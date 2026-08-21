Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Соловецком монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в день памяти первых православных подвижников на Соловках, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о визите предстоятеля на Соловецкие острова, передает ТАСС.
«В важную дату церковного календаря святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря», – написал глава региона.
Богослужение состоялось 21 августа, в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа. После завершения службы патриарх поздравил верующих с праздником. Он напомнил присутствующим об исторической роли Соловецкой обители, демонстрирующей величие православной веры. Первое монашеское поселение на территории Соловков появилось в 1429 году. Знаменитый Соловецкий монастырь был официально основан в 1436 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне предстоятель Русской православной церкви прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь с первосвятительским визитом.