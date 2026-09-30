Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Глава РФПИ заявил о масштабной экспансии российских брендов
Дмитриев отметил интерес к российским брендам на международных рынках
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подчеркнул высокий спрос на отечественные марки одежды и их активное расширение за рубежом.
Выступая в кулуарах модного саммита БРИКС+ в московском Зарядье, руководитель Российского фонда прямых инвестиций указал на востребованность отечественных товаров, передает РИА «Новости».
«Действительно, есть большой интерес к России в мире, многие российские бренды крайне популярны и расширяются на другие рынки», – отметил спикер.
Эксперт добавил, что отечественные производители продемонстрировали стремительный рост. По его словам, компании не только успешно заместили ушедшие западные марки, но и начали активное международное продвижение. Дмитриев уверен в наличии у них громадного потенциала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал появление десятков новых отечественных марок одежды.
Заместитель министра промышленности и торговли Иван Куликов призвал сфокусироваться на формировании собственной идентичности индустрии моды.
Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева назвала уход зарубежных компаний точкой роста для локальных производителей.