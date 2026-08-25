Автобус с украинцами перевернулся на трассе в Турции

В Турции перевернулся автобус с 32 украинскими туристами

Tекст: Мария Иванова

Автобус следовал в направлении Антальи, когда по пока не установленной причине водитель потерял управление, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал turizmnews. Машина съехала с дороги и перевернулась.

«32 украинских туриста и два сотрудника, находившиеся в автобусе, не получили травм в результате ДТП», – сообщило издание.

К месту происшествия направили бригады скорой помощи, полицию и пожарную службу. Спасатели эвакуировали пассажиров и осмотрели каждого из них.

Медики подтвердили, что никто из пострадавших не получил травм, состояние всех оценивается как хорошее. На трассе приняли меры безопасности и восстановили движение.

Причины аварии пока устанавливаются, начато расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне туристический автобус скатился с обрыва в провинции Испарта, при этом посольство России сообщило об отсутствии граждан России среди погибших и пострадавших.

В мае туристический автобус, направлявшийся из Анкары в Чанаккале, перевернулся на западе Турции, пострадали 46 человек.

В феврале в результате опрокидывания автобуса на трассе Анталья – Испарта погибли восемь человек, еще 26 получили ранения.