Эксперты объяснили тягу взрослых мужчин к завивке волос

Стилист Лисовец назвал моду на мужские кудри протестом против гламура

Tекст: Татьяна Косолапова

За последние четыре года химическая завивка вновь вошла в моду, причем не только среди девушек, но и среди юношей-школьников и взрослых мужчин, замечает стилист, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. Молодые люди все чаще делают мелкую химию, чтобы ходить с естественными кудрями и не тратить время на укладку. Такую прическу нередко носят с бейсболками и уличной одеждой, подчеркивая легкий и небрежный образ.



«Это больше скейтерская и серферская эстетика. От нее веет свободой и легкостью, потому что с кудрявыми волосами очень сложно выглядеть серьезно. Кудри в любом случае делают вид немного моложавым и, в хорошем смысле, дурацким, легким. Тренд последних лет – это уличный стиль и уличная одежда, и кудри под это очень подходят», – говорит знаток моды.

По его словам, получается совершенно не гламурный, а наоборот, легкий, моложавый и игривый образ. К этому добавляется небрежность самой стрижки, ведь кудри невозможно сделать аккуратными, волосы все время торчат. Если волосы средней длины, они пушатся и выглядят забавно, поэтому человек с такой прической выглядит чуть комичным и мультяшным. Особенно популярно носить такие кудри с бейсболками, чтобы над ушами торчали завитки.

«Люди с такими кудряшками словно говорят, что они несерьезные и не такие угловатые, как раньше, и таким образом прогоняют гламур, который долгое время был на пике. Это своего рода протест против глянцевости, правил. Впервые подобное появилось в восьмидесятые годы, когда мода была очень бесшабашной, яркой, местами вульгарной и по-настоящему свободной. Тогда все было эклектично: прическа в одном стиле, пиджак в другом, ничего не связано между собой. Сегодня кудрявые волосы – это показатель того, что человек современный, простой, свой в доску, веселый, легкий и продвинутый», – поясняет собеседник.

Как правило, кудрявых всегда считали очень легкими, считает Лисовец. Он предполагает, что именно по этой причине химическая завивка и превратилась в тренд, ведь во всем мире наблюдается очень напряженное и непростое время. «Молодежи особенно сложно существовать в информационном и местами негативном мире. На фоне такой ситуации мода всегда реагирует особенно сильно. В данном случае мы можем наблюдать, как она отвечает легкостью, иронией и легкомыслием», – заключил стилист.

Врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова предупреждает, что химическая завивка, которую делают не имеющие от природы завитков, плохо отражается на качестве волос. «Химическая завивка сильно портит волосы, но у молодого поколения волосы достаточно хорошие и растут быстро. Если волос толстый, то почему бы и нет. Делать это стоит только в проверенных хороших салонах, чтобы не сожгли кожу головы. Если делать завивку самостоятельно, можно так сжечь волосы, что они отвалятся прямо у корней, такие случаи бывали», – рассказывает специалист.

Химическая завивка держится за счет того, что состав разрушает дисульфидные связи в структуре волоса, а затем формирует их заново в новой форме, объясняет специалист. Именно этот механизм и объясняет основной вред. Соответственно, после такой процедуры волосы становятся более пористыми, сухими и ломкими, ведь в них теряется влага и природный кератин. Возможны повышенная ломкость, сечение кончиков, тусклость. А при частом повторении или нарушении технологии волосы могут начать выпадать сильнее обычного. Полностью восстановить структуру волоса после завивки нельзя, придется ждать, пока отрастут новые.

Против самой моды на кудри врач ничего не имеет. При этом она предупредила, что детские волосы тонкие, поэтому до пубертата с ними лучше ничего не делать. Егорова добавила, что пубертат у всех наступает по-разному, у некоторых он начинается уже в 12 лет.

Ранее врачи-дерматологи и трихологи в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили моду на мытье головы кипяченой водой. По их словам, жесткая вода содержит соли магния и кальция, из-за которых волосы становятся грубыми и сухими, а кипячение делает воду более мягкой и улучшает их состояние. В качестве альтернативы специалисты рекомендовали установить фильтры для воды и использовать для дополнительного ухода слабый уксусный раствор.