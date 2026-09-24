  • Новость часаРоссийские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как нацистам помогали прибалтийские палачи
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    Поддержку участников СВО сделали стратегическим приоритетом бюджета
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    0 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    27 комментариев
    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня

    Логисты спрогнозировали пик погрузок из Китая перед «золотой неделей»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские импортеры стремятся ускорить доставку товаров из Китая из-за приближающихся длинных выходных, связанных с национальными праздниками в конце сентября и начале октября, сообщили в транспортных компаниях «Деловые Линии» и «Байт Транзит».

    Рост заявок на доставку товаров перед осенними праздниками составляет в среднем от 20 до 40%, передает «Газета.Ru».

    Импортеры стремятся отправить грузы до начала выходных дней, чтобы избежать затяжных задержек на этапе производства или загрузки.

    «Заранее планировать поставки особенно важно компаниям, у которых есть субподряды и контракты с жестко определенными сроками исполнения», – отметили в пресс-службе транспортной компании «Деловые Линии». Эксперты подчеркивают, что задержки могут негативно повлиять на выполнение обязательств перед партнерами.

    По данным компании «Байт Транзит», импортерам, ориентирующимся на ноябрьские продажи, рекомендуется забронировать перевозку не позднее 25 сентября. Руководитель направления внешнеэкономической деятельности Геннадий Миллер добавил, что особое внимание стоит уделить сезонной продукции, электронике и бытовой технике.

    Специалисты предупреждают, что если товар не будет загружен до начала праздников, он останется на складе консолидации. Это увеличит фактический срок доставки на время простоя, хотя сами перевозки продолжат осуществляться в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские национальные праздники традиционно приводят к серьезным перебоям с поставками товаров в Россию.

    За первые семь месяцев экспорт автомобилей из КНР вырос почти на 54%.

    Повышенный спрос и нехватка железнодорожных контейнеров заставляют перевозчиков регулярно поднимать цены.

    23 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы

    Решетников сообщил о частичном переезде восьми крупных госкомпаний из Москвы

    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство экономического развития России выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода их структур из Москвы в регионы страны, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    В перечень вошли такие компании, как «Аэрофлот», «Почта России», «Роснефть», РЖД, «Транснефть», «Россети», «Интер РАО» и «Зарубежнефть», передает РИА «Новости». «Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу», – сообщил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

    Решетников пояснил, что промышленный и оборонный секторы решили пока не затрагивать, чтобы не нарушать их рабочий ритм. В итоге в фокусе оказались восемь холдингов, объединяющих 250 компаний в столице с общим числом рабочих мест около 270 тыс. При этом министр отметил, что не все эти должности связаны исключительно с управлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подтвердил процесс перевода центральных офисов крупных корпораций в субъекты страны.

    В июле российский лидер утвердил перечень поручений по перемещению госкорпораций.

    Комментарии (20)
    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

    Комментарии (19)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика

    Мать Сергея Соседова: Критик умер в результате тяжелой травмы головы

    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в результате тяжелой травмы головы, полученной при случайном падении в здании отеля, об этом рассказала его мать Антонина.

    О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.

    Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

    Комментарии (12)
    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

    Комментарии (16)
    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

    Комментарии (18)
    24 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике

    ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике

    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в новом техническом облике, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Машины, которые выпускает ОАК, отличаются от самолетов начала спецоперации на Украине, поскольку Су-57 непрерывно развивается с учетом опыта участия в боевых действиях, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    Отмечается, что новый технический облик истребителя позволит расширить круг задач, для которых привлекается этот тип самолетов. Заложенные в комплекс вооружения перспективные возможности дают возможность применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач, включая поражение воздушных, наземных и морских целей круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале месяца российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку авиасалона в Египте.

    В начале сентября была раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак.

    Комментарии (8)
    23 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Глава УАЗ Сахабиев анонсировал обновление «Буханки» и «Хантера»

    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ульяновский автозавод изучает три варианта масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер», окончательное решение о векторе развития примут до конца текущего года, сообщил гендиректор предприятия Ильнур Сахабиев.

    Ульяновский автомобильный завод рассматривает несколько концепций модернизации своих специализированных моделей, передает «Российская газета».

    Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что кардинально изменить автомобили, сохранив при этом их доступность для покупателей, будет непросто.

    «У нас сейчас идет мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка». Одна из идей – сохранить, например, платформу, поставить новый кузов. При этом понимаем, что если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход», – заявил руководитель предприятия.

    Второй вариант модернизации включает использование платформы внедорожника «Патриот» и установку нового кузова, как это предполагалось в проекте УАЗ-3165. Третья концепция подразумевает создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы Sollers Argo. Окончательные предложения по технической концепции и первичной инвестиционной оценке компания подготовит до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ульяновский автозавод официально утвердил название «Буханка» для своей классической линейки легких грузовиков.

    Годом ранее пресс-служба предприятия объявила о продолжении выпуска автомобилей этого востребованного семейства.

    Осенью 2025 года производитель прекратил сборку внедорожников устаревшего экологического стандарта «Евро-2».

    Комментарии (20)
    23 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.

    Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

    «Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

    Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

    Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

    В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт Шеслер: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский на полях ГА ООН пытается получить деньги, оружие и другую поддержку Запада на фоне подготовки Украины к тяжелейшей зиме. Он мечется от шантажа и угроз в адрес России к попрошайничеству. Но ЕС и США уже не готовы помогать Киеву в прежнем объеме, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский на полях ГА ООН встретился с президентом США и другими лидерами.

