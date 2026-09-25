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Исследователь объяснил смысл посланий «Радиостанции Судного дня»
«УВБ-76»: Слова в сообщениях «Радио Судного дня» не несут смысловой нагрузки
Слова в эфире «Радиостанции Судного дня» оказались обычными техническими маркерами, а настоящий секретный шифр скрывается исключительно в цифрах, сообщил исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир», который ведет круглосуточную трансляцию станции и публикует ее сообщения.
Специалист по радиомониторингу поделился подробностями работы таинственной частоты, передает РИА «Новости».
«Сообщения «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76), которую также называют «Жужжалкой», строятся по строгой схеме: позывной, цифровой код, кодовое слово и вновь цифровая последовательность, а на конце прием. При этом кодовые слова не несут прямой смысловой нагрузки. Шифр кроется исключительно в цифрах», – пояснил источник.
По словам исследователя, странные слова вроде «Фрицотютя» или «Мракощуп» служат лишь для идентификации типа сообщения или его получателя. Сама станция задействована в системе служебной связи. В периоды учений интенсивность передачи шифров значительно возрастает, так как дикторы тренируются обмениваться данными между несколькими передатчиками.
УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц с середины 1970-х годов. Из-за характерного монотонного сигнала она получила прозвище «Жужжалка». Конспирологи часто связывают этот объект с системой управления ответным ядерным ударом «Периметр», однако официального подтверждения данной теории не существует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа радиостанция УВБ-76 передала 19 сообщений за день.
17 августа радиостанция УВБ-76 передала в эфир сигнал «Атрий».
Ранее она выпустила загадочные послания со словами «пазогик» и «нужник».