. Поэтому Барби в разных выпусках становилась журналисткой, стюардессой, ветеринаром, пожарным, астронавтом, хирургом, летчицей, рок-звездой и даже кандидатом в президенты (от неназванной партии).

            Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины — к слову, это тревожило и многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Правда, как-то смущали после гэдээровских крепышей неестественно вытянутые ступни, под туфельки на каблуках.

            Смущало это, как выяснилось позднее, не только советских детей. Одной из первых претензий к Барби стало то, что она формирует у девочек неправильное восприятие тела, ведущее к расстройствам пищевого поведения — например, анорексии. Действительно, Барби не производит впечатление нормально питающейся. В 1963 году в набор «Барби сидит с ребенком» была включена книга «Как сбросить вес?» один из советов в которой был сформулирован предельно просто: «Не ешь!». В 1965 в розовой ванной Барби поселились розовые напольные весы, навеки застывшие на 110 стоунах (это чуть меньше пятидесяти килограммов). Учитывая, что рост Барби при пересчете из рабочего масштаба 1:6 составляет примерно 175 сантиметров, налицо, как указывают врачи, явный дефицит массы тела.

            Неестественно тонкую талию Барби производители пытались объяснить тем, что иначе из-за застежек на одежде и поясов кукла будет выглядеть слишком массивной, но все-таки под давлением общественного мнения в 1997 году пропорции куклы изменились на более реалистичные. В 2016 году компания даже выпустила Барби «с изгибами», что по сравнению с классической куклой выглядело почти как плюс-сайз, хотя на деле соответствовало 4 американскому размеру одежды.

            Фото: Gleb Garanich/Reuters

            Еще одной серьезной претензией к кукле Барби стало то, что она представляла собой европеоидную блондинку, — брюнетки первых выпусков остались далеко в прошлом, — тогда как играть с ней предлагалось и афроамериканским, и азиатским, и латиноамериканским девочкам. Первая подруга-афроамериканка, Кристи, появилась у Барби в 1968 году, латиноамериканка Тереза была выпущена в 1980. Тогда же, в 1980, стала чернокожей и сама Барби — вот только формы, в которых штамповались куклы, остались прежними, изменился только цвет кожи. Это вызвало возмущение потребителей, и компания-производитель была вынуждена провести серьезное исследование на фокус-группах, чтобы в 1990 году создать первую настоящую афроамериканскую Барби.

            С 90-х годов куклу постоянно сопровождает медийный скандал.

            Говорящая Барби, появившаяся в 1992 году, умела произносить 270 различных фраз; одной из них была реплика: «Математика — это трудно», вызвавшая протесты со стороны Американской ассоциации женщин-преподавателей. Кукол, жаловавшихся на сложность математики, пришлось отозвать. Еще больший скандал вызвала в 2014 книга «Я могу быть компьютерным инженером», где Барби требовалась помощь двух друзей мужского пола, чтобы вылечить два лэптопа, которые Барби по недомыслию заразила вирусом.  А ведь когда-то книги из серии «Я могу быть…» вдохновляли девочек браться за серьезные дела.

            В мае 1997 года у Барби появилась подружка с ограниченными возможностями, Бекки. Вот только покупатели совершенно справедливо заметили, что ее коляска не войдет в лифт в доме мечты Барби. Производитель обещал перепланировать дом.

            За годы Барби обросла биографией, семьей, друзьями и питомцами — их больше сорока, помимо кошек, собак и лошадей у Барби есть панда, львенок и зебра. Она расставалась и вновь сходилась со своим давним бойфрендом Кеном, снималась в кино и примеряла на себя роли выдающихся женщин: художницы Фриды Кало, летчицы АмелииЭрхарт, балерины Мисти Коупленд и др. Барби не раз становилась героиней перфомансов и объектом современного искусства. Ее именем назван даже синдром, страдающие которым стремятся внешне походить на кукол.

            В уходящий поезд, однако, уже не запрыгнуть. С 2014 года продажи Барби неуклонно падают. Блондинка в розовом — фирменный оттенок так и называется, «розовый цвет Барби» — стала узнаваемым, даже, пожалуй, культовым образом, но детям это не так интересно.

            Возможно, Барби просто пора на покой. Тем более, что и возраст подходящий.


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