    «В Киеве прекрасно понимают, что ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже. Основные плательщики в украинский бюджет терпят огромные убытки. Ретейл, металлургия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес заморозили сколько-нибудь существенную деятельность. А внешнее финансирование не помогает Украине закрыть бюджетные дыры», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, приближающаяся зима грозит Украине еще большими проблемами. «Энергетические пробелы даже деньгами закрыть не получится. Инфраструктура и логистика полуразрушены, около трети локомотивов выведено из строя российскими дронами. Стране нужны генераторы, трансформаторы для ремонта подстанций, мобильные хранилища топлива», – детализировала спикер.

    «Кроме того, поставленное оборудование нужно было бы налаживать, тестировать, запускать в работу, присоединять к энергосетям. А подавляющая часть технических специалистов попросту сбежала из страны из-за всевозможных неурядиц и опасности быть насильно мобилизованным. Сами украинские эксперты называют ближайшие полгода «зимой судного дня», – продолжает аналитик.

    В итоге, пояснила эксперт, Зеленский в ООН мечется от шантажа к жалобам, от попрошайничества – к угрозам в адрес России. «В Сети уже метко определили, что он попал в «колесо генотьбы» – словосочетание, примерно означающее «позорную борьбу». Он проявляет низкую политическую культуру и популизм, лавирует между зрадой (крах или поражение) и перемогой (победа или успех)», – сыронизировала собеседница.

    Спикер также обратила внимание на напряженную встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Политическая ситуация в Европе также складывается не в пользу поддержки Украины. В Германии набирают обороты правые силы, выступающие за ограничение сотрудничества с Киевом. Во Франции растет популярность Марин Ле Пен. Премьер Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов», – продолжила эксперт.

    «Изменения в Европе сопровождаются значительными социальными и экономическими проблемами, ростом стоимости нефти, дефицитом дизеля. Все говорит, что европейским странам нужно способствовать решению украинского кризиса, а не поддерживать милитаристские устремления Киева. Таким образом, думаю, требования Брюсселем реформ от украинского руководства – лишь повод для сущностного изменения отношений с Банковой», – полагает аналитик.

    В похожей повестке прошла и встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, пояснила Шеслер. «Судя по продолжительности встречи, она представляла собой во многом протокольное мероприятие с декларированием своих позиций и общими фразами», – детализировала собеседница.

    «Президенту США нужно усиливать свои электоральные позиции перед выборами в Конгресс. Это невозможно сделать без решения проблем на внутриамериканском топливном рынке. Американский лидер считает, что первопричиной проблем является украинский кризис. Поэтому он требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ и ратует за скорейшее подписание мирного договора», – отметила спикер.

    «Что касается Японии, то она заявлением о поддержке Киева сохраняет агрессивную риторику в адрес России, ничем не рискуя и ни к чему себя не обязывая. Воинственные высказывания без какой-то особой материальной помощи стоят недорого», – резюмировала политолог.

    Напомним, с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. В мероприятиях принимают участие лидеры и представители 193 государств – членов ООН.

    Так, накануне прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой глава Белого дома не дал визави ответить ни на один вопрос журналистов, передает РИА «Новости». В ходе общения с прессой американский лидер высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Также он напомнил о росте цен на дизтопливо.

    По словам Трампа, он обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Открытая часть встречи главы Белого дома с Зеленским продолжалась около десяти минут.

    Затем, после 40-минутной закрытой встречи, Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. «Я готов к трехсторонней встрече», – указал он. «Нам в этом поможет президент Трамп», – добавил Зеленский.

    Также в рамках ГА ООН состоялась встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была «напряженной», сообщает Bloomberg. Европейская делегация заявила, что для продолжения финансовой помощи Киева Брюсселю необходимо видеть украинский прогресс в разработке нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближения к законодательству ЕС.

    Помимо этого, Зеленский встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Токио поддерживает Киев. Эта политика не изменится. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом для помощи Украине и сохранения санкций против России», – заявила глава японского правительства.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в ООН заявил, что «коалиция желающих» не отступит в своей поддержке Украины, но она также «готова обеспечить мир и стабильность» в Европе.

    Поездку Зеленского на ГА ООН можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у США, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для сторонников Трампа Зеленский – токсичный тип. Теперь роль Зеленского в мировой политике – сидеть и помалкивать», – добавил он.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

    Комментарии (6)
    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

    Комментарии (3)
    23 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни, сообщили в его окружении.

    Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства. По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия произошла после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

    Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

    Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. За свою долгую карьеру Соседов работал в газете «Вечерняя Москва» и выступал музыкальным обозревателем в различных крупных изданиях.

    Наибольшую популярность критику принесло активное участие в телевизионных проектах. Он оценивал участников шоу «X Factor» на Украине, а также судил исполнителей в популярных российских программах «Суперстар!» и «Ты – суперстар!».

    В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

    В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

    Комментарии (15)
    Главное
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    Марин Ле Пен предсказали выход во второй тур выборов президента Франции
    Автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии
    Китай испытал истребитель шестого поколения J-36 с лазерным оружием
    Директор отеля опроверг падение критика Соседова с лестницы

    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

    Перейти в раздел

    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

    Тринадцать прибалтийских коллаборационистов должны быть официально признаны пособниками военных преступлений нацистской Германии, требует Генпрокуратура России. О ком именно идет речь, как все эти люди сотрудничали с СС и совершали массовые убийства - и каким образом прибалтийские страны до сих пор пытаются изобразить героев из нацистских пособников? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии США и Европы победил арктический остров

    Судьба Гренландии решена: она не станет частью Соединенных Штатов, как этого желал Дональд Трамп, но американское военное присутствие на данном арктическом острове будет серьезно расширено. Стороны, подписавшие соответствующие соглашение, заявляют, что выиграл каждый участник сделки. На самом деле, больше всего – только один, и это не Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации