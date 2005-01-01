Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

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24 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...

Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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            Екатерина Ракитина

            Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

            Екатерина Ракитина
            к.ф.н., переводчик
            		 24 марта 2019, 14:00

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            145 лет назад, 24 марта 1874 года, в Будапеште на свет появился Эрик Вайс. Весь мир, однако, знает его под именем, которое он сам выбрал для себя в 90-е годы XIX века, уже в Америке – Гарри Гудини. Сам Гудини говорил, что составил его из имен двух своих кумиров: американского фокусника Гарри Келлара и одного из создателей современного искусства иллюзии, Жана-Эжена Робера-Удэна – создателя автоматонов и многих знаменитых фокусов, в том числе «Чудесного апельсинового дерева» (одну из разновидностей этого номера показывает главный герой фильма «Иллюзионист»). Фамилию Houdin Эрик Вайс прочитал на английский манер и добавил к ней букву i, ошибочно полагая, что по-французски это означает «такой же».

            Правда, от юношеского преклонения перед Робером-Удэном Гудини придет к написанию разоблачающей когдатошнего кумира книги – злой, несправедливой и слишком личной.

            Впрочем, с той же страстью Гарри Гудини относился ко всему на свете. На первый серьезный гонорар он купил матери платье якобы пошитое для королевы Виктории и с удовольствием представлял «свою королеву» родным и друзьям.

            Он был пилотом-любителем и привез с собой на гастроли в Австралию личный аэроплан Вуазена, чтобы совершить первый полет на континенте. Когда выяснилось, что его опередили, Гудини в сердцах прекратил летать.

            Он снимался в кино и продюсировал фильмы; интересовался техническими новинками – в частности, сам записал несколько звуковых цилиндров по методике Эдисона; издавал журнал и писал книги по истории магии. Объявил настоящую войну шарлатанам от магии, медиумам и ясновидящим, которых разоблачал, используя свои знания в области искусства иллюзии. Разоблачал эффектно, являясь порой на сеанс инкогнито, в сопровождении полицейского в штатском. На этой почве, кстати, Гудини рассорился с сэром Артуром Конан Дойлом, большим энтузиастом спиритизма и сверхспособностей человека.

            Фото: Public domain

            В цирк Гудини пришел совсем юным, в девять лет, и поначалу работал акробатом на трапеции – сценическое имя он выбрал громкое, в своем духе: Гарри, Принц Воздуха. Потом он станет учеником и ассистентом фокусника, а позднее и сам будет показывать сенсационные номера – например, с исчезающей слонихой Дженни.

            Но настоящая слава ждала Гудини в жанре escape – «побег» или «освобождение».

            Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями, тюремных вагонов и камер… В каждом городе, куда Гудини приезжал с гастролями, он бросал вызов местной полиции: сковать его и запереть так, чтобы он не мог освободиться.  

            Так, в Москве Гудини заперли в арестантском вагоне, и он потом шутил –не сумей он освободиться, пришлось бы отправиться в Сибирь. В Германии Гудини обвинили в том, что он подкупил тех, кто надевал на него наручники, и тогда он на пари вскрыл сейф судьи – и по-американски практично подал на своих обидчиков в суд.

            По заказу английской газеты «Дейли Миррор» мастер Натаниэль Харт пять лет создавал особые наручники, специально для Гудини. Он освободился и из них; правда, поговаривали, что жена Бесс передала ему ключ, когда целовала на удачу на сцене – только вот ключ был шесть дюймов (т.е. 15 с лишним сантиметров) в длину и передать его незаметно человеку, закованному в наручники, среди толпы наблюдателей было бы затруднительно. 

            Неудивительно, что вокруг Гарри Гудини понемногу возник некий мистический ореол. Собственно, Артур Конан Дойл сблизился с ним именно потому, что считал, будто Гудини обладает сверхъестественными способностями.

            Казалось бы, о какой мистике может идти речь, когда все дело в ловкости и гибкости? Но человечеству как воздух нужно ощущение тайны, зримое свидетельство того, что не все в мире объяснимо простыми физическими законами. Как знать, если Гудини так легко освобождается от наручников и цепей, не может ли это значить, что возможно освободиться от оков материального? А там, глядишь, и победить смерть? Не это ли – лучший номер в жанре escape?

            Именно так, победителем материи, Гарри Гудини вошел в современную популярную культуру. Человек, воплощавший собой здравый смысл и разоблачавший обманщиков, превратился едва ли не в мага, обладающего тайным знанием.

            Сам Гудини, впрочем, несмотря на всю непримиримую борьбу с фальшивыми медиумами и ясновидцами, тоже надеялся на последний побег. Он обещал своей жене Бесс, что свяжется с ней после смерти, если сможет, и подаст условный знак.

            Гарри Гудини умер от перитонита в результате разрыва воспаленного аппендикса 31 октября 1926 года – на Хеллоуин. Десять лет Бесс проводила в годовщину его смерти спиритический сеанс, надеясь получить весточку от мужа. Потом она погасила свечу, постоянно горевшую возле фотографии Гудини, со словами: «Десять лет – достаточный срок, чтобы ждать мужчину».

            На столетие Гудини в 1974 году многие газеты придерживали полосу, ожидая обнародования завещания, в котором мастер освобождения якобы должен был раскрыть свой главный секрет. Полосы остались не востребованы: выяснилось, что никакого завещания не существует. Так что секрет Гарри Гудини по-прежнему неизвестен – неизвестно даже, есть ли он. И это – последний номер великого фокусника.


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