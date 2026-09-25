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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    13 комментариев
    25 сентября 2026, 08:43 • Новости дня

    Исследователь объяснил смысл посланий «Радиостанции Судного дня»

    «УВБ-76»: Слова в сообщениях «Радио Судного дня» не несут смысловой нагрузки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Слова в эфире «Радиостанции Судного дня» оказались обычными техническими маркерами, а настоящий секретный шифр скрывается исключительно в цифрах, сообщил исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир», который ведет круглосуточную трансляцию станции и публикует ее сообщения.

    Специалист по радиомониторингу поделился подробностями работы таинственной частоты, передает РИА «Новости».

    «Сообщения «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76), которую также называют «Жужжалкой», строятся по строгой схеме: позывной, цифровой код, кодовое слово и вновь цифровая последовательность, а на конце прием. При этом кодовые слова не несут прямой смысловой нагрузки. Шифр кроется исключительно в цифрах», – пояснил источник.

    По словам исследователя, странные слова вроде «Фрицотютя» или «Мракощуп» служат лишь для идентификации типа сообщения или его получателя. Сама станция задействована в системе служебной связи. В периоды учений интенсивность передачи шифров значительно возрастает, так как дикторы тренируются обмениваться данными между несколькими передатчиками.

    УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц с середины 1970-х годов. Из-за характерного монотонного сигнала она получила прозвище «Жужжалка». Конспирологи часто связывают этот объект с системой управления ответным ядерным ударом «Периметр», однако официального подтверждения данной теории не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа радиостанция УВБ-76 передала 19 сообщений за день.

    17 августа радиостанция УВБ-76 передала в эфир сигнал «Атрий».

    Ранее она выпустила загадочные послания со словами «пазогик» и «нужник».

    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине

    Киев заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине

    Зеленский заявил о требованиях США по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

    Комментарии (27)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    24 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    BFMTV: Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская артистка и последняя супруга поэта Владимира Высоцкого Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил телеканал BFMTV.

    «Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября. Ей было 88 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV.

    Знаменитость родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов.

    За свою карьеру артистка исполнила более 100 ролей в кино. Всемирную известность ей принесла главная роль в картине «Колдунья», снятой по повести Александра Куприна. За работу в фильме «Современная история» она получила награду Каннского кинофестиваля.

    В 1970 году знаменитость официально зарегистрировала брак с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким. Позже она выпустила мемуары об их отношениях, а также передала архивы мужа в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив.

    Осенью прошлого года аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную маску поэта из поместья актрисы.

    Летом того же года сын легендарного артиста Никита Высоцкий назвал этичным создание цифрового аватара своего отца.


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    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Мозг человека мог сформироваться в результате объединения двух самостоятельных нервных систем сотни миллионов лет назад. К такому предположению пришли исследователи Стэнфордского университета (внесен в реестр нежелательных организаций в РФ), обнаружившие, что его передние и задние отделы развиваются из разных типов клеток-предшественников.

    Команда под руководством Кайла Ло изучила ранние стадии развития эмбрионов мышей. Выяснилось, что клетки, в которых активен ген OTX2, дают начало нейронам переднего и среднего мозга. Задний мозг формируется из другой группы клеток-предшественников, экспрессирующих ген GBX2, сообщает New Scientist. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

    Эксперименты с человеческими клетками в лаборатории показали аналогичное разделение. По словам Ло, исследователям впервые удалось продемонстрировать, что передние и задние отделы мозга имеют разные клеточные источники развития.

    Открытие помогло объяснить трудности, с которыми ученые сталкивались при выращивании ткани человеческого заднего мозга. Как рассказал руководитель исследования, отправной точкой работы стал неудачный эксперимент студента, проходившего летнюю практику. Выяснилось, что специалисты пытались получить нейроны заднего мозга из клеток, предназначенных для формирования переднего и среднего отделов.

    Выбрав подходящий тип клеток-предшественников, команда впервые смогла вырастить в лаборатории функциональные двигательные нейроны человеческого заднего мозга. Этот отдел участвует в координации жизненно важных процессов, включая дыхание, сон, прием пищи и сердцебиение. Передний мозг, в свою очередь, связан с высшими мыслительными функциями.

    По оценке Ло, возможность выращивать такие нейроны поможет исследованию бокового амиотрофического склероза и спинальной мышечной атрофии. При этих заболеваниях поражение заднего мозга может приводить к нарушениям речи и глотания. 

