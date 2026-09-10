Ученые назвали вероятную причину гибели альпинистов на горе Мижирги

Геофизик Докукин назвал таяние ледника причиной гибели альпинистов в Безенги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вероятной причиной трагедии на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стало таяние ледника, передает ТАСС. Ведущий научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Владимир Докукин отметил, что подобных явлений в таких масштабах не наблюдалось около 100 лет.

«Комплекс причин, скорее всего, способствовал произошедшему трагическому снежно-ледовому обвалу на горе Мижирги. Вероятно, что на ложе ледника, на самой скале, появилась вода или произошло глубокое таяние», – заявил ученый.

Докукин добавил, что в августе 2023 года неподалеку произошел каменный обвал, унесший жизнь одного человека. Однако других подобных инцидентов со снежно-ледовой массой в Безенги ранее не фиксировалось.

Директор альплагеря «Безенги» Алий Анаев пояснил, что место трагедии десятилетиями использовалось для ледовых занятий и считалось безопасным. В начале августа плановый облет территории специалистами МЧС и учеными не выявил рисков обрушения.

Снежно-ледовый обвал произошел шестого сентября, накрыв группу из 33 альпинистов. Десять человек выбрались сами, шестеро получили травмы. Спасатели обнаружили тела 14 погибших, судьба еще троих остается неизвестной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

Накануне спасатели обнаружили тело четырнадцатого погибшего участника восхождения.

Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело о халатности.



