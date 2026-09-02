Tекст: Ольга Иванова

Центральный банк Нидерландов перевел часть своих золотовалютных резервов из США и Канады в Британию, передает ТАСС. В период с марта по август текущего года в британскую столицу было доставлено около 86 тонн драгоценного металла из общего объема в 313 тонн, находившихся в Северной Америке.

«Золото, хранящееся в Банке Англии, должно соответствовать современным международным стандартам торговли и считается наиболее легко реализуемым в мире, поэтому в кризисной ситуации оно будет наиболее доступно для DNB», – подчеркивается в официальном заявлении нидерландского регулятора. При этом отмечается, что резервы в Нью-Йорке и Оттаве не могут быть использованы столь же оперативно.

Общий объем золотых запасов Нидерландов на конец прошлого года составлял 612,4 тонны, оцениваемых в 72,2 млрд евро. Металл распределен между кассовым центром в нидерландском Зейсте, Лондоном, Нью-Йорком и Оттавой. Ранее аналогичные попытки получить доступ к своему золоту в Банке Англии предпринимала Венесуэла, однако британская сторона отказывала Каракасу из-за вопросов легитимности власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы договорились с оппозицией о совместном возврате национального золота из Банка Англии.

Ранее Резервный банк Индии забрал из британских хранилищ более двухсот тонн драгоценного металла.

Американские военные захватили президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро в начале текущего года.