    Исследователи проверили развитие нервной системы у эмбрионов кур, рыб данио-рерио и кишечнодышащих червей. У них также обнаружились два разных типа клеток-предшественников. Это позволяет предположить, что подобный механизм возник у общих предков этих организмов не менее 550 млн лет назад.

    У медуз, эволюционные пути которых разошлись с нашей линией примерно 600–700 млн лет назад, существуют две отдельные нервные системы. Ло допускает, что у далеких предков человека они объединились, поскольку сближение нервных структур сделало обмен информацией более эффективным.

    Раздельное развитие отделов мозга могло также способствовать появлению сложного мышления, считает ученый. Пока задний мозг обеспечивал основные функции выживания, передний получал возможность эволюционировать, формируя способности к памяти и творчеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, память млекопитающих сохраняется даже после потери половины нейронных связей. Формирование отделов человеческого мозга продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Британские и шведские исследователи назвали шишковидную железу ушедшим вглубь черепа древним срединным глазом.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Соседов был жив, когда его увозила скорая помощь

    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов находился в сознании по пути в больницу после падения с лестницы в Нерюнгри в Якутии, где его экстренно прооперировали, однако спасти не смогли.

    Организатор регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026» Виктор Беззубов рассказал РИА «Новости» подробности трагедии, случившейся накануне с Сергеем Соседовым.

    Музыкальный критик и журналист скончался в возрасте 58 лет после несчастного случая в гостинице Нерюнгри, куда он приехал для участия в конкурсе.

    «Меня позвали, когда это все случилось. Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали», – сообщил Беззубов.

    По словам организатора, глава города оперативно созвал консилиум врачей. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако спасти жизнь пациента не удалось.

    Точные обстоятельства падения пока остаются невыясненными. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда Соседов поскользнулся или споткнулся, после чего упал навзничь, ударившись затылком, добавил Беззубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении критика с лестницы.

    Мать журналиста назвала причиной смерти тяжелую травму головы.

    Семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

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    24 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

    Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.

    Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

    Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

    Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

    Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.


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    24 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение критика Соседова с лестницы
    Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение критика Соседова с лестницы
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся накануне в якутском Нерюнгри, не падал с лестницы, а внезапно потерял сознание на ровной площадке, сообщил директор отеля «Дархан» Тамерлан Караев.

    «Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко», – рассказал руководитель гостиницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, за полчаса до трагедии журналист шутил, курил и чувствовал себя прекрасно.

    Скорую помощь вызвали в ту же минуту, как гость потерял сознание. Медики прибыли оперативно, и четверо мужчин на носилках загрузили пострадавшего в машину. Известно, что Соседов приехал в Нерюнгри из Благовещенска после ночного переезда.

    Накануне сообщалось, что 58-летний журналист скоропостижно скончался. Он прибыл в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик Сергей Соседов скончался в Якутии.

    Мать покойного назвала причиной трагедии тяжелую травму головы из-за падения на лестнице.

    Родственники журналиста запланировали похороны на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, пишет The New York Times со ссылкой на заявление президента страны Владимира Зеленского.

    По словам Зеленского, один из солдат при задержании пытался покончить с собой. Он отметил, что это свидетельствует о методах воспитания в Северной Корее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кремль ответил на слова Зеленского о присутствии военных КНДР. Летом Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину. В июне Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины.

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    24 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине

    Ямпольская назвала нацистским запрет кричать по-русски в украинских роддомах

    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник президента России Елена Ямпольская осудила распространение во львовских больницах памяток, призывающих женщин контролировать речь во время родов и избегать русского языка.

    Подобные инициативы демонстрируют истинную суть киевских властей, считает Ямпольская, передает РИА «Новости». Политик отметила, что происходящее на Украине напоминает сюжет известного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

    «Такие методички, насколько я знаю, распространяются в отдельных роддомах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине», – сказала Ямпольская.

    Она добавила, что современные украинские подходы не укладываются в голове и копируют гестаповские практики. Ранее в Сети появились фотографии буклетов из медучреждений Львова, где будущим матерям советуют избегать русской речи во время родов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями поющих на русском языке украинских артистов.

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русской речи в чатах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Владимира Зеленского против русского языка неонацизмом.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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