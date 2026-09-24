Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
ЕС захотел ограничить возврат россиян на турниры с флагом и гимном
Euractiv: ЕС захотел ограничить возврат россиян на турниры с флагом и гимном
Европейский союз рассматривает возможность введения адресных санкций и визовых ограничений для предотвращения возвращения российских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой, пишет Euractiv.
ЕС изучает возможность введения мер, направленных на ограничение участия российских спортсменов в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.
По данным источника издания в европейских структурах, обсуждаемые инициативы предполагают применение адресных санкций, а также введение визовых ограничений для атлетов из России.
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